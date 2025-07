Residência fixa para filhos e R$ 60 mil de pensão: como foi o acordo de Virginia e Zé Felipe

A- A+

Agora é oficial: Virginia Fonseca e Zé Felipe não estão mais casados. O ex-casal, que anunciou a separação em maio deste ano, entrou com o pedido de divórcio na Justiça de Goiás no mês passado, após cinco anos de relacionamento entre namoro e casamento. Pais de três filhos — Maria Alice, de 4 anos; Maria Flor, de 2; e José Leonardo, de 10 meses —, a influencer e o cantor afirmaram em uma publicação conjunta que continuam amigos.

De acordo com os autos do processo, obtidos pelo portal Leo Dias, a pensão alimentícia foi fixada em R$ 60 mil — valor que o filho do cantor Leonardo pagará aos três filhos, sendo R$ 20 mil para cada um deles. A partilha de bens, entretanto, ainda não foi decidida.

O cantor passou a última terça-feira (15) com os filhos em sua nova casa, comprada em Goiânia recentemente para ficar próximo dos pequenos.

A guarda das crianças será compartilhada entre ele e Virginia, mas a residência fixa dos três será a mansão da mãe, conforme ficou estabelecido no processo. Zé Felipe poderá buscar os filhos para passar momentos com eles sempre que quiser, desde que avise a ex-mulher com pelo menos um dia de antecedência.

Com a finalização do processo, a influencer voltou a usar seu sobrenome de solteira, passando a assinar Virginia Pimenta da Fonseca Serrão, retirando o Costa, que pertence à família do ex-marido.

Ao anunciarem a separação, Virginia e Zé Felipe afirmaram que mantiveram a amizade. “Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos”, dizia o texto publicado por eles no Instagram.

O cantor e a influencer pediam ainda que não fossem julgados pela decisão: "Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos.

Veja também