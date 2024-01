Restart volta a Pernambuco em clima de nostalgia neste sábado (20); saiba mais

A- A+

Lá se vão 15 anos desde a formação da banda, que ficou nacionalmente conhecida, para além dos hits, pelo figurino super colorido, que virou uma febre entre os adolescentes.



Eis que os integrantes da Restart, depois de oito anos, se reencontram para cumprir agenda da turnê “Pra Você Lembrar”, que chega a Pernambuco amanhã (20/01), no Classic Hall, em Olinda.



Pe Lu, Pe Lanza, Thomas e Koba prometem entregar um repertório carregado de sucessos, como “Levo Comigo”, “Recomeçar” e “Menina Estranha”, além de faixas dos quatro discos de estúdio lançados pelo quarteto entre 2008 e 2015: “Restart”, “By Day”, “Geração Z” e “Renascer”. A banda contabiliza mais de meio milhão de discos vendidos.



Início da turnê

Os primeiros shows do reencontro dos integrantes da Restart aconteceram em 2023, no Espaço Unimed, famosa casa de shows na capital paulista. Ainda no ano passado, a turnê passou pelo Rio de Janeiro, Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, com ingressos esgotados nesta última e também no Rio. Somando os seis shows, o público foi de mais de 34 mil pessoas prestigiando a despedida da banda dos palcos, com feedbacks totalmente positivos de todos os aspectos do espetáculo.



SERVIÇO

Restart - Turnê “Pra Você Lembrar”

Quando: 20 de janeiro, a partir das 20h (abertura da casa)

Onde: Classic Hall (Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda)

Ingressos: a partir de R$ 65 à venda na bilheteria do Classic Hall ou pelo site da Ticket360

