Restaurante Cá-Já recebe nesta quinta (1º) a exposição "A Cria da Rua na Cidade que Dança"

Depois de pintar a fachada de um prédio no Centro do Recife, a obra “A Cria da Rua na Cidade que Dança”, do grafiteiro, muralista e artista recifense “Vários Nomes” chega ao Restaurante Cá-Já, nesta quinta (1º). A convite da casa, Nomes colocou a arte urbana em telas para montar a primeira exposição individual. Com curadoria de Yone Seres, a mostra retrata a rica cultura popular pernambucana, com foco nas tradições do Carnaval do Recife. A exposição abre às 19h e fica aberta ao público até o dia 4 de março.





O trabalho de Vários Nomes é transformar a paisagem urbana em uma obra de arte vibrante, preservando e valorizando a cultura local. Isso pode ser visto nos últimos trabalhos dele - grandes murais em prédios da cidade, um chamado do artista para o olhar das pessoas para as ruas. Seu nome está ao lado de obras de outros grandes mestres, como Abelardo da Hora e Brennand. “Quero continuar levando meu trabalho para ocupar os espaços, provocando as pessoas a se enxergarem nesse cotidiano em forma de arte”, disse o artista.



A exposição de Vários Nomes do Cá-Já também marca a primeira de 2024 no calendário do restaurante. A casa mantém na programação uma agenda de eventos culturais, como exposição de artes, exibição de filmes e pequenas apresentações musicais.



“Na nossa caminhada fomos fazendo do Cá-Já um movimento, um lugar onde quem vem encontra um pouco de tudo que Recife oferece, seja na culinária, na música, na moda, nos costumes. E isso a gente foi construindo a partir das trocas e aberturas que fomos dando aos nossos parceiros”, contou o sócio, Vítor Braga.



Serviço:



Exposição “A Cria da Rua na Cidade que Dança”, do artista Vários Nomes

Quando: Abertura 1º de fevereiro, às 19h (a exposição fica no Cá-Já até 4 de março)

Onde: Restaurante Cá-Já, Rua Carneiro Vilela, 648 - Aflitos

