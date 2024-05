Renda de ingressos do lançamento do novo livro de Caetano Veloso será destinada ao Rio Grande do Sul

A- A+

Na próxima terça-feira (21), às 20h, Caetano Veloso lançará, no Teatro Clara Nunes, no Rio, o livro “Cine Subaé” (Companhia das Letras), reunião de textos sobre cinema escritos pelo compositor nas últimas seis décadas. Parte da renda obtida com a venda de ingressos será destinada à Ação 342 RS, que arrecada fundos para ajudar artistas e trabalhadores da cultura afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

O evento é realizado pela Companhia das Letras em parceira com o Teatro Clara Nunes e a Janela Livraria. O ingresso custa R$ 259,80 mais taxas. Já o ingresso solidário especial e a meia-entrada saem por R$ 129,90 mais taxas. O ingresso solidário inclui um exemplar do livro. As vendas ocorrem na bilheteria do teatro e na plataforma Sympla.

No lançamento, Caetano vai conversar com os organizadores do livro, Claudio Leal e Rodrigo Sombra. O volume traz 64 textos, 12 entrevistas e 76 fragmentos nos quais o compositor discorre sobre o impacto do cinema em sua formação cultural. Nos anos 60, Caetano sonhava em ser cineasta e publicava resenhas no jornal Archote, de Santo Amaro, cidade baiana onde nasceu, e em veículos de Salvador. Em suas resenhas, falava sobre os filmes hollywoodianos, o neorrealismo italiano, a Nouvelle Vague francesa e o Cinema Novo.

Nas últimas seis décadas, Caetano comentou o trabalho de cineastas como Glauber Rocha, Jean-Luc Godard, Rogério Sganzerla, Frederico Fellini, Kléber Mendonça Filho e Woody Allen.

“Cine Subaé” traz ainda uma introdução assinada por Caetano e três argumentos inéditos de filmes jamais realizados pelo compositor, que dirigiu dois videoclipes e apenas um longa, “O cinema falado” (1986).

