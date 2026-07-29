Confira os resumos das novelas da semana (27/07 a 1º/08)

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A Nobreza do Amor

Globo – Faixa das 18h



Segunda - Mirinho declara seu amor por Lúcia/Alika. Caetana se orgulha das atitudes de Tonho em relação a seu trabalho no engenho. Kênia pede que Chinua lhe dê notícias sobre Dumi.



Virgínia ouve uma conversa entre Belmira e Diógenes, e acaba descobrindo que Ritinha é sua irmã. Virgínia ameaça Diógenes para deixar seu trabalho na igreja e dar uma promoção a Mirinho.



Belmira avisa a Viriato que Virgínia não irá mais ajudá-lo. Binta se aproxima de Kênia, que acusa Jendal de tirania.



Embriagado, Mirinho garante a Manoel que não deixará Tonho brilhar na festa da moagem, e Sebastião ouve. Mirinho confronta Tonho e afirma que o rapaz não se casará com Lúcia/Alika.



Terça - Embriagado, Mirinho confronta Tonho, que o leva para casa. Mirinho afirma a sua família que ama Lúcia/Alika, e Casemiro tenta se desculpar com Tonho.



Virgínia estranha a ausência de Mirinho e chantageia Diógenes. Alika se surpreende ao saber que Tonho decidiu comprar terras para os dois.



Omar chega a Recife. As famílias de Salma e Fuad celebram seu noivado oficial, apesar do desconforto da moça. Binta faz elogios a Jendal. Dumi pergunta a Kênia se ela está pronta para romper de vez com Jendal. Sebastião conta a Virgínia sobre a embriaguez de Mirinho.



Virgínia avisa a Mirinho que eles deixarão Barro Preto. Viriato repreende Diógenes por suspender o castigo de Virgínia. Jendal recebe um telegrama de Malungo.



Quarta - Jendal se irrita com as notícias de Malungo, que esconde do rei o fato de ter encontrado Alika. Kênia diz a Dumi que está pronta para se unir aos rebeldes contra Jendal. Maria Helena confessa a Dôra o motivo de ter se casado com Fortunato.



Com receio das ameaças de Virgínia, Diógenes inventa uma desculpa para promover Mirinho no banco. Mirinho questiona Virgínia sobre as mudanças de comportamento de Diógenes.



Viriato tenta dissuadir Bartô da ideia de santificar Veneranda. Mirinho anuncia sua promoção, e Ana Maria se preocupa com o destino de Manoel. Binta ouve uma conversa de Kênia e Chinua e descobre que Jendal mentiu para ela.



Quinta - Binta descobre que Jendal deseja punir Alika com a morte. Kênia pede que Chinua entregue sua carta a Dumi. Mirinho convence Virgínia a adiar o anúncio da data de casamento.



Manoel desabafa com Ana Maria sobre a promoção de Mirinho. Tonho e Lúcia/Alika comemoram quando Viriato garante que dará sua bênção à união dos dois, ao lado de Dona Menina.



Dumi vibra ao receber a notícia de que Kênia se juntará a ele, Akin e Ladisa. Dona Menina tem um mau pressentimento, e Tonho se aflige. Mirinho se nega a comparecer à festa de noivado de Tonho e Lúcia/Alika. Omar pede informações sobre Lúcia a Mirinho e Virgínia. Tonho e Alika ficam noivos.



Sexta - Todos comemoram o noivado de Tonho e Lúcia/Alika. Mirinho beija Virgínia pensando em Lúcia/Alika. Omar chega à festa de Alika e Tonho, e todos se surpreendem.



Januário dança com Ana Maria. Manoel nutre sua raiva de Mirinho. Virgínia questiona Mirinho sobre Lúcia/Alika.



Omar se incomoda ao descobrir que Alika está noiva de Tonho. Binta comenta com Jawari sobre as mentiras de Jendal e tem uma ideia para consumar seu casamento com o rei. Ana Maria confronta Mirinho sobre a situação com Manoel. Alika tem uma conversa sincera com Omar.



Sábado - Omar garante a Alika que a ajudará a derrubar Jendal e afirma que não desistirá do amor da princesa. Omar desabafa com Onildo.



Fátima apressa Salma a marcar seu casamento com Fuad. Akin e Ladisa reconhecem Bakari como o assaltante que lhes roubou as joias de Jendal. Campbell leva Bakari até Jendal, que prende o estrangeiro ao ver as joias da Coroa em seu poder.



