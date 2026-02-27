A- A+

PAUSA Restaurante Leite anuncia fechamento temporário para concluir reforma de ampliação; entenda Localizado no Centro do Recife, restaurante existe desde 1882 e é o mais antigo em funcionamento no Brasil

O Leite, restaurante mais antigo em funcionamento no Brasil, anunciou seu fechamento temporário. O espaço dará uma pausa no seu atendimento a partir desta segunda-feira (2), para a conclusão de uma reforma.

As obras correspondem à etapa final da ampliação do icônico estabelecimento, iniciada há pouco mais de dois anos. De acordo com a administração do restaurante, o local deve permanecer fechado por poucos dias, para finalizar a anexação do casarão vizinho.

A reforma amplia a capacidade da casa em até 80 lugares e cria um espaço no primeiro andar voltado para eventos corporativos e celebrações. Além disso, as obras realizadas garantiram melhorias em acessibilidade, climatização e infraestrutura.

O projeto de ampliação tem como proposta integrar os ambientes antigo e novo, mantendo a atmosfera clássica que marca o restaurante. O salão histórico, seus arcos e o cardápio serão preservados, respeitando a tradição que atravessa gerações.

Fundado em 1882, em um casarão histórico na praça Joaquim Nabuco, no Centro do Recife, o Leite soma 144 anos de tradição. O espaço, que já recebeu nomes como Assis Chateaubriand, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Juscelino Kubitschek, segue aberto até o próximo domingo (1º).



*Com informações da assessoria de imprensa.

