BBB 24 Resto de fezes no chão do banheiro incomoda sisters do BBB 24: "achei que era brigadeiro" Algum dos participantes deixou um presentinho no chão do banheiro na hora de fazer o famigerado "número 2"

Parece que alguns participantes passaram dos limites e perderam a noção básica de higiene após a festa do BBB 24, que começou na noite desta quarta (24) e se estendeu pela madrugada. Alguém deixou um presentinho no chão do banheiro na hora de fazer o famigerado "número 2".



Quando foi ao sanitário, Alane percebeu e reclamou que alguém foi fazer cocô e deixou cair parte do produto dessa "obra" no chão. "Eu achei que era brigadeiro", comentou Beatriz, que precisou fazer xixi em outro banheiro pois não queria pisar no escremento.

Alane reclamou que algumas pessoas da casa "não têm regras básicas de convivência, tipo puxar a descarga". Em outro momento, Pitel comentou sobre a insalubridade do banheiro após Bin Laden ter usado. “Morreu alguém da barriga dele! É um cemitério! O corpo dele tá em decomposição, não é possível uma coisa dessas. Coisa horrorosa!", disparou.



Aviso sobre o vaso sanitário

Não é a primeira vez que o banheiro é tema de polêmica no BBB 24. Ainda nesta quarta (24), a produção precisou tomar uma medida inusitada por conta da forma como Beatriz Reis faz suas necessidades. Em conversa com a vendedora do Brás, Alane comentou sobre uma nova placa quefoi fixada nos banheiros da casa, para os que os participantes não subam no vaso sanitário.

Beatriz confessou que a placa deve ter sido colocada para ela, que costuma fazer cocô de cócoras e em cima do vaso. "Fizeram manutenção interna por causa de ti", disse Alane, rindo. "Lascou... porque eu só consigo 'cagar' assim. Minha família inteira 'caga' assim", justificou a paulista.