Viriato se revolta com a insistência de Bartô em construir um santuário para Veneranda. Tonho diz a Alika que lutará ao seu lado por Batanga. Marta questiona Diógenes sobre a promoção de Mirinho em detrimento de Manoel. Omar presenteia Alika e Tonho flagra os dois. Binta sugere que Jendal anule seu casamento com Alika.

Coração Acelerado

Globo – Faixa das 19h



Segunda - Xavier é atingido antes que pudesse revelar a verdade a Leandro. Leandro pede ajuda ao delegado Albano. Eduarda, Agrado e João Raul vão até a delegacia apoiar Leandro e acabam chamando a atenção das pessoas.



Talita se dirige à delegacia para registrar a situação. Leandro revela a Eduarda a história de Xavier e teme ter se tornado o principal suspeito do crime.



Alaor confirma a história de Leandro ao delegado. Ronei e Zilá se questionam sobre o que aconteceu com Xavier. Ronei se pergunta sobre o dinheiro que Zilá deu a Xavier. Uma pessoa misteriosa guarda a mala de dinheiro de Zilá e parte com seu carro.



Terça - Albano afirma a Leandro e Alaor que Xavier tinha muitos inimigos. Alaor pede a Albano que dê atenção especial ao caso. Zuzu demonstra pressa em se casar com Alaor, que brinca com a amada. Janete estranha o comportamento de Zuzu.



Cinara evita as ligações de Zilá. Esteban e Naiane comemoram ao descobrir que o bebê de Laurinha é uma menina, e Malvino fica impactado. Ronei anuncia que Agrado e Eduarda farão uma turnê para um documentário sobre a dupla.



Cinara questiona Zilá sobre Xavier. João Raul apoia o filme de Agrado. Eduarda repreende Valéria por se atrasar para voltar de viagem e prejudicar Sol. Tem início uma reunião do Conselho Administrativo para decidir sobre a permanência de Zilá na presidência do Grupo Amaral.



Quarta - Alaorzinho retoma a presidência do Grupo Amaral, e Zilá se revolta. Vânia e Eva fofocam sobre a situação envolvendo Janete e Zilá. Agenor e Vilma maldizem Janete. Zilá grava um depoimento sobre Janete no programa de Talita.



Agrado e Eduarda partem em sua turnê. Passam-se cinco meses. Agrado se prepara para o lançamento do documentário sobre sua dupla com Eduarda.



João Raul tenta vender um de seus apartamentos. Leandro comenta com Eduarda sobre os desdobramentos do caso Xavier. Zilá provoca Janete. Cinara se sente culpada por guardar o segredo de Zilá. Zilá se desespera ao receber uma ameaça anônima.



Quinta - Ronei questiona Zilá sobre a possível autoria da ameaça. Zilá sonda Cinara, que garante não saber de nada. Malvino e Laurinha se emocionam ao sentir a bebê mexer na barriga da mãe. Zuzu fala com Alaor sobre seu suposto estado grave de saúde, e o empresário confronta Horácio, o seu médico. Alaor propõe cancelar o casamento com Zuzu.



Talita sente ciúmes de Bará com Eva e Vânia. Irene alerta Gael sobre Naiane. Naiane desabafa com Esteban sobre seu descontentamento com o sucesso de Agrado e Eduarda. Zilá pressiona Cinara, que pede conselhos a Nora. João Raul enfrenta Ronei e provoca o ex-agente em frente ao Grupo Amaral.



Sexta - Agrado apoia João Raul. Ronei afirma a Bará que deseja ver Agrado longe de João Raul. Alaor e Zuzu decidem manter o casamento e celebram seu amor. Gael conforta Naiane. Ronei convoca Agrado e Eduarda para uma reunião e apresenta uma proposta internacional.



Naiane se esconde e acaba testemunhando a reunião sigilosa de Ronei com a dupla. Naiane passa a informação obtida a Talita. Eduarda se desespera ao descobrir que Talita divulgou seu segredo.



Eva revela a Bará que Talita instalou em seu celular um programa para vigiá-lo. Zilá recebe mais uma ameaça anônima. Eduarda questiona Agrado sobre o vazamento da proposta internacional.



Sábado - Agrado se chateia com a desconfiança de Eduarda. Zilá reafirma a Ronei que não está envolvida no caso de Xavier. Vânia e Eva alertam Bará sobre o comportamento controlador de Talita.



Tino termina o relacionamento com Esteban. Malvino sugere cantar com Laurinha, que se emociona. Naiane gosta quando Rosinha comenta sobre a rusga entre Agrado e Eduarda.



Esteban deixa o Grupo Amaral, e Zilá lamenta. Todos se preparam para prestigiar o casamento de Alaor e Zuzu. Ronei convoca Cinara para uma conversa.

