Resumo BBB 24: briga entre Davi e Beatriz 'esquenta' após Sincerão; confira destaques

Na madrugada desta terça-feira, 9, a casa do Big Brother Brasil 24 testemunhou a repercussão do último Sincerão da temporada. Davi e Beatriz protagonizaram uma intensa discussão, enquanto Isabelle e Matteus passaram a noite no chamego.

A seguir, detalhamos os eventos principais dessa madrugada agitada:

Tensão após Sincerão: Davi critica Beatriz por egoísmo

O clima na casa do BBB 24 esquentou após a realização do último Sincerão da temporada, na noite de segunda-feira, 8. Na dinâmica, Davi selecionou a placa de "egoísta" para Beatriz, explicando sua escolha com exemplos específicos do comportamento da participante, como sua atitude durante o paredão e a questão de uma imunidade recebida de Matteus. "Naquele momento eu vi que você só pensa em você. Você não pensa na pessoa que está do seu lado, que ainda é uma grande amiga sua dentro do jogo. Por isso que eu acho que você é muito egoísta", argumentou.

Beatriz, por sua vez, expressou surpresa e descontentamento com as acusações, questionando Davi sobre seus argumentos. "É um jogo de comprometimento, a gente tem que se comprometer", respondeu Davi, mantendo sua posição. Apesar de tentativas de diálogo, a conversa escalou para uma discussão mais acalorada, em que Beatriz questionou se era vista como adversária por Davi

A discussão entre os dois não se resolveu e, durante a madrugada, novas tensões surgiram ao discutirem sobre a participação de Isabelle no Sincerão. Beatriz criticou Davi por, segundo ela, exagerar em seus argumentos. Davi tentou reiniciar o diálogo, mas Beatriz se recusou, afirmando que "não tem clima"

O embate continuou com Davi pedindo que Beatriz não o interrompesse, enquanto ela rebatia, afirmando não querer ouvir "lição de moral". Davi então acusou Beatriz de não saber separar as coisas e de não aceitar brincadeiras, criticando-a por repetir erros. Em resposta, Beatriz adotou um gesto de deboche, colocando um cacho de bananas na cabeça e desfilando pela casa, o que levou Davi a reforçar sua crítica sobre a imaturidade da participante: "Pra que isso, Bia? Isso aí mostra que você é imatura, até o ponto de fazer isso aí. Você é tão imatura, você é tão criança, infantil, ao ponto de fazer isso aí. Isso aí é muito infantil. Vai criança".

Beatriz procura apoio em Alane após discussão

Depois do conflito com Davi, Beatriz buscou apoio em Alane. A bailarina consolou Beatriz, assegurando que estava ao seu lado não apenas pela amizade, mas também pela admiração que sente por ela. "Estou totalmente do seu lado, não porque você é minha amiga, mas porque eu te admiro", afirmou.

As preocupações de Beatriz quanto às consequências da briga foram um ponto de destaque na conversa. Ela expressou o medo de ser prejudicada no jogo, especialmente em um possível paredão contra Davi. "Eu que tô ‘lenhada’, que se ele tem muito fã lá fora, quando eu bater no paredão já era. Só que eu não me calo não", desabafou.

Alane, por sua vez, criticou os argumentos usados por Davi no Sincerão, alinhando-se com a visão de Beatriz sobre a situação. "Eu achei isso muito feio", disse.

Reações à participação de Isabelle no Sincerão

Isabelle enfrentou críticas dentro da casa após sua participação no Sincerão, em que teve dificuldades para apontar um defeito em Matteus. Ela escolheu o card de "vtzeiro" mas não soube explicar sua escolha, o que levou a reações negativas dos demais participantes e, até mesmo, a uma repreensão ao vivo. "Levei um ‘ralho’. Isso pode influenciar na minha vida", comentou Isabelle a Alane, preocupada com as possíveis consequências de sua atuação na dinâmica.

A reação não se limitou a Isabelle e Alane. Lucas Henrique expressou incredulidade sobre a postura de Isabelle, questionando a decisão do público em mantê-la no jogo diante de sua falta de comprometimento. "Não é possível que o Brasil vai me tirar e deixar uma pessoa que não quer se comprometer dessa forma", desabafou ele, destacando a importância de tomar posições claras no jogo.

Davi também não poupou críticas à Isabelle, chamando-a para uma conversa franca no quarto do líder. "Tu vacilou feio", disse ele, criticando a superficialidade da escolha de Isabelle ao focar em aspectos pouco relevantes do jogo. "Noventa dias de programa, Isabelle, tu vai criticar o cara com a sunga? Tu é maluca, Isabelle?", questionou Davi, evidenciando sua frustração com a atitude da sister.

Matteus, por outro lado, tentou suavizar a situação com Isabelle, reconhecendo o erro, mas buscando minimizar seu impacto. "Tu errou, mas acho que é uma coisa que não vai te prejudicar", tentou tranquilizar o gaúcho, oferecendo um olhar mais compassivo sobre o incidente.

Isabelle e Matteus trocam chamegos

Isabelle e Matteus tiveram uma madrugada marcada por troca de carinhos e conversas íntimas. Antes de dormir no quarto Fada, Matteus procurou Isabelle para fazer carinho, mesmo com ela preocupada sobre possíveis confusões. "Para com isso, Matteus. Isso já deu muita confusão", tentou alertar Isabelle.

A relação entre eles se tornou um ponto de reflexão para Isabelle, especialmente após os eventos do Sincerão. Ela confessou a Matteus seu medo de ter prejudicado sua imagem no jogo por causa de suas ações. "Eu errei, errei muito feio, cara. E isso pode pesar muito pra mim, sabe", compartilhou Isabelle.

Após a conversa, os dois ficaram deitados juntos, com Matteus passando a mão na cabeça de Isabelle, que agradeceu pela companhia. "Obrigada pela sua companhia nesse momento. De verdade", disse ela. Matteus também expressou sua percepção sobre Isabelle, além do jogo. "Por mais que a gente não seja prioridade no jogo, eu vejo uma guria muito legal", disse ele.

Matteus também brincou sobre a possibilidade de um beijo, diminuindo a tensão. "Ai, meu Deus, a guria vai achar que eu vou beijar ela... Se a gente não se beijou até agora, por que eu vou te beijar agora? Só vou ficar aqui", falou ele. Isabelle, então, elogiou Matteus, chamando-o de "príncipe", e ele a chamou de "princesa" em resposta.

Como foi o último Sincerão do BBB 24

O último Sincerão da edição propôs uma dinâmica que colocou os participantes do Top 6 para escolherem placas representando qualidades e defeitos uns dos outros. Sentados nos bancos da sala, cada brother teve que selecionar um adjetivo negativo e outro positivo para apontar em seus colegas de confinamento, sem poder repetir os adjetivos já escolhidos.

Com a regra de não repetição, o jogo forçou os participantes a serem criativos e sinceros em suas escolhas, colocando os adjetivos escolhidos na testa do colega selecionado, o que gerou momentos de tensão e revelações surpreendentes sobre como se veem mutuamente. Veja quem escolheu o quê:

Beatriz

Defeito para Lucas Henrique: inconveniente

Qualidade para Alane: fiel

Isabelle

Defeito para Matteus: vtzeiro

Qualidade para Davi: forte

Lucas Henrique

Defeito para Isabelle: influenciável

Qualidade para Matteus: respeitoso

Davi

Defeito para Beatriz: egoísta

Qualidade para Isabelle: amiga

Alane

Defeito para Davi: chato

Qualidade para Beatriz: autêntica

Matteus

Defeito para Alane: repetitiva

Qualidade para Lucas Henrique: determinado

