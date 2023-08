"Rensga Hits!", da Globoplay, dá destaque ao movimento do feminejo

A- A+

Fã de primeira hora da cantora Marília Mendonça, que faleceu precocemente em 2021, a roteirista Renata Corrêa sempre observou o universo musical sertanejo, com seus sucessos e ídolos, de forma bastante analítica. E mesmo que duplas formadas por homens sejam ainda hoje o principal produto deste mercado, o êxito recente de diversas cantoras levou Renata a criar uma história inspirada nos bastidores do movimento feminejo.

Com uma primeira temporada de oito episódios e estreia na tevê aberta prevista para esta segunda-feira, 21 de agosto, a série do Globoplay “Rensga Hits!” é um retrato contundente e divertido sobre o talento de mulheres que empreendem, que têm coragem para mudar o rumo de suas vidas e ir atrás dos sonhos.



Na trama, justo no tão idealizado dia do seu casamento, a determinada Raíssa, de Alice Wegmann, descobre que estava sendo traída pelo noivo e resolve ir embora da interiorana Lucas do Rio Claro para morar em Goiânia, capital do estado de Goiás. Com a cara, a coragem e um violão, ele busca pelo sonho de ser uma grande estrela da música.







“Todo esse universo é muito pop e serve muita emoção, humor e, claro, fofocas, onde lançamentos musicais, personalidades e muito dinheiro vivem entrelaçados”, conceitua a autora, que para o título da produção se inspirou na gíria rensga, típica de Goiás, que funciona como uma interjeição de aprovação.

Durante a viagem, a lata-velha que a protagonista dirige, carinhosamente chamada de Bandida, atola e as adversidades desse dia servem de inspiração para Raíssa compor “Desatola Bandida”, um modão clássico e com refrão certeiro que acaba atraindo a atenção dos olheiros e empresas de gerenciamento de carreiras da região. Se arriscando na música, mas bem longe de se considerar uma boa cantora e instrumentista, viver a protagonista foi uma das maiores aventuras da carreira de Wegmann, que confessa que saiu transformada da experiência.



“Antes da série, tocava e cantava muito pouco, tímida no meu quarto. O mais engraçado é que, ironicamente, ganhei um violão no meu aniversário, em 2021. Parecia que era o destino me dizendo 'vai treinando aí, porque já, já você vai ter de cantar para o Brasil ouvir”, entrega a atriz, aos risos.

Integrante da equipe de casa de composição Rensga Hits!, o ambicioso Isaías, papel de Mouhamed Harfouch, é um dos primeiros a ouvir a composição de Raissa. Passando por um período de bloqueio criativo e precisando mostrar serviço e novas canções para os artistas da casa, ele resolve mentir que é o compositor da música, que acaba sendo gravada e virando um hit na voz da afetada Gláucia, estrela em ascensão vivida por Lorena Comparato.



O sucesso da canção acaba aumentando ainda mais a rivalidade entre as duas casas de composição rivais: a Rensga Hits!, comandada por Marlene, e a Joia Maravilha Records, liderada por Helena, papéis de Deborah Secco e Fabiana Karla.

Muito além de meras concorrentes, as duas empresárias são inimigas mortais. A origem de tanto ódio é um mistério e elas não perdem a oportunidade de atrapalhar a vida uma da outra. Com ótimo faro musical e tino para os negócios, as duas brigam pela liderança no mercado e pelos mais promissores talentos da música goiana.



“A Marlene e a Helena vivem uma relação de amor malresolvida. Elas são apaixonadas uma pela outra. Viveram algo muito forte no passado e, por algum motivo, se desentenderam. Mas elas ainda têm muita intimidade, uma conhece muito a outra”, avalia Secco.

