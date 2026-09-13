Confira os resumos das novelas da semana (14/09 a 19/09)

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Resumo: A Nobreza do Amor

Globo – Faixa das 18h



Segunda - Akin e Ladisa se preocupam com a prisão de Dumi e pensam em como seguir liderando a rebelião em Batanga. Campbell alerta Binta sobre a possibilidade de invasão da Inglaterra a Batanga.



Tonho faz uma proposta a Januário. Dumi provoca Pascoal. Salma confidencia a Alika que beijou Omar. Marta comenta com Lúcia/Alika que Virgínia e Mirinho decidiram apressar o casamento.



Diógenes passeia com Aurelinda e Ritinha, e Geralda estranha. Manoel impede que Mirinho cometa um desatino. Virgínia revela a Diógenes que Marta decidiu trabalhar. Jendal recebe a carta de Virgínia e decide ir até o Brasil.



Terça - Binta comemora com Pascoal a decisão de Jendal de se abster temporariamente do trono de Batanga para ir ao encontro de Alika. Kênia reforça com Chinua que Alika deve ser avisada sobre a ida de Jendal para o Brasil. Onildo constata que Niara está doente e não poderá viajar.



Marta mostra a Teresa o vestido de noiva que desenhou para Virgínia. Vitalino comenta com Ana Maria que Januário gostará da presença da professora em sua casa. Tonho acompanha Alika no hospital, e Onildo informa que o estado de Niara é grave. Jendal parte para o Brasil.



Quarta - Todos rezam pela recuperação de Niara. Mirinho vai ao hospital para prestar apoio a Lúcia/Alika, e Tonho se incomoda. Virgínia passa mal ao saber que Mirinho foi novamente atrás de Alika.



Onildo anuncia que Niara precisará de uma transfusão de sangue. Aproveitando a ausência de Jendal, Binta ordena que Kênia seja levada para trabalhar na mina, como castigo por sua traição ao rei.



Kênia conhece Zuri. Bartô pede que Sebastião entregue a Vera/Niara a medalha com a imagem de Veneranda. Onildo revela que Mirinho é o doador compatível com Vera/Niara.



Quinta - Mirinho aceita doar seu sangue para Vera/Niara, e todos se surpreendem. Omar avisa que conseguiu cancelar as passagens. Virgínia reclama com Graça que Mirinho foi ao hospital se oferecer para Lúcia/Alika.



Casemiro revela que expulsou Mirinho de casa, e Marta se espanta. Ritinha presenteia Diógenes com um desenho feito por ela. Pascoal provoca Dumi.



Ladisa afirma a Akin que enviou um telegrama para Alika sobre a ida de Jendal para o Brasil. Pascoal prende Kênia em uma solitária ao lado de Dumi. José/Zambi anuncia a Alika que decidiu partir para Batanga sem ela.



Sexta - Teresa se preocupa com a decisão de José de ir para Batanga sozinho. Chinua descobre que Binta e Pascoal são amantes. Graça acredita que Ritinha seja filha de Belmira com Diógenes.



Januário se aproxima de Ana Maria, e Vitalino gosta. Salma pensa em acompanhar Omar ao hospital para visitar Vera/Niara, mas a presença de Fuad a impede.



Tonho chega ao hospital, e Omar se irrita. Pascoal castiga Dumi por tentar se comunicar com Kênia. Chinua e Akin se desesperam com as atitudes de Binta. Sebastião intercepta o telegrama de Chinua para Alika, e Virgínia comemora. Jendal chega a Portugal.



Sábado - José garante a Teresa que voltará para o Brasil. Marta conversa com Virgínia sobre seu casamento com Mirinho. Onildo garante a Alika que acompanhará a recuperação de Niara.



Tonho sofre com a impossibilidade de seu amor por Alika. Campbell nega ajuda a Kênia. Virgínia conta para Graça que Ritinha é filha de Diógenes. Akin diz a Ladisa que precisam encontrar uma forma de resgatar Dumi. Graça distribui os convites para o casamento de Mirinho e Virgínia. José parte para Batanga.

Resumo: Por Você

Globo – Faixa das 19h



Segunda - Bela e Lucas se amam, apaixonados, até que a obstetra é chamada para um parto de emergência. Vitor prescreve uma medicação errada a um paciente e pede que Alencar não conte para Ricardo. Bela recomenda que Vitor descanse. Dalila e Peixe se sentem atraídos.



Dalila diz a Suelen que ela não deve desistir tão fácil de Peixe. Tom-Tom é autorizada a integrar a escola Maria Firmino dos Reis, e Sabugo agradece a Lucas. Iara pede para conversar com Bela sobre Juarez. A obstetra entrevista algumas candidatas para trabalhar em sua casa. Toy se passa novamente por médico e conversa com Leandra.



