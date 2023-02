A- A+

bbb 23 Resumo BBB 23: saiba tudo o que aconteceu na festa do líder Cézar Black Com o tema "Folia a bordo", os brothers curtiram até o amanhecer

A Festa do Líder Cezar Black no BBB 23 rolou na noite de quarta (22) com o tema "Folia a bordo". A comemoração misturou a vibe náutica com a vibe carnavalesca, as duas paixões do Líder. A festa teve um simulador de jet-ski e um cenário fotográfico de sereia e os brothers usaram looks de Cezar e perucas coloridas.

O agito não teve tretas, novos romances ou confusões. O assunto das conversas dos brothers ficou concentrado no rumo do jogo após a saída de Cristian e no próximo Paredão. O brother Fred Nicácio ficou na "boca do povo" da casa e pode ser um dos grandes alvos da próxima berlinda.

Parabéns e acertos de contas

Por ser o aniversariante da semana, Cézar Black ganhou bolo de aniversário e uma comemoração em sua festa. Ele recebeu até os parabéns enquanto tocava a música "Parabéns da Xuxa".

E o clima era amistoso mesmo! Ricardo e Black aproveitaram o momento de confraternização para ajustar a rivalidade. "Você sabe que eu não odeio você, meu irmão. Não tenho raiva de você. Tudo que aconteceu ao longo do programa é aprendizado. Desculpa se magoei você", disse Cézar. "Nem eu tenho ódio de você, papai. Tá tudo certo", completou Ricardo.

Fred Nicácio pode ser o alvo da casa

Gustavo comentou com Cara de Sapato e Fred que "respeita Nicácio, mas não quer jogar junto com ele". "Impossível a casa inteira ver uma pessoa e só você não. Não tem como 9 pessoas verem um trem numa pessoa e você não enxergar isso", afirmou Cowboy.

Amanda também pontuou que tem o desejo de que Nicácio vá para o próximo Paredão. "Quero ter uma resposta. Saber se eu to muito errada ou se faz sentido", comentou ela.

Já do outro lado da casa, Fred comenta com Larissa que Nicácio pode, sim, ser o próximo alvo da casa. "Pelo que andei sondando de leve, realmente o foco é o Fredão... Isso se ele não for o Líder".

Nicácio elogia os brothers

Fred Nicácio, durante uma conversa no banheiro, chegou a elogiar o clima do jogo da casa, sem saber que foi a principal pauta na festa. "É muito massa estar num ambiente de jogo em que todo mundo se dá bem, se gosta, se olha no olho e se deseja bem. Isso é massa porque o jogo fica gostoso. Isso faz o ambiente ficar leve a competição valer a pena", disse ele.

Vetos na Prova do Líder

Na festa, Gabriel Santana diz para MC Guimê arrasar na Prova do Líder. "Para mim está save. Não digo nem de mim. É que digo que, sendo sincero contigo, mas tu também teria toda a liberdade de me colocar. Porque, hoje, sou um dos alvos de uma parte. Não ia gostar, mas está certo", afirma o cantor.

Na sequência, o ator fala sobre o cantor não ser um alvo no momento dentro do jogo. "Vou te falar o que falei ali. Nunca fiz tua caveira. Hoje tu não é minha prioridade. Se quiser me colocar, tudo certo, pai. Não tem esse caô. Hoje está suave", declara o ator.

Em seguida, MC Guimê diz que se sentia aliviado após lembrar que o ator não participará da prova. "Mesma fita que falei para você aquele mesmo dia que falou essa parada pra mim. Eu tenho outras paradas também para resolver", explica o cantor.

Estratégias para o próximo VIP

MC Guimê conversa com Fred sobre a importância de levar Amanda para o VIP caso algum dos dois ganhe a liderança. "Independente de preferências, é inteligente colocar Amandinha no VIP", diz o cantor. "Tô ligado", diz o influencer. "Falei que colocaria Lari, Bruna e Cara de Sapato pela gratidão, você e Facinho [Ricardo] pelo game, e eu tentaria por ela", explica o cantor. "É burrice não colocar", avalia o influencer.

"Obviamente, que vou adorar estar no VIP, mas pela estratégia do game nós estamos juntos", diz o cantor. Depois, Fred afirma que, se o Líder tiver possibilidade de cinco pulseiras, ele afirma que a médica não é a opção dele, mas pelo jogo pensa em levá-la. "É, exato, honestamente pelos meu cinco ela não está, mas pelo game talvez tenha que estar", declara Fred.

