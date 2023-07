A- A+

Ensaio Representações de masculinidades em peças do Magiluth viram tema de livro "Masculinidades na Cena do Magiluth", de Mateus Araújo, ganha lançamento nesta quarta-feira (19)

O jornalista e crítico de teatro Mateus Araújo lança o livro “Masculinidades na Cena do Magiluth”, publicado pelo selo Sesc Pernambuco. O evento de lançamento no Recife ocorre nesta quarta-feira (19), às 18h, no Clube Universitário da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), como parte da programação do oitavo Congresso Internacional Sesc de Arte/Educação.

Na obra, o autor pernambucano propõe fazer uma análise das representações de masculinidades em peças criadas pelo Grupo Magiluth de Teatro. Com sede no Recife, o coletivo é um dos mais relevantes da cena teatral brasileira contemporânea.

Mais especificamente, o livro lança um olhar sobre as peças "Aquilo que o Meu Olhar Guardou para Você" e "Viúva, porém Honesta", que estrearam na primeira metade dos anos 2010. Em sua análise, Mateus une historiografia, teoria do teatro e estudos de gênero.



O livro começa apresentando o contexto de surgimento da companhia teatral. Depois, traz um apanhado teórico da relação entre o teatro de grupo e a micropolítica, e finaliza com uma reflexão crítica que aproxima os dois espetáculos analisados.

Fruto da pesquisa de mestrado em artes cênicas desenvolvida por Mateus Araújo na Universidade Estadual Paulista (Unesp), o livro-ensaio conta com prefácio assinado pela professora, atriz, dramaturga e diretora Luciana Lyra e orelha do professor, advogado e ativista Renan Quinalha. Além dos textos, a publicação traz imagens feitas pelos fotógrafos André Nery, Renata Pires, Thiago Liberdade, Maurício Cuca, Bernardo Cabral e Victor Jucá.

Serviço:

Lançamento do livro “Masculinidades na Cena do Magiluth”

Quando: nesta quarta-feira (19), às 18h

Onde: Clube Universitário da UFPE (Cidade Universitária)

Valor do livro: R$ 50