Vitor aceita uma sugestão de Alencar e toma um medicamento sem prescrição. Gabriel inicia sua palestra no auditório do Hospital Luz. O advogado convoca Bela para subir ao palco, despertando ódio em Vanessa.



Terça - Vanessa se revolta contra Gabriel e Bela. Junqueira faz uma proposta de trabalho a Gabriel, e Leandra, Ricardo e Pérola comemoram. Vanessa repreende Junqueira por se adiantar na proposta a Gabriel.



Bela alerta Gabriel sobre as consequências de suas ações envolvendo Vanessa. Giovana entrega a Vanessa as informações pedidas sobre os filhos de Juli. Iara comenta com Bela que acredita que Juarez possa ter uma amante. Maike ajuda Toy a estudar conceitos de medicina.



Sabugo encontra uma garrafa de cachaça na escola, e confronta Bezão. Dalila incentiva Peixe a retomar o namoro com Suelen. Próspero provoca Clemente. Bela vai à praia com as crianças. Vanessa se aproxima de Peixe. Bela se desespera ao perder Samuca de vista na praia.



Quarta - Bela encontra Samuca com Vanessa na praia, e desconfia de que a rival tenha provocado a situação intencionalmente. Iara descobre que Juarez trocou a senha de seu celular e comenta com Bela. Sílvia questiona as atitudes de Vanessa. Bela confronta Peixe sobre a aproximação com Vanessa.



Gabriel desiste do trabalho com Junqueira após descobrir que foi armação de Vanessa. Bezão e Enzo acreditam que Sabugo os tenha denunciado para Margô e Lucas.



Enzo empurra Margô, que se sente humilhada. Junqueira convida Vanessa para jantar. Peixe afirma a Gabriel que não quer continuar na casa de Bela. Pérola descobre os planos escusos de Vanessa para sua sucessão no hospital.



Quinta - Pérola discute com Vanessa e acaba desmaiando diante da filha, que pede socorro médico. Gabriel diz a Peixe que pode ajudar o rapaz. Bela fala com a pediatra Íris sobre Samuca. Ricardo se responsabiliza pelo atendimento de Pérola. Vitor avisa a Leandra sobre a saúde de Pérola.



Todos acabam acabam descobrindo sobre a doença da empresária. Nelma conta a Próspero que o bar de Clemente foi interditado pela vigilância sanitária. Clemente declara guerra a Próspero. Vanessa ameaça Giovana. Margô revela a Lucas que foi agredida por Enzo. Sabugo faz um discurso sobre os malefícios do álcool diante de Enzo e Bezão.



Iara encontra as peças roubadas de Zé e confronta Juarez. Pérola implora para que Bela assuma a presidência do hospital.



Sexta - Bela se surpreende com o pedido de Pérola, quando Vanessa chega. Iara se decepciona com Juarez e pede para o marido deixar sua casa. Toy acredita que está conseguindo se aproximar de Leandra. Enzo pede perdão a Margô. Bela aceita assumir a presidência do hospital, e Pérola comemora.



A empresária confidencia à obstetra que descobriu uma tentativa de golpe de Vanessa e Junqueira. Lucas ajuda Sabugo a realizar o sonho de visitar sua cidade natal com Tom-Tom. Pérola anuncia ao Conselho a nova presidência do hospital, composta por Bela, com apoio de Gabriel na governança e compliance.



Vanessa se revolta contra Pérola. Iracema recomenda sua sobrinha, Lia, para ajudar Bela nos cuidados com a casa. Glorinha é carinhosa com Bela. Peixe aceita passar um período na casa de Ricardo, com Gabriel. Pérola aceita tratar sua doença por amor à neta, e Leandra se emociona. Gabriel descobre quem é o dono do carro que provocou a morte de Juli.



Sábado - Delegado Macedo afirma a Gabriel que não é possível saber quem estava dirigindo o carro de Zé no momento do acidente. Vitor se declara para Leandra. Juarez sofre com a consequência de seus atos. Peixe anuncia a Bela e aos irmãos que passará um período na casa de Gabriel.



Gabriel conta a Bela que o carro do acidente que matou Juli foi identificado. Dalila insiste para Peixe ficar com Suelen. Pérola combina o início de seu tratamento com Ricardo. Leandra desmascara Toy. Vitor pede mais medicamentos sem prescrição para Alencar. Junqueira e Vanessa armam para tirar Bela do poder e se beijam.



