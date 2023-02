Res-Beat anuncia atrações internacionais; veja lista

A- A+

Com uma mescla de atrações africanas e sulamericanas, além de um encontro entre Reino Unido e Pernambuco, o Rec-Beat - marcado para acontecer entre os dias 18 e 21 de fevereiro, no Cais da Alfândega, Bairro do Recife - anunciou nesta segunda-feira (6) a line-up internacional do festival.



A arte vocal dos griots malineses é uma das atrações, com Djely Tapa, que leva ao palco um misto de tradição, blues e música eletrônica.







Também integra o rol de artistas africanos, Kizaba, com performances que envolvem bateria e percussão, fundindo com batidas eletrônicas e sons tradicionais do Congo.

A.O. é outra atração anunciada. Formada por Tash Keary e Joe Henwood, a dupla faz parte da nova cena musical londrina e pelas bandas de cá, eles se encontram com os pernambucanos DJ Dolores, Deco Trombone, Henrique Albino, Lucas dos Prazeres, Parrô Mello e Yuri Queiroga.



Purahéi Soul e o multi-instrumentista Simon Winsé também estão na programação do festival que, em breve, deve anunciar os artistas nacionais e locais que vão integrar a programação da edição 2023.







