ESTREIAS "Rensga hits!" e "This is us": as estreias na TV e no streaming na semana de 06/7 a 12/7 "Jogo cruzado", com José Loreto e Carol Castro, também está na lista

Segura que a sofrência de Raíssa ( Alice Wegmann) e Gláucia ( Lorena Comparato) está de volta para a terceira temporada de “Rensga hits!”. Os oito novos episódios da série chegam de uma só vez ao Globoplay na próxima quinta-feira.

Confira mais detalhes desta e outras estreias na semana de 06/7 a 12/7 abaixo.

Rensga hits! (Globoplay, a partir de 10/7)

Separadas, as irmãs agora estão em momentos opostos na carreira. Raíssa está com tudo, conseguiu espaço até no Festival de Barretos; já Gláucia vive sua pior fase, longe da música e desgostosa com a vida. A ex-dupla se reencontra no enterro do pai, Guarabira (Ernani Moraes), e a leitura do testamento promete uma reviravolta na trama. “As irmãs precisarão encontrar, cada uma, o seu caminho de forma separada, o que implica uma solidão e o retorno às origens”, disse a diretora geral Carol Durão.

A temporada marca também a chegada dos atores Rafael Infante e Letícia Lima ao elenco. Ele é Henri, empresário pragmático que entra no time da gravadora Rensga. Ela é Irina, que chega para desestabilizar a relação de Gláucia e Isaías (Mouhamed Harfouch).

Jogo cruzado ( Disney+, a partir de 09/7)

Carol Castro e José Loreto são as estrelas desta comédia centrada no universo da bola. Ele interpreta Matheus, um ex-jogador de futebol fanfarrão; ela é Elisa, uma jornalista esportiva de TV que finalmente ganha o próprio programa. Mas com uma condição: dividir a bancada com o ex-atleta. O detalhe é que os dois se detestam.

Los gringos hunters ( Netflix, a partir de 09/7)

A polícia mexicana tem uma força de elite especializada em prender criminosos americanos que cruzam a fronteira fugindo da justiça de seu país de origem. E é sobre o trabalho dos agentes da Unidade de Ligação Internacional que esta nova série de ação ficcional se debruça, trazendo histórias de suspense e perseguição.

This is us (TV Globo, a partir de 10/7)

Na quinta-feira à noite, depois de “O século do Globo”, série documental sobre os 100 anos do jornal, a família Pearson volta às telas da TV aberta. Na terceira temporada de “This is us”, entram em foco os dramas de Kate, vivendo a gravidez e um parto prematuro, e de Kevin, que luta pela sobriedade.

Torre de Babel (Globoplay, a partir de 7/7)

Quem explodiu o Tropical Tower Shopping? Este era o mistério da novela de Silvio de Abreu, exibida em 1998 às 20h, que imortalizou personagens como Jamanta (Cacá Carvalho) e Sandrinha (Adriana Esteves). O elenco teve como protagonista Tony Ramos no papel de Clementino, pedreiro que trabalhou na construção do centro comercial.