Quem Ama Cuida

Globo – Faixa das 21h



Segunda - Otoniel pensa em Francesca. Pedro conta a Adriana sobre o processo contra Ademir, sem saber que a fisioterapeuta arquitetou tudo com Suely. Rafael elogia Ingrid pela festa de comemoração da presidência. Pilar nota que roubaram seu anel e culpa os funcionários.



Bruna afirma a Tiago que o rapaz tem que vê-la apenas como amiga. Ademir recebe uma intimação para depor. Carmita manda avaliar o anel que roubou de Pilar. Pilar observa Elisa na rua e manda Iuri obrigá-la a entrar em seu carro.



Terça - Brigitte afirma a Adriana que acredita em sua inocência. Carmita descobre que o anel da Joalheria Brandão é uma imitação. Ingrid e Tiago discutem.



Lyris sugere a Adriana usar Brigitte em seus planos de vingança. Ademir descobre que Pedro está representando Suely. Elisa visita o túmulo de Arthur e pede ajuda para afastar Pilar de sua família. Carmita descobre que Pilar chamará a polícia para investigar o roubo do anel.



Carmita devolve o anel para Pilar e avisa que a joia é falsa. Otoniel encontra Francesca. Adriana observa satisfeita Ademir sendo cercado pela imprensa ao entrar na delegacia para depor.



Quarta - Ademir se incomoda ao ver jornalistas em frente à delegacia. Pilar acusa Carmita de inventar que seu anel é falso. Adriana e Mau Mau comemoram a repercussão da acusação contra Ademir, e Patrick tenta tranquilizar Dora.



Pilar comenta com Iuri que acredita que alguém a está enganando. Rosa alerta Tilde sobre o interesse de Edvaldo na colega. Ingrid confessa a Pilar que iria substituir o protótipo pelo anel verdadeiro quando a mãe quitasse a compra.



Bruna descobre que Pedro é advogado da mulher que fez a denúncia contra Ademir. Otoniel conta a Adriana que Pilar sequestrou Elisa e fez ameaças à filha. Cléber informa a Pedro que mais duas mulheres querem denunciar Ademir. Adriana vai até a casa de Pilar.



Quinta - Adriana teme prejudicar sua condicional quando Pilar ameaça denunciá-la por invasão de domicílio. Rafael exige que Brigitte fique longe de César. Dora expulsa Ademir de casa. Carolina se surpreende quando André termina o relacionamento, confessando que ama outra mulher. Bruna e Pedro discutem por causa de Carmita.



Dora sente-se desconfortável quando Carolina diz que André terminou o relacionamento porque está apaixonado por outra mulher. Ademir pede ajuda a Carmita. Clientes de Ademir desmarcam horários com o advogado. Adriana não consegue fazer com que Elenice se abra com ela. André procura Dora. Enéas convida Elisa para sair. Adriana vai ao escritório de Pedro.



Sexta - Pedro se oferece para ajudar Adriana a arrumar um emprego. André oferece seu apoio a Dora. Ademir descobre que Pedro é advogado das novas mulheres que o denunciaram. Bruna observa Pedro e Adriana conversando, sem ser vista.



Otoniel conta a Elisa sobre o seu encontro com Francesca. André confessa a Pedro que está apaixonado por Dora. Dora comunica a Ademir que o casamento acabou. César repreende Bia pelo excesso de ciúmes. Ademir pede ajuda a André para convencer Dora a se reconciliar com ele. Ademir fica atônito ao perder uma conta significativa de um cliente por causa das denúncias.



Mau Mau escuta Bruna contar a Bia que acha que Pedro está tendo um caso com Adriana. Dora acusa Carmita de querer levar vantagem com uma possível reconciliação entre ela e Ademir.



Ulisses perde no jogo. Lyris fica com medo ao ver a polícia entrando no cassino. Ademir exige que Pedro faça com que as mulheres retirem as denúncias contra ele.



Sábado - Pedro sente repulsa pelo pai. Adriana descobre que Bruna acredita que ela e Pedro são amantes. Lyris pede ajuda a Ulisses para sair do cassino. Otoniel pensa em Francesca.



Nancy pede a Adriana para examinar Joel. Lyris conta a Ulisses que está em liberdade condicional. Elisa aceita o convite de Enéas. Ingrid demite Ulisses, que reage enfrentando a sobrinha.



Joel convida Adriana para jantar. Bia e César fazem as pazes. Rafael pede a Brigitte para parar de investir em César. Otoniel se preocupa com a ausência de Elisa. Pedro se desespera ao encontrar Bruna desacordada na cama.



Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

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