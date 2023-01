A- A+

bbb 23 Resumo do BBB 23: Saiba o que rolou na madrugada desta segunda-feira (30) Treta, formação de Paredão e declarações marcaram a noite da casa mais vigiada do Brasil

A formação do segundo Paredão do BBB 23 gerou muita conversa dentro da casa. Cezar Black, Domitila Barros e Gabriel Fop estão no Paredão desta semana. E a madrugada desta segunda (30), teve estratégia para conquistar o próximo Poder Curinga, participante questionando justificativa de sister para permanecer no jogo e até um princípio de treta.

Justificativa de Domitila

A justificativa de Domitila Barros para permanecer na casa mais vigiada do Brasil incomodou alguns participantes. Bruna Griphao ão gostou do comentário que a ativista social fez ao vivo e disse que a sister teria "surtado". Gabriel, que também está emparedado, foi tirar satisfação com Domitila. Precisava expor a Bruna? (...) Você acha legal?", questionou o modelo.

E foi treta! Fred Nicácio e Paula apartaram o início de uma briga entre Gabriel e Domitila. O médico conversou com a aliada sobre a sua defesa para permanecer no game. "Isso é sobre valores, mas, talvez, no momento do Paredão, pode soar como uma coisa que você não queria", comentou. Domitila disse que se tiver oportunidade explicará a situação no Jogo da Discórdia.

Depois do ocorrido, Bruna voltou a criticar a justificativa de Domitila. "Ela veste muito essa ideia de good vibes, mas ela é a pessoa que mais tem raiva no coração aqui dentro", disse.

Estratégias

Cara de Ssapato, Amanda, Fred e Larissa conversaram sobre estratégias e o lutador já pensou até nos possíveis vetos para a próxima Prova do Líder. Os quatro comentaram que os brothers que apresentam melhores resultados nas provas devem ser vetados. Gustavo e Key Alves logo entraram na mira do Líder. Cristian também foi citado.

Bruna e Gabriel

A relação de Bruna e Gabriel foi tema, mais uma vez, de uma conversa entre Domitila e Key Alves. As duas repercutiram a discussão com o modelo, que não gostou que Domitila mencionou seu relacionamento com Bruna durante a sua justificativa no paredão. Key Alves afirmou que Bruna está se doendo por ele.

Em outro momento, Gabriel se declarou para Bruna e revelou que poderia até ter deixado o programa se não fosse o apoio dela. "Sem você aqui eu já teria apertado esse botão... Você me deu uma força impressionante", afirmou o modelo. Bruna beijou o ombro do brother e os dois se abraçaram.

