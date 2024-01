Resumo da madrugada do BBB 24: barraco e gritaria na casa mais vigiada do Brasil

A- A+

Apesar do Sincerão flopado da noite desta segunda (29) no BBB 24, a madrugada após a dinâmica reservou muita treta na casa. Um desentendimento entre dois participantes movimentou o s participantes ao longo da noite. Enquanto isso, teve brother reclamando da "bronca" de uma aliada e também rolou muita roupa suja para lavar entre o elenco do reality.



Bate-boca sobre planta

Na área externa, Leidy Elin e Matteus brigaram após a trancista chamar o brother de planta. Sobrou treta até para a sister Deniziane: "Vai começar a tomar as dores?" Na discussão, o gaúcho ainda acabou se desentendendo com Pitel.



A confusão repercutiu pela casa, com Deniziane reclamando da postura da sister: "Isso para mim não é amizade". Matteus também criticou Leidy Elin e disparou: "Quer aparecer, se atira na piscina de roupa". E Leidy falou sobre o embate em conversa com Michel no banheiro: "Não tenho paciência".

Relação estremecida

Mesmo depois da briga, Deniziane e Leidy Elin seguiram repercutindo o assunto pela casa. Em conversa com Marcus Vinicius, a trancista afirmou que Beatriz e Alane não querem contrariar Deniziane: "Parece que o que ela fala é lei". A carioca ainda desabafou sobre a reação dos brothers à maneira como agiu. "Todo mundo grita aqui dentro dessa casa; a Leidy grita é mal educada", trazendo uma percepção sobre a julgamento dos colegas de confinamento com viés racial.



Já Deniziane declarou que já sentia que se estressaria com Leidy Elin em algum momento: "Ela já estava jogando algumas indiretinhas", comentou a fisioterapeuta em conversa com Matteus. "Muita falta de caráter". Mais tarde, Deniziane e Leidy sentaram para conversar.



A trancista disse ter ficado chateada com a parcialidade da aliada: "Você foi defender o Alegrete sem me perguntar o que estava acontecendo". Em resposta, a fisioterapeuta chamou Leidy de "incoerente" e justificou: "Expôs uma pessoa que anda com a gente".



Lavagem de roupa suja

Marcus Vinicius tirou satisfação com MC Bin Laden após o funkeiro dizer no Sincerão que quer distância do comissário de voo.

Juninho conversou com Pitel sobre uma bronca que levou da sister por chamar Bin de fofoqueiro na dinâmica ao vivo. Em outro momento, Davi voltou a ser tópico no Quarto Gnomo, e Juninho deu sua opinião sobre o brother:"Ele é um mentiroso compulsivo".

Juninho chama Davi de 'mentiroso compulsivo' e opina: 'Uma hora a casa cai'.



Alianças por um fio

Beatriz conversou com Marcus Vinicius e Alane sobre a treta envolvendo Leidy Elin, Matteus e Deniziane, e revelou ter medo de que o grupo se desfaça. Pitel sugeriu para Fernanda e Rodriguinho um "resgate", convidando Giovanna, Raquele e Michel para jogar junto com o trio do Quarto Gnomo. Apontado como fofoqueiro da casa no Sincerão, MC Bin Laden avisou: "Prefiro não colocar a mão no fogo por ninguém".

Veja também

BBB 24 BBB 24: Yasmin acha cabelo na comida, Wanessa culpa Davi e Beatriz lembra que ele é careca