Repressão chinesa à literatura erótica online sufoca raro meio de expressão LGBTQIAP+

A- A+

Mulheres chinesas que publicam homoerotismo online dizem estar sendo ameaçadas com multas e pena de prisão, já que a crescente aplicação de acusações vagas de obscenidade tem como alvo um espaço raro para a identidade LGBTQIA+ e o feminismo.

Nos últimos meses, a polícia chinesa deteve dezenas de escritores no Haitang Literature City, um site taiwanês conhecido por publicar a série "Boys' Love", um gênero de ficção erótica escrito e lido principalmente por mulheres heterossexuais.

Orientado como uma vertente dos mangás japoneses da década de 1960, conhecido como "yaoi", o gênero atraiu seguidores cult na Ásia e em outros lugares, levando a adaptações cinematográficas e webséries populares. As histórias desafiam os estereótipos sociais sobre os papéis de homens e mulheres, disse à AFP uma escritora de 22 anos que pediu para ser identificada pelo pseudônimo Miu Miu.

"É uma espécie de resistência... resistir a uma sociedade dominada pelos homens", disse ela.

A repressão mais recente atingiu principalmente escritores amadores que ganhavam pouco ou nada por seu trabalho. Segundo a lei chinesa, lucrar com a "divulgação de conteúdo obsceno" pode levar a multas e prisão. Casos "graves" podem resultar em penas de prisão de até uma década.

A lei da obscenidade se aplica quando a obra de alguém recebe pelo menos 10.000 cliques ou é "usada" para cobrar taxas superiores a 10.000 yuans (quase US$ 1.400). Embora a lei exclua "obras artísticas ou obras de valor artístico", essa distinção geralmente fica a cargo da polícia.

"As regras estão desatualizadas", disse um advogado que representa um dos autores e que pediu para não ser identificado devido ao risco de repercussões. "A atitude do público em geral em relação ao sexo não é mais a mesma de 30 ou 40 anos atrás", acrescentou o advogado.

Um autor procurado pela polícia recebeu 2.000 yuans por dois livros com um total de 72 capítulos que, combinados, atraíram cerca de 100.000 cliques. "Será que existem mesmo 100.000 pessoas que viram meu trabalho como disseram? Vão mesmo me condenar a três a cinco anos de vida?", escreveu o autor no Weibo. "Eles não sabem o quão preciosos são três a cinco anos de vida?"

Censores sem fronteiras

As investigações também renovaram as críticas a uma prática conhecida como "pesca em águas distantes", o policiamento interprovincial por governos locais com dificuldades financeiras. A fiscalização com fins lucrativos normalmente envolve autoridades viajando para outra jurisdição e apreendendo os bens de um suspeito.

"A polícia descobriu que esse tipo de coisa pode gerar dinheiro", disse Liang Ge, professor de sociologia digital na University College London, sobre a perseguição aos autores de Boys' Love.

Em um caso, um policial do noroeste de Lanzhou viajou 2.000 quilômetros para investigar uma escritora em sua cidade natal, no litoral. Ela foi levada à delegacia e interrogada por horas sobre seus escritos.

Ela está atualmente em liberdade sob fiança, mas pode enfrentar acusações criminais, o que a desqualificaria de prestar concurso público na China e de ocupar cargos em alguns hospitais e escolas.

Outra autora de 20 anos recebeu uma intimação policial que a levou a viajar centenas de quilômetros da cidade de Chongqing até Lanzhou. Ao chegar, a polícia a instou a "devolver a renda ilegal" que havia obtido com seus escritos para reduzir sua pena.

"É uma prática muito suja", disse a advogada, observando que o governo central de Pequim emitiu várias diretivas contra ela.

"Despertar social"

Ativistas veem a repressão à suposta obscenidade como parte de um esforço mais amplo para suprimir a expressão LGBTQIA+ — um esforço que se expandiu sob o presidente Xi Jinping.

A China classificava a homossexualidade como crime até 1997 e como doença mental até 2001. O casamento entre pessoas do mesmo sexo não é legal e a discriminação continua generalizada.

O gênero Boys' Love — frequentemente levemente erótico, mas às vezes abertamente explícito — tem sido cada vez mais censurado à medida que sua popularidade cresce. Adaptações para a televisão reescreveram amantes homens como amigos, já que relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo são banidos das telas.

Em 2018, uma escritora conhecida pelo pseudônimo Tianyi foi condenada a mais de uma década de prisão por ganhar US$ 21.000 com um romance homoerótico sobre um professor e seu aluno.

No ano passado, um tribunal na província de Anhui julgou 12 casos envolvendo a disseminação de conteúdo obsceno com fins lucrativos, de acordo com registros públicos que não divulgam os resultados dos julgamentos.

Muitos na China "sentem cada vez menos espaço para se expressar livremente", disse Ge, palestrante e leitor de longa data de Boys' Love. "Não se trata apenas de postar algo nas redes sociais, mas de ler algo sobre sua vida privada."

À medida que a notícia da repressão se espalhava, os usuários do Haitang correram para cancelar suas contas. Mas a escritora Miu Miu disse que não perdeu a esperança de conseguir terminar suas histórias favoritas.

"O conhecimento sexual virou tabu", disse ela. "Este é um despertar social."

Veja também