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DESAPARECIDO Renner, da dupla com Rick, pede orações e manutenção da fé durante as buscas pelo helicóptero O cantor desejou ainda que "as equipes de busca tenham força, sabedoria e que boas notícias cheguem o quanto antes"

O cantor Renner, da dupla com Rick, que estava no helicóptero que desapareceu nesta segunda-feira, 21, em Santa Catarina, pediu orações pelo parceiro musical "neste momento de angústia e incerteza".

Em uma publicação no Instagram, ele disse que a equipe e os familiares estão unidos "em pensamentos positivos e orações pela busca do helicóptero que está transportando o Rick".

O cantor desejou ainda que "as equipes de busca tenham força, sabedoria e que boas notícias cheguem o quanto antes".

"Vamos manter a fé e a esperança! Que Deus proteja o Rick e todos os envolvidos. Pedimos a todos que se juntem em orações neste momento", finalizou.

O cantor Rick, da dupla com Renner, é um dos passageiros confirmados do helicóptero que desapareceu na região de Urubici, em Santa Catarina, nesta segunda-feira, 21. As buscas pelo aparelho continuam nesta terça-feira, 22.

O artista, originalmente batizado Geraldo Antonio de Carvalho, nasceu em 5 de dezembro de 1966, no Tocantins, e tem uma carreira de décadas na música sertaneja, tendo deixado sua marca em sucessos que atravessaram diferentes fases do gênero.

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