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HOMENAGEM Renner publica vídeo com Rick e marca um mês da morte do parceiro musical Cantor compartilhou registro descontraído da dupla em um aeroporto; viúva do sertanejo também relembrou a união de 44 anos nas redes sociais

O cantor Renner, que formou dupla sertaneja com Rick, recorreu ao Instagram nesta quarta-feira (21) para recordar o companheiro, morto aos 59 anos.

A homenagem foi feita por meio de um vídeo resgatado do arquivo da dupla, no qual os dois aparecem caminhando por um aeroporto em clima de descontração.

Na publicação, Renner destacou a importância da trajetória que dividiram e manifestou a intenção de manter viva a presença do amigo em sua carreira.

“Um mês sem você. Valeu cada luta ao seu lado. Mas sei que em todos os palcos onde eu pisar, lá você estará comigo”, escreveu. O registro havia sido divulgado originalmente no perfil dos artistas em 26 de março.

Geralda Helena, viúva de Rick, também prestou tributo ao marido na mesma data. Em sua mensagem, ela recordou as mais de quatro décadas de relacionamento e expressou a dimensão da perda.

“Um mês de tristeza e muita saudade. Você foi o primeiro e o único grande amor da minha vida. 44 anos juntos. Te amarei para sempre, meu amor eterno”, declarou.

Acidente na Serra Catarinense

Rick morreu em 22 de setembro, aos 59 anos, após a queda de um helicóptero nas proximidades de Urubici, na Serra Catarinense.

A tragédia também vitimou outras quatro pessoas: o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, o copiloto Leopoldo Barros Teixeira, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares.

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