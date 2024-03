Resort na Bahia e presenças VIP: o que se sabe do casamento de Mari Saad e Romulo Arantes Neto

A- A+

Mari Saad e Romulo Arantes Neto irão se casar neste sábado (16), em um resort em Itacaré, no sul da Bahia. Juntos a pouco mais de dois anos, a empresária e o ator irão receber cerca de 200 convidados em uma festa no resort Txai Resort Itacaré, um dos mais exclusivos do litoral baiano.

O local é especial para o casal, que ficou noivo no mesmo resort, em setembro do ano passado. A Bahia também foi o local em que Romulo curtiu pela primeira vez uma foto de Mari nas redes sociais, antes de começarem a conversar.

Com apartamentos entre R$ 2.500 e 5.000, o Txai Resort será palco de alguns eventos do casamento. Mari e Romulo já estão no local desde quarta-feira (13), ajudando nos preparativos e recebendo os primeiros convidados. Na sexta, o casal recebeu as amigos e familiares em um luau na praia.

Neste sábado, Mari, maquiada por Leo Almeida e com vestido do estilista Carlos Bacchi, entrará na cerimônia com uma música cantada pela amiga Preta Gil, uma das convidadas do casamento. A cantora compartilhou post em suas redes sociais a caminho do evento.

A união contará com a presença de famosos. Além de Preta, Mari Gonzalez, Camila Coutinho, Rachel Apollonio, Carol Emmerick e Mariana Goldfarb estarão presentes no casamento.



Pensada e produzida por dois meses e meio, a cerimônia contará com decoração do designer Mauricio Kurihara e planejamento de Ed Mendes e Flávio Moreno, da Ed Mendes Eventos. O buffet será do Restaurante Amado.

Relação

Romulo e Mari assumiram o namoro publicamente em um outro resort de luxo, em Angra dos Reis, no casamento da empresária Piny Montoro e do ator Bruno Franklin, em março de 2022. O pedido de casamento veio em setembro de 2023.

