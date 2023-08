A- A+

Música Renomada pianista Martha Argerich cancela mais apresentações por questões de saúde; entenda A musicista de 82 anos estava programada para tocar uma série de concertos com a Orquestra West-Eastern Divan, sob a regência do maestro argentino-israelense Daniel Barenboim

A renomada pianista Martha Argerich cancelou mais concertos na Áustria e na Alemanha neste mês, devido a uma doença, conforme anunciado pelos organizadores dos eventos nesta segunda-feira (14).

A musicista de 82 anos, considerada uma das melhores pianistas do mundo, estava programada para tocar uma série de concertos com a Orquestra West-Eastern Divan, sob a regência do maestro argentino-israelense Daniel Barenboim.

Na semana passada, ela cancelou dois dos compromissos planejados, mas manteve outros dois concertos em Salzburgo e Berlim.

"A pianista esperava se recuperar em breve", afirmou a Orquestra West-Eastern Divan.

No entanto, Argerich agora também cancelou as apresentações restantes "por motivos de saúde".

O pianista alemão Igor Levit está substituindo-a nos concertos.

Não foram fornecidos detalhes sobre a doença de Argerich.

Apelidada de "leoa" por sua impressionante e longa juba grisalha, Argerich nasceu em 5 de junho de 1941 em Buenos Aires e começou a tocar piano aos três anos de idade.

Ela fez seu primeiro concerto com uma orquestra aos oito anos.

Ela se mudou para a Europa com sua família em 1955, aprendendo com alguns dos melhores pianistas do continente.

Aos 16 anos, em um período de 10 dias, ela venceu dois importantes concursos de música em Bolzano, na Itália, e em Genebra, tornando-se posteriormente cidadã suíça naturalizada.

Ela foi convidada para tocar em salas de concertos ao redor do mundo e começou a lançar gravações lendárias de concertos e outras obras de Beethoven, Chopin, Liszt, Prokofiev, Ravel, Schumann e Tchaikovsky.

Em 1965, ela venceu o prestigioso concurso de piano Chopin da Polônia.

Durante quase duas décadas, a partir dos anos 1980, Argerich evitou apresentações solo, afirmando que se sentia solitária ao fazê-las.

Ela tocava quase exclusivamente com orquestras e grupos de câmara até um recital lotado no Carnegie Hall, em Nova York, em 2000, em benefício de uma instituição de caridade de combate ao câncer.

Ela sofreu de câncer na década de 1990 e cancelou uma série de concertos por motivos de saúde em 2017.

Veja também

famosos MrBeast e a indigestão da má fama no YouTube