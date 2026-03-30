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mundo Renoir, Cézanne e Matisse: roubo de obras avaliadas em R$ 54 milhões aconteceu em apenas 3 minutos Pinturas foram levadas de museu perto de Parma; alarme evitou prejuízo maior

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Três obras de Renoir, Cézanne e Matisse foram roubadas em um museu próximo à cidade de Parma, na Itália, em uma ação que durou cerca de três minutos. As pinturas estão avaliadas em 9 milhões de euros (cerca de R$ 54,4 milhões, na cotação atual).

O crime ocorreu no dia 22 de março na Fundação Magnani Rocca, localizada na Villa dei Capolavori, na zona rural de Parma. Quatro homens mascarados arrombaram a porta principal e seguiram diretamente até a Sala Francesa, no primeiro andar, onde as obras estavam expostas.

Foram levadas as pinturas Les Poissons, de Pierre-Auguste Renoir; Natureza-morta com cerejas, de Paul Cézanne; e Odalisca no terraço, de Henri Matisse. O sistema de alarme foi acionado durante a ação, o que impediu que mais obras fossem levadas. Após o roubo, os criminosos fugiram ao escalar uma cerca.

A obra de Renoir, concluída por volta de 1917 e feita a óleo sobre tela, é avaliada em 6 milhões de euros. O valor total das três pinturas chega a 9 milhões de euros, o que coloca o caso entre os roubos de arte mais relevantes na Itália nos últimos anos.

A pintura de Cézanne, datada de cerca de 1890, é uma das naturezas-mortas com cerejas produzidas pelo artista e considerada rara por utilizar aquarela. Segundo a fundação, essa técnica foi adotada por Cézanne apenas nos anos finais de sua vida. Já Odalisca no terraço, de Matisse, pintada em 1922, retrata duas figuras: uma deitada ao sol e outra segurando um violino.

Investigação e histórico do museu

A Fundação Magnani Rocca afirmou que o grupo parecia "estruturado e organizado" e indicou que os criminosos aparentavam intenção de roubar mais obras, o que não ocorreu devido ao disparo do alarme e à resposta policial.

O caso é investigado pelos Carabinieri italianos, com apoio da Unidade de Proteção do Patrimônio Cultural de Bolonha. A informação sobre o roubo foi divulgada publicamente apenas no domingo.

O episódio se soma a outros crimes recentes contra museus, como o roubo de joias no Museu do Louvre, em Paris, ocorrido em outubro do ano anterior.

A Fundação Magnani Rocca foi criada em 1984 após a morte do compositor e colecionador Luigi Magnani, em sua residência familiar.

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