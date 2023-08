A- A+

MÚSICA Restart anuncia retorno e turnê após oito anos de hiato; saiba quando será o show no Recife Febre entre adolescentes no início dos ano 2010, grupo retoma as apresentações em outubro

Está na hora de tirar as calças coloridas do armário. Sucesso entre o público adolescente no início dos anos 2010, a banda Restart está de volta. Após um hiato de oito anos, Pe Lu, Pe Lanza, Thominhas e Koba vão se reunir novamente para uma turnê de despedida em comemoração aos 15 anos de criação do grupo.

Batizada de “Pra Você Lembrar”, a turnê começará em São Paulo, no Espaço Unimed, no dia 7 de outubro, com venda de ingressos a partir desta sexta-feira (4). Ainda em 2023, os músicos Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Já o Recife deve receber o show no próximo ano, assim como as cidades de Belo Horizonte, Distrito Federal e Salvador.



Formado em 2018, o Restart seguiu na estrada até 2015. O anúncio do retorno do grupo veio após outras boybands também decidirem retomar as agendas de shows, a exemplo de NX Zero e Cine.

