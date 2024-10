Confira os resumos das novelas da semana (21/10 até 26/10)

A- A+

NO RANCHO FUNDO

Globo – 18h15



Segunda - Zefa Leonel e Seu Tico Leonel confrontam Deodora e Ariosto sobre o desaparecimento de Primo Cícero. Jordão Nicácio e um capanga vigiam Primo Cícero em seu cativeiro. Guilherme Tell se oferece para quitar as dívidas de Caridade, e Tôim questiona a origem do dinheiro do rapaz. Marcelo Gouveia e Blandina comunicam que afastarão Artur e Quinota da Gruta Azul. Ariosto, Seu Tico Leonel e Padre Zezo tentam descobrir o paradeiro de Primo Cícero. Fé e Caridade sofrem com o sequestro do pai, enquanto Esperança fica apreensiva. Blandina intriga Marcelo Gouveia contra Artur. Deodora manipula Jordão Nicácio para atentar contra Primo Cícero.



Terça - Deodora tenta convencer Jordão Nicácio a tirar a vida de Primo Cícero. Artur afirma a Marcelo Gouveia que Quinota nunca o amou. Ariosto questiona Deodora sobre sua arma. Jordão Nicácio aponta o revólver para Primo Cícero, que não o vê. Zefa Leonel descobre uma mensagem secreta no bilhete de Fubá Mimoso. Marcelo Gouveia revela a Artur que foi Ariosto o mandante de seu sequestro. A família Leonel decide confrontar Deodora, mas Zefa Leonel os impede. Jordão Nicácio implora para que Esperança fuja com ele. Artur rompe relações com Ariosto. Jordão Nicácio aceita a proposta de Deodora, que lhe dá a arma de Ariosto com as digitais de Seu Tico Leonel. Jordão Nicácio atira contra Primo Cícero.



Quarta - Jordão Nicácio avisa a Deodora que fez o combinado, e Cira ouve. Caridade se desespera com a ausência de Primo Cícero, e estranha a tranquilidade de Esperança. Zé Beltino desabafa com Dracena sobre sua raiva de Deodora. Padre Zezo implora para que os Leonel não se vinguem de Deodora. Artur acusa Marcelo Gouveia de envolvimento no sequestro de Primo Cícero. Vespertino desconfia da presença de Deodora no cabaré e a questiona se está procurando um álibi. Ariosto pede que Quinota interceda por ele junto a Artur. Sem saber que Primo Cícero foi baleado, Blandina e Marcelo Gouveia exigem que Jordão Nicácio mude o local do cativeiro, após as desconfianças de Artur. Primo Cícero chega à casa de Zefa Leonel.



Quinta - Primo Cícero revela a Zefa Leonel que atiraram contra ele, e que foi salvo pelo relicário de Militana. Artur expulsa Ariosto de sua casa, e Quinota lamenta. Deodora manipula Vespertino, e o beija. Jordão Nicácio se desespera ao perceber que Primo Cícero estava vivo, e fugiu do cativeiro. Esperança cobra de Blandina a segurança de Primo Cícero. Guilherme Tell confessa a Caridade que ajudou Marcelo Gouveia. Ao ver a arma no local, Marcelo Gouveia acredita que tenham tirado a vida de Primo Cícero e levado o corpo. Timbó e Xaviera chegam para ajudar os Leonel, e sugerem forjar a morte de Primo Cícero para protegê-lo. Jordão Nicácio insiste para fugir com Esperança. Com a ajuda de Caridade, Artur descobre que Marcelo Gouveia está envolvido com contrabando de turmalina paraíba.



Sexta - Artur pede segredo a todos sobre a descoberta em relação a Marcelo Gouveia. Artur obriga Marcelo Gouveia a levá-lo até a Gruta Azul, e Blandina vê os dois juntos. Zefa Leonel reúne a família e explica que ninguém pode saber que Primo Cícero está no Rancho Fundo. Caridade se emociona ao reencontrar o pai. Elias Crisóstomo sonda Benvinda sobre Primo Cícero. Margaridinha ajuda Dracena a seduzir Zé Beltino. Elias Crisóstomo visita Ariosto e garante ao pai que descobrirá o que os Leonel tramam contra ele. Tia Salete leva Padre Zezo para benzer o cabaré. Xaviera diz a Sabá Bodó que a Gruta Azul pertence ao município de Canta Pedra. Ariosto apresenta Elias a Deodora.



