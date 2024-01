A- A+

BBB 24 Resumo do BBB 24: Camarotes x Davi, Rodriguinho líder e Alane com novo alvo A formaçãodo Paredão repercutiu entre os emparedados e Rodriguinho inaugurou sua segunda liderança no reality

Após a eliminação de Nizam, as dinâmicas seguem aceleradas na casa mais vigiada do Brasil. Um novo Paredão, desta vez quíntuplo, foi formado no BBB 24. Disputam a permanência na casa Alane, Luigi, Marcus Vinicius, Pitel e Vinicius.



A formação do Paredão repercutiu entre os emparedados e Rodriguinho inaugurou sua segunda liderança no reality, confabulando novas estratégias para o game.



Acerto de contas

MC Bin Laden e Davi sentaram para conversar sobre a treta envolvendo o motorista de aplicativo e os participantes do grupo Camarote.

O funkeiro reuniu os Camarotes da casa para tirar a limpo uma história com Davi. Na área externa, eles questionaram o motorista de aplicativo por supostamente ter dito que eles não mereciam ganhar o programa.

Davi disse que não se recorda da declaração e o cantor interrompeu: "Você está sendo cínico e falso". MC Bin Laden criticou Davi. 'Não pode me por como mentiroso'. Davi seguiu se defendendo e negou estar jogando contra os Camarotes do BBB 24.



Por fim, Davi e MC Bin Laden apertaram as mãos e deram o assunto por encerrado.

"Não tenho nada contra você e nem nada contra ninguém que é Camarote nessa casa", avisou Davi.



Líder refaz estratégia

Em seu segundo reinado no BBB 24, Rodriguinho avaliou a postura atual dos colegas de confinamento: "Estão querendo ficar de férias".



"Já falei que eu vou ser kamikaze", prometeu o cantor, em conversa com Leidy Elin e Pitel. O pagodeiro, inclusive, já ensaiou o que dirá para Alane no Sincerão, depois de indicar a bailarina ao Paredão. "Sem querer estar aqui, fui líder duas vezes. Se empenha, gatinha".

Em outro momento, o artista acrescentou: "O meu jogo é ofensivo". Ele também deu sua opinião sobre Yasmin e Wanessa; disse que elas "estão perdidas".



Repercussões sobre o Paredão

Indicada pelo Líder, Alane presenteou o amigo Marcus Vinicius, que também está ameaçado, puxado para a berlinda em contragolpe de Vinicius. No Quarto Fada, ela revelou uma conversa que teve com Fernanda e cravou a sister como seu próximo alvo.



Alane também falou sobre a decisão de Rodriguinho de indicá-la ao Paredão. "Ele é em cima do muro", opinou Alane. A sister também conversou com Deniziane e Beatriz sobre a atitude de Fernanda, que afirmou não ter votado na bailarina.



Deniziane se impressionou com o relato da amiga e afirmou: "Falsa". Nisso, Beatriz emendou: "Ela não me desce".

Declaração de afeto

Fugindo um pouco do jogo, as sisters também dividiram um momento de emoção.

Wanessa emocionou Beatriz com vários elogios. Ela afirmou que a sister "é a pessoa mais feliz da festa".



E a vendedora do Brás também chamou a atenção de MC Bin Laden. "Se eu te conheço lá fora assim, eu ia casar com você, sabia?", cortejou. sister: 'Me conquista muito gente assim'

Confabulações

A formação do primeiro Paredão quíntuplo da edição mexeu com a cabeça dos participantes.

Teve brother planejando fazer plantão no Big Fone. Enquanto outros participantes cogitaram a possibilidade de se despedirem de dois emparedados na terça-feira.



Os participantes também aproveitaram a madrugada para avaliar o comportamento dos adversários. Lucas Henrique disse que Davi é incoerente por votar em Rodriguinho e também chamou o brother de mentiroso.



Já Vinicius descobriu ter recebido um voto de Deniziane e reagiu: "Jogadora". Juninho sugeriu que Matteus esteja sendo influenciado por sisters. Depois, o brother afirmou que Giovanna "está se camuflando na perninha quebrada dela".

