Cultura Residentes do Retiro dos Artistas imitam emojis e esbanjam fofura na web Famosos como Ary Piassarollo, Robertinho Silva, Rita Maia, Sonia Zagury e Marcos Oliveira participaram da brincadeira

Os residentes do Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio, participaram de uma brincadeira que conquistou os internautas. Em uma publicação no perfil do projeto nesta terça-feira (10), artistas como os músicos Ary Piassarollo e Robertinho Silva, a produtora cultural Rita Maia e os atores Sonia Zagury e Marcos Oliveira foram abordados pela equipe do local e entraram em um jogo de imitar emojis.

No registro, cada um surge escolhendo qual símbolo reproduzir e se divertem fazendo caras e bocas de acordo com o modelo. “O resultado? Risadas, espontaneidade e momentos que dizem muito sobre o dia a dia no Retiro”, comentou o perfil do projeto.

Os internautas também gostaram do resultado. “O tempo passa e eles continuam ótimos artistas, mímica é arte”, afirmou uma pessoa. “Todos reagiram rápido e reproduziram muito bem. E ainda se divertiram”, disse um outro. “Muito legal! Dinâmica bacana”, reagiu um terceiro.

Trabalho feito com ajuda de doações

Fundado em 1918, o Retiro do Artistas abriga atores, dançarinos, figurinistas, músicos, maquiadores, produtores e outros profissionais das artes, oferecendo moradia, alimentação e cuidados de saúde. O trabalho é feito com ajuda de doações, parcerias e trabalho voluntário. Localizado em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio, o espaço tem cerca de 50 casas distribuídas num espaço de mais de 15 mil metros quadrados.

A estrutura inclui refeitório, teatro, cinema, biblioteca, piscina e salão de beleza. Além disso, os residentes têm acesso a plano de saúde, atendimento médico e psicológico, acompanhamento de enfermagem diário e atividades como yoga, leitura, oficinas de teatro, sessões de cinema e natação.

No final do ano passado, o Retiro dos Artistas recebeu duas novas casas doadas por Marieta Severo, o que possibilitou receber mais moradores, sendo um deles o ator Marcos Oliveira, o Beiçola, de "A grande família", programa da TV Globo da qual a atriz também participou. Antes, Marieta já havia financiado outras três casas no local.

Residentes enfrentam preconceitos

O ator Jaime Leibovitch, isto recentemente em “Êta mundo melhor!” como o Barão Deschamps, relatou à coluna Play, do GLOBO, que decidiu se mudar para o Retiro dos Artistas após perder o único filho em um acidente de carro. " Isso, de certa maneira, me impulsionou a tomar a decisão de procurar o Retiro", disse o ator, ressaltando existir um preconceito contra os artistas que vivem na instituição.

— Quantas vezes peguei táxis para o Retiro dos Artistas e ouvi a mesma pergunta do motorista: "Como esses artistas dilapidaram toda a fortuna para ir parar no Retiro dos Artistas?". E a expressão é essa: "foi parar". Isso se vê na imprensa: "Fulano, estrela global, foi parar no Retiro dos Artistas".

O ator Stephan Nercessian, presidente do Retiro dos Artistas, lembrou à coluna Play que a instituição é uma ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos) e, por isso, precisa de recursos. Toda doação é bem-vinda.

— Precisamos cumprir exigências determinadas pelo Ministério Público, como contratar assistentes sociais, psicólogos. Tudo isso custa dinheiro, estamos nos adaptando, mas é uma luta constante.

