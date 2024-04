Representantes do techno, Mila Journée e o DJ romeno Alex Sharp são atrações em Recife

A- A+

A Capital pernambucana recebe, neste sábado (13), uma festa exclusiva voltada ao subgênero da música eletrônica, o techno. A Cronos Experience, que é uma experiência imersiva, acontece no Armazém 14, na Avenida Alfredo Lisboa, s/n, no Bairro do Recife .



O evento promete trazer o mais atual da cena de e-music, desde a atração principal, DJ Mila Journée, estreando nas pistas da cidade com uma sonoridade reconhecida e tocada pelo conhecido DJ Solomun. Ela já tocou em grandes festivais, como o Lollapalooza, e está em meio à preparação do seu set para o festival TimeWarm São Paulo, em maio deste ano.



O projeto marca também a estreia do romeno naturalizado na Holanda, o DJ Alex Sharp, no Brasil. Ele tem mais de 10 anos de carreira, sendo reconhecido nas pistas de Amsterdã. Outras atrações do show são Bigfett, Feemarx, Marrie, Monou e STV.

Marcado para iniciar às 21h, o show conta com programação até a manhã do dia seguinte. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, a partir de R$ 110.



''Vamos entregar um evento ao público pernambucano inspirado em todas nossas experiências pelos festivais referência, como Awakenings e o DGTL'', antecipa André Valença, produtor do evento.

''Nosso line up é conceituado e pensado na entrega do som à pista com começo, meio e fim, garantindo a experiência de imersão'', pontua Fernando Marx, produtor da Cronos Experience.



A estrutura da Cronos exibirá uma exposição de arte logo na entrada da festa. Cenografia, show de lasers e visuais exclusivos em mais de 35m² de painéis de led de alta definição, ''tudo isso é apenas uma parte do evento, que ainda contará com intervenções artísticas e bailarinos'', diz Valença.



SERVIÇO

Cronos Experience

Quando: 13 de abril, 21h

Onde: Armazém 14 - Avenida Alfredo Lisboa, S/N, Bairro do Recife

Ingressos: a partir de R$ 110 no Sympla ou no pix, sem taxa, via Whatsapp: 81) 98782-4147

Informações: @cronosexperience

