PERCUSSÃO Ressonância: Olinda estreia festival internacional dedicado à percussão Evento gratuito reúne shows, oficinas e masterclasses entre os dias 9 e 11 de abril e presta homenagem ao legado de Naná Vasconcelos

A cidade de Olinda será palco, entre os dias 9 e 11 de abril, da primeira edição do Ressonância – Festival Internacional de Percussão do Brasil, iniciativa inédita voltada integralmente à música percussiva.



Com acesso gratuito, o encontro propõe uma programação que combina apresentações musicais, atividades formativas e intercâmbio entre artistas e público interessado nas diversas linguagens do universo rítmico.



O festival também celebra a trajetória do percussionista pernambucano Naná Vasconcelos, reconhecido internacionalmente como um dos grandes expoentes da percussão.



Em alusão aos dez anos de sua partida, todas as atrações do evento trarão, em algum momento de suas apresentações, referências à obra e à influência do artista.



Os concertos acontecem no sábado, 11 de abril, na Praça do Carmo, Sítio Histórico de Olinda. O palco reunirá músicos pernambucanos, representantes de diferentes regiões do Brasil e convidados vindos de países onde a percussão ocupa papel central nas manifestações culturais.

Formação

Além dos espetáculos, o Ressonância aposta em ações educativas voltadas ao desenvolvimento artístico. Oficinas e masterclasses serão realizadas nos dias 9 e 10 de abril, conduzidas por instrumentistas e pesquisadores do Brasil e do exterior.



As atividades são abertas ao público interessado em processos criativos ligados à percussão e exigem inscrição antecipada, que será disponibilizada no site oficial do festival.

“Há muitos anos alimentamos o desejo de realizar em Pernambuco um festival dedicado exclusivamente à música percussiva, que ocupasse uma lacuna no país de um evento do gênero, com dimensão nacional e internacional. Essa ideia ganhou forma em conversas com Naná Vasconcelos, que sempre me incentivou a levar o projeto adiante”, afirma Antonio Gutierrez, o Gutie, idealizador e curador da iniciativa.

Visual

A identidade visual do festival nasce de uma criação inédita da artista recifense Ianah. A obra foi concebida especialmente para o evento e explora a dimensão rizomática da percussão na experiência humana – dos primeiros batimentos cardíacos aos sons presentes na natureza.

Em sua trajetória artística, Ianah mantém forte diálogo com ritmos tradicionais pernambucanos, especialmente o coco, influência que reverbera na estética gráfica desenvolvida para o projeto.



O Ressonância - Festival Internacional de Percussão do Brasil tem patrocínio da Vale, realização da Rec-Beat Produções e Leão Produções, Ministério da Cultura e Governo Federal.

SERVIÇO

Ressonância - Festival Internacional de Percussão do Brasil

Quando: 9 e 10 de abril - oficinas e masterclasses // 11 de abril - shows musicais, a partir das 16h

Onde: Praça do Carmo - Olinda-PE

Evento gratuito

Informações: ressonanciafestival.com / @ressonanciabrasil

*Com informações da assessoria

