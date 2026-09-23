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LUTO Renner compartilha homenagem de artista mirim em primeiro post após morte de Rick Cantor publicou vídeo de Gigica Prado, que chorou ao lembrar encontro com Rick no palco e deixou uma mensagem para o "tio Renner"

O cantor Renner, da dupla com Rick, que morreu em um acidente de helicóptero em Santa Catarina, fez a primeira publicação nas redes sociais após a morte do parceiro. O cantor compartilhou um vídeo da cantora mirim Gigica Prado, que aparece chorando ao lamentar a morte do artista e recordar um momento em que foi recebida por ele no palco.

No vídeo, Gigica conta que ficou triste com a morte de Rick e diz que o cantor "foi morar com o Papai do Céu". Em seguida, relembra o encontro entre os dois durante uma apresentação.

— Tio Rick, você me recebeu lá no palco, me chamou pra dançar, e agora você foi morar com o Papai do Céu.

Ao fim da gravação, a menina deixa uma mensagem para Rick e também fala diretamente com Renner.

— Beijo, te amo. Todo mundo vai sentir falta de você. Tio Renner, fica bem, te amo, tô com saudade, beijo — diz a menina.





A publicação de Renner ocorre após a confirmação da morte de Rick, que morreu aos 59 anos em um acidente de helicóptero em Santa Catarina. A aeronave caiu na Serra Catarinense e deixou cinco mortos.

Acidente

O helicóptero havia decolado de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, com destino a São Joaquim, na Serra.

Rick estava na aeronave com o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares. O piloto também estava entre os ocupantes, e a quinta vítima ainda não havia sido identificada.

Após o acidente, equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Defesa Civil e da Força Aérea Brasileira participaram das buscas pela aeronave. Os destroços foram localizados em uma área rural de Urubici.

Trajetória da dupla

Rick, cujo nome era Geraldo Antônio de Carvalho, formava com Renner, Ivair dos Reis Gonçalves, uma das duplas conhecidas da música sertaneja brasileira. Os dois se conheceram em Brasília e iniciaram a parceria em 1986.

Ao longo de quatro décadas, Rick e Renner lançaram sucessos como "Ela é Demais", "Muleca" e "Só Pensando em Você". A dupla passou por períodos de separação e retorno e voltou a trabalhar junta em 2018, depois de projetos individuais.

Em 2026, os dois completaram 40 anos de trajetória juntos.

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