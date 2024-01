A- A+

bbb 24 Resumão da madrugada: festa de esquenta para o Carnaval, teorias e primeiro selinho Na terceira festa do reality, Vanessa Lopes teoriza sobre estratégia dos jogadores contras as mulheres

A noite de quarta-feira (17) foi de festa na casa do Big Brother Brasil. Os participantes aproveitaram os shows de Leo Santana, Pixote e Kevin O Cris. Durante a madruga, mais teorias, conversas sobre um possíveis casais e conselhos entre os brothers.

1) FESTA NO TRIO



Já no esquenta para o carnaval, a festa foi comandada por Léo Santana, Kevin O Chris e Pixote. https://t.co/NVfCpzhBgm — Tracklist (@tracklist) January 18, 2024

Ainda antes da festa começar, Vanessa Lopes e Vinicius Rodrigues conversaram sobre um possível envolvimento entre o para-atleta e a manauara Isabelle. O brother conta que ficou só na amizade, e que não se incomodou, pois estava ali para isso também.

"Mas eu falei pra ela: ou é aqui ou nunca mais! Friendzone…", desabafou Vinicius.

Durante apresentação de Leo Santana, Rodriguinho se mostrou desinteressado e ficou sentado enquanto os outros participantes aproveitavam o show do baiano.

Em conversa entre Nizam e Michel sobre a formação do paredão, o paulista desabafa e diz que se arrependeu de ter dito sobre seus votos para alguns colegas. "Falei pras pessoas erradas, tá ligado? Eu falo muito e tenho que calar a boca! […] É porque eu tenho um coração puro pra acreditar que as pessoas não queiram meu mal. Me entende? Mas não é querer mal, é jogar!" revelou Nizam.

Nizam falou também que seu choro após a eliminação de Pizane foi de mágoa e não por medo.

“Eu não fiz uma coisa errada para me arrepender no que fiz, tá ligado? O que eu fiz foi mal falado, eu pedi desculpas e não tem como me arrepender do que falei. É olhar pra frente, pedir desculpas e reconhecer que talvez foi um erro e deveria ter falado de uma maneira diferente. Parte de ser humano é reconhecer, não tem jeito!"

Ainda na festa, Fernanda e Pitel deram o primeiro selinho da temporada.

6) E TEVE SELINHO!



…Entre Pitel e Fernanda pic.twitter.com/eJjcyBzWVl — Tracklist (@tracklist) January 18, 2024

O baiano Davi conversa com Vanessa Lopes e aconselha a colega para ser ela mesma no jogo e a influencer diz que entendeu ato do brother de cozinhar para a casa como um pedido de desculpa.

A madrugada da participante Vanessa Lopes foi de muitas teorias, no quarto magia a sister desabafou sozinha e disse que estudou o filme Jogos Vorazes antes de entrar no reality.

Em seu desabafo, a sister fala da estratégia de um dos participantes, segundo ela o plano do brother deu errado e as pessoas estão vendo a manipulação que está sendo feita.

Ainda no quarto Vanessa continua falando do participante sem mencionar seu nome, sua teoria é de que o colega teria feito ela se afastar das mulheres da casa para que ela não tenha amizades femininas no jogo.

Enquanto dança, a influencer diz que as pessoas não gostam das suas danças, pois felicidade alheia incomoda.

16) Vanessa reflete que quando ela dança incomoda pessoas na casa, pois felicidade incomoda https://t.co/GXbyrc1HLL — Tracklist (@tracklist) January 18, 2024

No monólogo sobre suas teorias, Vanessa diz coisas que dão a entender que ela estaria falando do Mc Bin Landen.

"Ele tava me consumindo por fora e por dentro. Ele não tava preocupado, ele tava me usando. Já é o que fazem lá fora. E ainda pra lançar música, que bizarro! É a mesma coisa que fazem lá fora!"

Outra conversa sobre a formação de um possível casal rolou na madrugada de ontem na casa. Na cozinha Matteus, Deniziane e Davi falam sobre o envolvimento entre o gaúcho e a fisioterapeuta. Matteus conta que tem interesse na sister, mas que ali não seria o memento para um relacionamento.

21) Matteus fala sobre a vontade de ficar com Deniziane pic.twitter.com/Qm4hktjVvy — Tracklist (@tracklist) January 18, 2024

A aliança entre Davi e Isabelle foi reforçada com uma declaração feita pelo baiano para a dançarina.

"Eu te amo, aprendi a te amar em uma semana, vou levar você pra minha vida, como uma amiga, irmã." revela Davi.

Em uma das conversas da noite, Alane e Vanessa, após resolverem o mal-entendido entre elas e Nizam, teorizam sobre um possível combinado entre Bin Laden e o paulista para desestabilizar a relação das duas.

No final da noite, Vanessa Lopes revela para as meninas da casa sobre sua teoria de que está tendo uma conspiração contra mulheres e que elas precisam se unir contra os vilões do programa.

Depois de fazer a proposta e união para as meninas, Vanessa diz para Alane que Isabelle não olhou na cara dela e que Pitel tentou fazer a sister parecer louca.

36) Depois de pedir a união das mulheres, Vanessa diz que Pitel estava tentando fazer ela parecer malucapic.twitter.com/0QilEYxI1R — Tracklist (@tracklist) January 18, 2024

