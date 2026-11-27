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No último dia 23, a La Liste movimentou o mercado gastronômico mundial com o anúncio da sua seleção dos mil melhores restaurantes do mundo edição 2027.



O ranking francês, criado em 2015, cruza avaliações de guias gastronômicos, críticos, publicações internacionais e plataformas de opinião, recorrendo a uma metodologia própria para identificar e recomendar estabelecimentos em diferentes regiões do mundo.



Cícero, de Cícero Dias

Entre as 16 casas destacadas em Portugal está o Cícero, fundado pelo pernambucano Paulo Dalla Nora Macêdo, no coração do bairro do Chiado, em Lisboa.



O restaurante vem atraindo holofotes por promover uma linguagem em que arte e comida caminham juntas, a começar pela inspiração para o nome do estabelecimento.



Felipe Neves é chef executivo do Cícero, que tem direção criativa de Alessandra Montagne. Fotos Oz Ohayon/Divulgação:



Cícero é uma referência ao próprio Cícero Dias, uma das maiores referências do modernismo brasileiro. Pernambucano, o pintor é o fio condutor do elegante restaurante, que conta com a direção criativa de ninguém menos que Alessandra Montagne, chef brasileira que construiu respeitada carreira na França. Atualmente, além do Cícero, Montagne assina a cozinha de restaurante no Museu do Louvre, em colaboração com Alain Ducasse, além dos projetos próprios - Nosso e Tempero, ambos na capital francesa.



À mesa

A gastronomia do Cícero tem assinatura do também brasileiro Felipe Neves, chef executivo do restaurante, e envereda por uma abordagem contemporânea que parte das referências garimpadas no Brasil, incorpora técnica francesa clássica e promove os ingredientes portugueses.



Ou seja. Espere encontrar mandioca, o tucupi, o jambu ou a castanha-do-pará visitados pela criatividade que inspirou o universo do artista que dá nome à casa.



O processo criativo do Cícero é orientado pela sazonalidade, seguindo a oferta das estações, oferece menu degustação de nove etapas e uma versão vegetariana.



Entre as criações mais recentes encontram-se combinações como a ostra com kimchi e laranja sanguínea (laranja-vermelha), a pescada com baunilha, castanha-do-pará e feijão-verde ou a presa de porco preto com inhame e rapadura, pratos que refletem o diálogo entre diferentes tradições culinárias.



A identidade do Cícero vai além da cozinha. O restaurante é também uma galeria de arte, reunindo obras de uma coleção privada construída ao longo de mais de 25 anos por Paulo Dalla Nora Macedo. O acervo inclui trabalhos associados a nomes como Marianne Peretti e Pablo Picasso.



Distinções

Em 2025, conquistou um Sol do Guia Repsol e, em 2026, recebeu a distinção de 2 Garfos Superior no concurso Lisboa à Prova, integrando o grupo dos restaurantes mais bem classificados da cidade.



A recomendação da La Liste 2027 acrescenta agora uma dimensão internacional à trajetória da casa, reconhecendo um projeto que encontra na gastronomia, na arte e no encontro entre culturas a sua principal identidade.



Mais sobre Alessandra Montagne

Nascida no Rio de Janeiro e criada em Minas Gerais, o seu percurso é profundamente marcado pela memória e pela experiência.



Durante a infância, vendeu coxinhas na rua, uma vivência que, longe de ficar esquecida, viria a assumir de forma consciente e assumida como parte da sua identidade gastronômica.

Aos 22 anos, mudou-se para Paris, onde construiu uma carreira sólida, trabalhando ao lado de chefs reconhecidos antes de criar os seus próprios projetos, entre os quais o Tempero e o Nosso, que rapidamente conquistaram o seu lugar na cena gastronómica francesa.

A sua cozinha traduz um encontro entre técnica e narrativa, onde a tradição francesa se cruza com a memória brasileira, dando origem a uma linguagem profundamente pessoal.



Atualmente, assume a cozinha de um restaurante no Museu do Louvre, em colaboração com Alain Ducasse, consolidando a sua presença no panorama gastronômico internacional.



No Cícero, onde assume o papel de chef criativa, imprime esta visão numa carta em que emoção, cultura e identidade se cruzam, mantendo o restaurante como um espaço em permanente diálogo entre geografias e sensibilidades.



Mais sobre Felipe Neves

À frente da cozinha está Felipe Neves, cuja trajetória reflete uma procura constante por rigor, identidade e expressão.



Natural de São Paulo, iniciou o seu percurso fora da gastronomia, formado em Economia, antes de, em 2014, optar por abandonar o universo corporativo e dedicar-se integralmente à cozinha.



Após formação em São Paulo e passagens por restaurantes de referência no Brasil, o seu trabalho começa a ser reconhecido pela crítica especializada, consolidando uma base sólida que o impulsiona para a Europa.



Em 2020, integra o Noma, em Copenhague, experiência determinante na sua abordagem ao produto, ao território e à técnica. Desde a sua chegada a Portugal, em 2022, passou por cozinhas de elevada exigência, como o Belcanto, de José Avillez, e o 100 Maneiras, de Ljubomir Stanisic, onde aprofunda consistência e linguagem.

SERVIÇO

Cícero

Onde: Rua dos Duques de Bragança, 5H, Chiado, Lisboa (Portugal)

Funcionamento: terça a sábado, das 19h à meia-noite

Reservas: +351 966 913 699

Instagram: @cicerolisbon

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