Sábado - Deodora repreende Ariosto por ter escondido Elias. Artur obriga Marcelo Gouveia a explorar a mina da Gruta Azul. Quinota revela a Zefa Leonel sobre as pedras roubadas de sua mina. Elias beija Benvinda. Ariosto surpreende Deodora ao desmantelar seu plano contra Primo Cícero. Xaviera confronta Nivalda e Sabá Bodó, que acaba desmaiando ao saber que a filha Jessilaine está contra ele. Quinota e Zefa Leonel entram na Gruta Azul. Elias entrega a Ariosto uma caixa com dinamite. Seu Tico Leonel e Timbó armam a falsa morte de Primo Cícero. Marcelo Gouveia e Quinota passam mal na Gruta, e Artur e Zefa Leonel decidem deixar o local. Dracena e Zé Beltino declaram seu amor e Blandina agride a ex-amiga. Marcelo Gouveia acredita que Primo Cícero está morto.

VOLTA POR CIMA

Globo – 19h15



Segunda - Chico implora que Madalena não termine o noivado. Violeta deixa Osmar convidar Tati para sua casa. Jão começa a namorar Cacá. Chico sofre com o fim do noivado, e Moreira tenta consolar o filho. Osmar se recusa a sair de casa com Jô e Cacá. Chico expulsa Roxelle de sua casa. Nando pensa em Tati. Madalena vai ao samba com Cida. Violeta observa Tati e Osmar. Roxelle e Sebastian se conhecem em um bar. Madalena se surpreende ao descobrir que Jão e Cacá estão namorando.



Terça - Jão fica constrangido com a reação de Madalena a seu namoro. Violeta tenta ser simpática com Tati. Roxelle e Sebastian ficam juntos no forró. Osmar afirma a Tati que pagará a dívida de seu imóvel. Rique se preocupa quando Rosana decide usar roupas diferentes das que foram aprovadas por Edson para a campanha. Doralice e Madalena afirmam que não usarão o dinheiro de Osmar. Jin começa a trabalhar na lanchonete de Neuza. Jayme suspeita que Osmar roubou o bilhete premiado de Lindomar. Chico tira satisfações com Jão pelo fim de seu noivado.



Quarta - Jão discute com Chico. Jayme revela sua desconfiança para Tereza. Jayme confirma que Osmar roubou o prêmio da família de Lindomar. Roxelle marca um encontro com Sebastian. Osmar vai à casa de Doralice. Sidney conta para Cida sobre o desentendimento entre Jão e Chico. Cacá se esconde ao ver Madalena. Violeta arma uma falsa emboscada com seus capangas para que Osmar confie em Jô e Cacá. Jão chega à casa de Madalena.



Quinta - Madalena se surpreende com a visita de Jão. O carro de Osmar, Jô e Cacá é perseguido. Jayme vai à casa de Violeta à procura de Osmar. Cacá é atingida por um tiro de raspão. Sebastian se encontra com Roxelle. Chico toma uma decisão para tentar reconquistar Madalena. Madalena e Jão se beijam. Jão e Cida conhecem Jin. Tati vibra ao saber o que aconteceu entre Madalena e Jão. Jayme exige que Osmar devolva o dinheiro que roubou de Doralice. Madalena e Tati são furtadas na rua. Cacá implora que Jão não termine o namoro. Osmar oferece dinheiro para Jayme não entregá-lo a Doralice. Chico faz uma surpresa para Madalena.



Sexta - Madalena repreende Chico pela surpresa. Tereza contraria Jayme e aceita o dinheiro de Osmar. Roxelle revela a Chico que está conhecendo uma pessoa. Osmar questiona Violeta sobre os negócios da família. Rique se preocupa ao ver a prévia da foto para a campanha que Rosana fará. Edson procura Neuza, e Jão participa da conversa entre os dois. Joyce vai à mansão de Violeta e faz um pedido para Jô. Jão vai até a casa de Madá.



