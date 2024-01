Resumo da madrugada no BBB 24: estratégias, fofoca e reflexão pela eliminação de Luigi

A- A+

A eliminação de Luigi no BBB 24, na noite desta terça (30), acendeu o alerta do Quarto Gnomo e fez seus integrantes refletirem, sobretudo MC Bin Laden. Ao longo da madrugada, o fukeiro admitiu estar recalculando a rota e demonstrou receio de ser o próximo eliminado.

O debate para ver quem irá dormir no Quarto Gnomo continua. O grupo já fala até em "maldição". Enquanto isso, no Fada, Leidy Elin comemorou o retorno de Juninho de um jeito especial, e ainda tivemos Michel rastejando por uma fofoca. Confira um resumo sobre os últimos acontecimentos.

Quem dorme no Quarto Gnomo?

Wanessa Camargo continua insatisfeita com a lotação do Quarto Magia e sugere um rodízio de cama; A cantora, no entanto, contou que se incomoda em dormir na cama de outra pessoa. "Não gosto de ir numa cama que tenha baba de outra pessoa", disse.



O fantama da rejeição

MC Bin Laden está com uma pulga atrás da orelha sobre a rejeição do público, após ver vários aliaos sendo eliminados. Rodriguinho, no entanto, acha que isso pode ser bom: "O pessoal rejeitava a Juliette, não esquece disso". Para Marcus Vinicius, ninguém querer dormir no Quarto Gnomo pode virar motivo de voto em breve.



Isabelle resolve passar a noite no cômodo verde, mas Fernanda acha que a presença da sister no quarto pode virar um problema. Rodriguinho brinca sobre a "maldição" do Quarto Gnomo e diz que Isabelle também será eliminada após passar uma noite ali.



Recalculando rota

Depois da eliminação de Luigi, MC Bin Laden avisa que irá repensar estratégias; Para Juninho, o jogo do funkeiro é muito confuso. Rodriguinho estabelece novo alvo, Beatriz, mas diz que pretende continuar votando em Davi; Lucas Henrique revelou que não quer mais jogar com os brothers do Quarto Gnomo. Inclusive, o professor de capoeira já incluiu Yasmin e Wanessa no seu Top 5; Leidy Elin disse que não faz mais parte de grupo nenhum e que agora joga sozinha.



Lucas Henrique, Rodriguinho, MC Bin Laden e Juninho já se preparam para o próximo Paredão e o MC acha que pode ser eliminado caso seja um dos indicados. Fernanda e Pitel acreditam que precisam formar um Paredão apenas com os integrantes do Quarto Fada; Juninho não concordou com as sisters e ainda acredita na eliminação de Davi; Sisters reclamam que nunca são ouvidas pelos seus aliados. "Sabe o que me deixa com raiva aqui no quarto? A nossa visão de jogo é irrelevante", observou Pitel.



Pegos no Flagra!

Juninho voltou de mais um Paredão e Leidy Elin decidiu fazer uma massagem e foi flagrada pelos integrantes do Quarto Fada;

Alane disse que Juninho devia pagar o serviço com um selinho, para risada de todos.