Resumo: Quem Ama Cuida

Globo – Faixa das 21h



Segunda - Ademir confirma ao Juiz que exercerá sua própria defesa no julgamento. Lyris tenta acalmar Ulisses, que está nervoso com o sumiço do dinheiro de sua conta. Edvaldo pede desculpas a Diná, que percebe a ansiedade do mordomo em saber como a governanta conheceu Arthur.



Pilar se sente obrigada a aceitar Brigitte de volta em sua casa. Ademir é condenado e agride Pedro. Adriana comemora a prisão de Ademir, mas sofre pela situação de Pedro. Francesca avisa a Otoniel que Heitor está vivo. Adriana visita Ademir e afirma que é a responsável pela prisão do advogado.



Terça - Adriana provoca Ademir e revela que incentivou Suely a denunciá-lo. Pedro alerta Adriana sobre o risco de perder a condicional. Ulisses diz a Pilar que seu casamento acabou. Brigitte diz a Tilde que Nicolau tem interesse na funcionária. Ademir pensa em se vingar de Adriana.



Adriana diz a Mau Mau que irá se preparar para assumir seu lugar na sociedade da joalheria. Rosa avisa a Elenice para ter cuidado com Tom. Nancy avisa a Lyris que seus sentimentos por Ulisses podem atrapalhar a vingança de Adriana. Bruna expulsa Ademir de sua casa.



Pilar orienta Rosa a ficar distante de Brigitte. Brigitte visita Ulisses. Adélia procura César pedindo dinheiro pelos laudos do cunhado perito. Ademir procura Elisa.



Quarta - Elisa se sente impotente diante de Ademir. Adriana surpreende André, Dora e Pedro ao revelar que foi ela quem armou para Ademir flagrar a esposa e o sobrinho juntos. Dafne vê Tom brigando com Elenice. Nancy se apresenta como representante da nova sócia da joalheria.



Ulisses confronta Pilar. César dá dinheiro a Adélia em troca de todos os arquivos do perito Dalto. Rosa procura Pedro e Cléber, com a intenção de denunciar Tom. Adriana decide se apresentar como nova sócia da joalheria no dia da exposição em homenagem a Arthur. Otoniel avisa para Adriana que Francesca contou que Heitor está vivo. Heitor aparece em viagem no exterior.



Quinta - Heitor comenta com alguns peregrinos que não vai ao Brasil há muito tempo. Laurentino se preocupa com o apego de Mirtes por Camilo. Mau Mau descobre que Fernando é neto de Diná. Pilar fica sabendo por Carmita que Ademir flagrou Dora com André.



Ademir conta a Pilar que Adriana foi a responsável pelas coisas ruins que aconteceram nos últimos dias em sua vida. Pilar afirma a Ademir que eles precisam colocar Adriana de novo na cadeia. Diná ameaça tirar emprego e faculdade de Fernando, caso o neto não se afaste de Mau Mau. Carolina insinua um clima entre Felipe e Mau Mau. Adriana procura Ademir.



Sexta - Ademir e Adriana trocam ameaças. Rosa fica arrasada por Elenice não querer denunciar Tom. Ademir fica tenso quando Adriana pergunta se foi ele quem matou Arthur. Rafael se nega a desfazer o contrato com a floricultura de Elza a pedido de Pilar.



Otoniel diz a Elisa que quer ajudar Francesca. Ademir avisa a Ulisses que, para reaver metade do dinheiro que Fábia retirou da conta conjunta, ele terá de se divorciar da mulher. Rosa fala com Adriana sobre o documento do pai de Brigitte que compromete Pilar e avisa que deve estar na antiga casa da família Brandão.



Adriana pede a Lyris que encontre o documento do pai de Brigitte. Nancy fica surpresa ao procurar Tiago em sua casa e encontrar Pilar com ele. Tom questiona Elenice ao encontrar Adriana em sua casa.



Sábado - Bia e César encontram o laudo feito sobre o assassinato de Arthur e descobrem que Adriana é a fisioterapeuta que atendeu César. Francesca aconselha Otoniel a conversar com César sobre seu pai. Iuri e Nicolau se encontram na casa de Brigitte.



Rafael comenta com Andréa que notou um interesse estranho de César e Bia sobre a morte de Arthur durante um encontro deles. Nicolau enfrenta Pilar. Adriana recebe uma mensagem de César pedindo para ela ir a sua casa com um advogado. Pilar propõe a Fábia que as duas se unam para comprar a parte de Tiago na sociedade.



Ademir fica sabendo por Luan que a cunhada de Dalto vendeu os arquivos do perito. Adriana e Pedro descobrem que César encontrou os laudos originais da perícia do assassinato de Arthur Brandão.





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