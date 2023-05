Restaurante Pobre Juan recebe Glaucio Cristelo no seu projeto "Piano Rock", confira

A- A+

O restaurante Pobre Juan Recife realizarána quarta-feira (24) e quinta-feira (25) o "Jantar Piano Rock", um evento que mistura música e gastronomia. A noite será compostar por um menu em quatro etapas elaborado pela chef Priscila Deus e um show com o pianista Glaucio Cristelo, conhecido pelo seu projeto "Piano Rock", no qual apresenta releituras instrumentais de clássicos do pop e rock.

Glaucio já participou de diversos programas de TV como Programa do Jô, Altas Horas, Programa da Xuxa, Tamanho Família com Márcio Garcia e Estúdio I.Ele também esteve presente nas últimas nove edições do Rock in Rio e em três edições do Rock in Rio Lisboa.

Serviço:

Jantar Piano Rock

Quando: Quarta-feira (24) e quinta-feira (25) a partir das 19h

Onde: Restaurante Pobre Juan - RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251 - Pina

Ingressos: R$ 270 no sympla

Mais informações: (81) 33270862

Veja também

Justiça De quanto é e o que aconteceu com a herança de Gugu Liberato, alvo de disputa em família