Sábado - Madalena e Jão ficam juntos. Chico se surpreende ao ver Roxelle com Sebastian. Jayme fica constrangido ao ouvir as reclamações de Doralice sobre a falta de dinheiro. Roxelle vê Madalena e Jão se beijando na rua. Gigi ajuda Belisa a montar um vídeo para a internet. Roxelle ouve Cida marcar de sair com Madalena e avisa a Chico. Violeta decide sair com Osmar, e Jô avisa a Joyce. Nando se incomoda com o comentário de Silvia sobre o uso de anabolizantes. Chico vê Madalena e Jão juntos.

A CAVERNA ENCANTADA

SBT – 20h45



Segunda - Após sofrer um demérito, Lavínia se isola e acampa no pátio do colégio. Dodô acredita que Safira foi enganada por Anna e Moleza, pensando que eles só assinaram o contrato para sair da armadilha. Safira acha que Anna retornará para a Caverna Encantada, já que o rádio do pai está no local. Norma e Elisa treinam para o Show de Talentos, criando os nomes artísticos MC Normaliza e DJ Elok. Enquanto as meninas se preparam para o Show de Talentos, Gabriel leva os meninos para pintar e reformar a fachada do colégio. Norma inicia o Show de Talentos.



Terça - César chega ao colégio e vê Pilar dançando coladinha com Gabriel. MC Normaliza e DJ Elok fazem suas apresentações. César fica bravo com Gabriel e o desafia para uma luta. Pilar chama César e Gabriel para conversar e afirma não gostar que eles estejam lutando. Manu cria laços com Flora, mas Lavínia revela que ela mandou Flora se aproximar de propósito por interesse. Pilar diz a César que ele levou as coisas longe demais e que deseja ser apenas amiga dele. Shirley e Wanda dizem a Goma que a lua está favorável para o lobisomem. Norma fica feliz com o resultado de seu show. A diretora escuta as alunas elogiando sua performance, mas os meninos tiram sarro.



Quarta - Elisa conta a Norma que criou um perfil para MC Normaliza e DJ Elok nas redes sociais. Lavínia diz a Flora que a comida de Dalete é ruim, que o avental está cheio de gordura e que nunca conseguirá se envolver com alguém. Moisés escuta e fica chateado. Moisés conta para Dalete o que ouviu de Lavínia e a mãe diz que não se importa. Anna, Manu e Isadora pedem para Goma preparar uma bala em formato de diamante. Betina e Cristina avisam Shirley e Wanda que viram um lobisomem. Na Caverna Encantada, Anna entrega a joia de goma para Safira, que acredita ser um diamante verdadeiro. Anna engana Safira, pega o rádio e foge da gruta.

Quinta - Fafá grava um vídeo de MC Normaliza e DJ Elok, fazendo a dupla bombar na internet. Lavínia percebe que Anna esconde um rádio e planeja aprontar com a rival. Shirley e Wanda contam para Betina sobre seus ex-maridos. Felipe e Rui ensinam André a ser mais descolado. Shirley e Wanda pretendem aproximar Thomas e Cristina para um encontro, já que os jovens se gostam. Chega a hora da prova de Matemática e André precisa fazer o teste do valentão Felipe.



Sexta - Fafá consegue um patrocinador para Norma e Elisa, mas Norma se recusa a assinar, alegando que o benefício não está à altura dela. Pilar flagra André e Felipe colando. César entra no colégio com uma roupa cheia de pelos e as crianças acreditam ser um lobisomem. André explica para Pilar que os amigos estavam com problemas com Felipe e, por isso, tinha de trocar a prova com ele. Elisa e Norma ficam famosas e até aparecem no telejornal “Tá na Hora”. Fãs de MC Normaliza e DJ Elok invadem o colégio. Thomas sai para um encontro com Cristina.

