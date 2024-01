A- A+

BBB 24 Restam apenas três participantes na Prova do Líder do BBB 24; saiba quem resistiu A dinâmica começou há mais de 14 horas e, além da liderança, o vencedor vai ganhar um carro 0km da Chevrolet.

Após a desistência de Maycon, que apertou o botão na Prova do Líder de resistência do BBB 24, três participantes do grupo Pipoca seguem na disputa: Deniziane, Marcus Vinicius e Matteus.

A prova começou há mais de 14 horas e vale a liderança. O vencedor vai ganhar um carro 0km da Chevrolet.

Na dinâmica, cada jogador tem sua bancada com um botão. No telão aparece uma mensagem de 'atenção', dando início à rodada. De acordo com as regras anunciadas por Tadeu Schmidt, apertando o botão antes de um dos três sinais (buzina, faróis ou a música da Chevrolet com a rodada iniciada), o participante está eliminado da competição.





