show Restart faz show de despedida no Recife no dia 20 de janeiro no Classic Hall A turnê "Pra Você Lembrar" vem rodando o País desde 2023 e marca o adeus definitivo do grupo

Após oito anos, Pe Lu (vocais e guitarra), Pe Lanza (vocais e baixo), Thomas (bateria) e Koba (vocais e guitarra) voltam aos palcos justamente para se despedir. A banda Restart, um dos ícones do emo brasileiro, está com a turnê de despedida oficial “Pra Você Lembrar” percorrendo o País e eles já têm data marcada para se apresentar no Recife: dia 20 de janeiro, no Classic Hall, em Olinda.

Restart surgiu em 2008 e fisgou a atenção dos adolescentes e jovens da época, com um visual hiper colorido. Em 2015, o grupo anunciou uma pausa na carreira. No entanto, desde o ano passado, com o anúncio de outras boybands retornando aos palcos, a Restart resolveu também cair na estrada, com a turnê “Pra Você Lembrar”.

Os primeiros shows do reencontro aconteceram no Espaço Unimed, em São Paulo.Ainda em 2023, a turnê passou por Rio de Janeiro, Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, com ingressos esgotados nesta última e também no Rio.

Os ingressos estão à venda no site Ticket360, com opções de ingresso inteira, meia, social (solidário) e experiência VIP.



SERVIÇO

Restart - Turnê “Pra Você Lembrar”

Quando: 20 de janeiro de 2024 (sábado), 20h (abertura da casa)

Onde: Classic Hall | Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda - PE

Ingressos: a partir de R$ 70, à venda no Ticket360 e na bilheteria do Classic Hall

