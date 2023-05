A- A+

Cultura+ Repertório de "Irmãos", com Alexandre Pires e Seu Jorge, vai contar com mais de duas horas de show O projeto foi eleito como o 'Show do Ano' pelo Prêmio Multishow 2022

Trazendo dois dos maiores artistas nacionais juntos, dividindo o mesmo palco, a turnê ‘Irmãos’, de Alexandre Pires e Seu Jorge, chega ao Recife no dia 27 de maio, reunindo no repertório os maiores sucessos dos cantores e da música brasileira, em mais de duas horas de apresentação.

O projeto, eleito como o ‘Show do Ano’ pelo Prêmio Multishow 2022, traz para o público pernambucano sucessos consagrados como “Que se chama amor”, “Sai da minha aba”, “Essa tal liberdade”, “Amiga da minha mulher”, “Carolina” e “É isso aí”. Prometendo muitas surpresas para os presentes, os amigos também prometem incluir hits do samba e do pagode no setlist, além de relembrar grandes nomes da música brasileira como Tim Maia e Renato Russo, do Legião Urbana. Entre as já confirmadas para a ocasião, estão “Eu sou o samba”, “Na rua, na chuva, na fazenda”, “Mais que nada” e “Tempo perdido”.

Com assinatura da Festa Cheia Produções, a apresentação acontecerá no Classic Hall, a partir das 22h. Os ingressos custam a partir de R$ 180 (setor premium) e estão à venda no site da Bilheteria Digital, no Classic Hall e nas lojas Adidas, dos Shoppings Recife, RioMar e Tacaruna. Os camarotes estão esgotados.

Veja também

Pagode Segundo álbum da turnê 'Tardezinha' será gravado no Recife