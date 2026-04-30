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CINEMA "Resident Evil" ganha primeiro trailer assustador; assista Filme de Zach Cregger é a nova adaptação da famosa saga de games de terror, com estreia marcada para o dia 17 de setembro nos cinemas

A Sony Pictures divulgou nesta quinta-feira (30) o primeiro trailer oficial de "Resident Evil". A nova adaptação da franquia de jogos terá direção de Zach Cregger ("A Hora do Mal") e tem estreia nos cinemas prevista para 17 de setembro de 2026.

O trailer acompanha o personagem Bryan, interpretado por Austin Abrams, um entregador que está transportando um pacote em meio a um surto aterrorizante em Raccoon City. Durante o vídeo, o personagem aparece fazendo uma ligação enquanto cenas breves revelam a atmosfera sangrenta do filme.

No vídeo, também é possível perceber que o novo reboot não revela uma conexão muito marcante com a franquia em si, o que fica evidente na ausência de personagens já conhecidos dos jogos.

Com roteiro de Shay Hatten ("John Wick" 3 e 4) e direção de Zach Cregger, "Resident Evil" chega em um momento em que a franquia volta aos holofotes graças ao lançamento do jogo "Resident Evil Requiem".

Protagonizado por Austin Abrams ("A Hora do Mal"), o elenco de "Resident Evil" ainda contará com Paul Walter Hauser ("Quarteto Fantástico: Primeiros Passos"), Kali Reis ("True Detective"), Zach Cherry ("Ruptura") e Johnno Wilson ("I Love That For You").

Confira o trailer:

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