MANIA DE VOCÊ

Globo – 21h15



Segunda - Luma liberta Mércia e Mavi descobre. Rudá leva Santiago para o posto de saúde ao vê-lo passando mal. Viola experimenta o vestido do casamento. Mavi ameaça Luma de terminar com o pacto que fez com ela se Mércia contar alguma coisa sobre ele. Ísis observa Tomás e Evelyn juntos. Santiago se mostra agradecido a Rudá. Moema deixa claro que não acredita em Luma, quando a jovem garante que ajudará Rudá a provar sua inocência. Santiago revela uma informação a Rudá e a Moema sobre a noite em que Molina morreu. Mércia assiste às imagens da morte de Molina, que revelam o verdadeiro assassino.



Terça - Mércia está decidida a não deixar Mavi se casar com Viola. Rudá diz a Moema que, se Mavi apagou as gravações do dia da morte de Molina, não terá como provar sua inocência. Viola revela a Luma que está em dúvida sobre o seu casamento. Mavi recebe Nahum no resort no dia de seu casamento. Leidi ameaça contar que Tomás não é neto de Berta, se Ísis não apoiar o namoro do filho com Evelyn. Moema incentiva Rudá a reagir contra o casamento de Viola. Mércia ameaça divulgar as imagens da noite da morte de Molina, se o filho se casar com Viola.



Quarta - Mavi garante que se vingará de Mércia, e diz a Viola que terão que cancelar seu casamento. Luma tenta acalmar Viola. Mavi conta seu segredo a Nahum e diz que está sendo ameaçado por Mércia. Hugo avisa aos convidados que o casamento foi adiado. Mércia se sente vitoriosa. Rudá e Luma concluem que Mavi está sendo chantageado pela mãe. Viola diz a Mavi que não sabe se ainda quer se casar com ele. O Oficial de Justiça aparece na casa de Michele para cumprir o mandado de despejo. A mando de Mavi, Iberê rastreia o paradeiro de Mércia. Moema demonstra a Rudá que desconfia da ajuda de Luma. Mavi dopa Mércia com a ajuda de Iberê, e a interna em uma clínica psiquiátrica.



Quinta - Viola pergunta a Luma se ela acha que Mavi pode ser um bandido. Mavi mente para Viola, dizendo que sofreu ameaças caso o casamento se realizasse. Viola pede desculpas a Mavi. Robson humilha Fátima. Iberê oferece emprego em Portugal para Michele e Cristiano. Mércia se recusa a contar para Mavi o nome da pessoa para quem entregou a cópia das imagens da noite do assassino de Molina. Nahum revela a Mavi a culpa que Mércia carrega, e pede que tenha compaixão pela mãe. Rudá descobre que Mavi é um traficante de animais, e jura a Luma que acabará com o rival.



Sexta - Luma alerta Rudá para o perigo de vigiar Mavi. Mércia se recusa a contar a Mavi onde estão as imagens do assassinato de Molina. Iberê estranha o interesse de Nahum sobre sua vida. Viola deixa claro para Mavi que não confia no namorado. Luma tenta extorquir dinheiro de Mavi, dizendo que descobriu suas atividades ilícitas. Michele e Cristiano contam a Viola que aceitaram o convite de Iberê para trabalhar em Portugal. Hugo desaprova o namoro de Bruna com Iarlei. Berta pede a Sirlei que não conte a Ísis que eles foram à praia juntos. Dhu vende a TV para dar o dinheiro a Leo Caravelli. Rudá conta a Moema sobre sua intenção de provar que Mavi é contrabandista. Mavi paga Walter para dar um susto em Viola. Nahum visita Moema. Iberê entrega as passagens para Michele e Cristiano. Rudá descobre sobre as atividades ilegais de Mavi.



Sábado - Viola acredita na armação de Mavi e Walter. Rudá conta a Luma sobre o que descobriu a respeito de Mavi. Nahum diz a Mavi que conta tudo o que sabe sobre Mércia, caso o rapaz revele onde está sua mãe. Iberê se nega a ajudar Mércia a sair da clínica. Dhu fica arrasada com o desprezo de Leo Caravelli. Moema denuncia Mavi e Iberê. Luma tira mais dinheiro de Mavi, o alertando sobre o flagra da polícia. Mércia consegue pegar um celular de um visitante e liga para seu contato, orientando o envio do vídeo para Mavi. Mavi fica acuado ao receber o vídeo que o incrimina e ao constatar que Mércia tem um cúmplice.

