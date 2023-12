Repórter da Globo sofre tentativa de assalto ao vivo durante o programa "Encontro"; veja o vídeo

A- A+

Juliane Massaoka, de 33 anos, quase teve o celular roubado em filmagem ao vivo de televisão nesta sexta (8). A repórter da rede Globo tinha acabado de começar a fazer um link durante o programa Encontro, diretamente da Avenida Paulista, em São Paulo, com o celular na mão, quando um ciclista passou rapidamente e tentou tomar o aparelho da jornalista. Ela conseguiu segurar o aparelho e a câmera registrou toda a ação.

“Gente, quase fui assaltada, Patrícia do céu. Tô com o celular na mão. O cara tá na bicicleta ali, e tem polícia aqui na Avenida [Paulista]”, disse a jornalista, ao vivo, ainda assustada.

Por uma infeliz coincidência, o programa Encontro havia começado o programa abordando justamente mostrando casos de violência no Rio de Janeiro, que tem sofrido com o aumento do número de assaltos, e situações em São Paulo e Salvador (BA). Porém, a entrada da repórter não era sobre o assunto. Ela estava lá para falar sobre o aniversário da Avenida Paulista, que completa nesta sexta (8) 132 anos.

Patrícia Poeta, que estava no estúdio no momento da tentativa de assalto, disse que já teve o celular roubado da mesma maneira.

“Tá vendo, ao vivo. Já tive meu celular levado dessa forma. Na bicicleta, andando, você tá achando que [a pessoa] está fazendo esporte, não. O esporte é roubar a pessoa que está ali na frente. Ficamos torcendo para não sermos a próxima vítima. Nem trabalhando o pessoal perdoa”, disse Patrícia.

Visivelmente nervosa, Juliane continuou a reportagem, porém, a mão tremia ao segurar o microfone. "Eu tô um pouco trêmula, o microfone dá uma tremidinha. Fica um nervoso".

A repórter também contou que, além do operador de câmera e outros profissionais de produção, a equipe do programa estava acompanhada de um segurança durante a reportagem. Mesmo com policiamento no local e o segurança da TV, o assaltante não se intimidou.



Nas redes sociais, Massaoka contou com detalhes como tudo aconteceu.

Confira abaixo o texto na íntegra:

