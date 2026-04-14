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MÚSICA Multiartista RENNA lança música e visualizer "Racha Mama"; confira A música já está disponível em todas as plataformas e foi gravada dentro do projeto da Incubadora Musical do Coquetel Molotov

A multiartista RENNA lançou nesta segunda-feira (13), a música “Racha Mama”, resultado do projeto da Incubadora Musical do Coquetel Molotov realizado em 2025 no Estúdio Criatório em Gravatá, agreste pernambucano.

A música conta com a produção musical de IDLibra e já está disponível em todas as plataformas de música e vem acompanhada de um visual também gravado durante o projeto da Incubadora.

Apesar de ser nascida em Santa Catarina, foi no cenário do Vale do Catimbau que RENNA emergiu para criação de seu novo lançamento. A canção autoral, "Racha Mama", da artista radicada em Pernambuco, destaca a relação entre autoprazer e o território do bioma da caatinga.

“Essa oportunidade junto ao Coquetel foi essencial para que eu pudesse colocar pra frente o meu projeto musical, de poder produzir com uma estrutura e com apoio de profissionais experientes para executar da melhor forma o meu trabalho”, destaca RENNA.

O lançamento marca um retorno da artista ao mercado musical depois de um hiato de 5 anos desde seu último lançamento, “Lamento de Força Travesti”, parceria com Gabi Beneditta.

A Incubadora

A Incubadora Musical, em sua terceira edição, que ocorreu em 2025, selecionou cinco cantoras pernambucanas entre as mais de cem inscritas, que passaram por orientações de profissionais experientes na música, com o objetivo de aprimorar suas habilidades técnicas e artísticas.

Ao longo de quatro dias no estúdio Criatório, em Gravatá, cinco artistas gravaram suas canções, com produção de IDLibra, e tiveram todo o processo imersivo documentado pela cineasta, Domar. Entre as selecionadas estão: Dimitria, Rayssa Dias, Luísa Cunha, Dandara MC e Renna.

Sobre a artista

Radicada em Pernambuco desde 2018, RENNA iniciou sua carreira artística no teatro e tem expandido sua arte através de diversas linguagens. Recentemente integrou o elenco das séries “Paloma”, do Canal Brasil e “Mulher Original”, exibida pela TV Pernambuco.

“Em algum momento da minha trajetória, percebi que talvez só as artes cênicas não seriam o suficiente pra eu conseguir me comunicar enquanto uma artista, por isso tenho experimentado minha arte na música também”, complementa a artista.

Natural de Santa Catarina, RENNA passou temporadas nas cidades pernambucanas de Caruaru, Triunfo e Arcoverde, antes de escolher o Buíque para criar raízes. E foi lá no Vale do Catimbau que a artista emergiu em seu processo criativo através da performance e da poesia.

O videoclipe dirigido por RENNA, “Lamento de Força Travesti”, alcançou grande visibilidade nacional, somando mais de 17 mil visualizações no Youtube, além de ter circulado por mais de 50 mostras e festivais pelo Brasil.

“Lamento de Força Travesti” recebeu 11 prêmios, incluindo Melhor Videoclipe Nacional no FICA - Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (GO), Melhor Roteiro no 8º Recifest - Festival de Cinema da Diversidade Sexual e Gênero (PE) e Melhor Direção de Arte no 13º Festival de Cinema de Triunfo (PE).

*Com informações da assessoria de imprensa

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