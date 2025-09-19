novela
Reprise de "Terra Nostra" corta 95% das cenas com o ator José Dumont, preso por pedofilia
O levantamento foi realizado pela coluna Outro Canal
O ator José Dumont foi condenado por possuir e armazenar fotografias e vídeos com cenas de pornografia envolvendo crianças. Um dos seus trabalhos foi a novela "Terra Nostra" (1999), que está sendo reprisada pela TV Globo desde 1 de setembro.
De acordo com um levantamento realizado pela coluna Outro Canal, que analisou todos os episódios exibidos até o momento, a Globo cortou 95% das cenas em que Dumont aparece. Na produção, ele vive Batista, um dos protagonistas da história.
Em setembro de 2022, José Dumont foi preso em flagrante pelo crime de armazenamento de imagens pornográficas envolvendo crianças e adolescentes. Em Julho de 2023 ele foi condenado.
