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NOVELAS Confira os resumos das novelas da semana (02/11 a 07/11) Saiba o que vai acontecer na trama de "A Nobreza do Amor" e nos próximos capítulos de "Por Você" e "Quem Ama Cuida"

Resumo: A Nobreza do Amor

Globo – Faixa das 18h

Segunda - Jendal garante a Menemi que Alika será apresentada ao povo de Batanga como sua nova rainha. Niara se emociona ao chegar ao local em que Cayman foi assassinado. Chinua explica a Menemi que Alika aceitou se casar com Jendal para salvar a vida de seu filho com Tonho.

Niara, José/Zambi, Omar e Tonho assistem ao pronunciamento de Jendal, que apresenta ao povo a rainha Alika. Jendal localiza Niara, Omar e Tonho entre a população e ordena que Pascoal e Nuru os prendam. Menemi impede que Jendal atente contra Alika. Jendal alerta Campbell e Mackenzie sobre a presença de Niara, Omar e Tonho.

Menemi resgata Niara e seus companheiros. Niara reencontra Dumi e Kênia. José/Zambi recebe uma carta de Teresa. Menemi repara no amuleto de Tonho. Jendal ameaça a vida de José/Zambi, Niara, Omar e Tonho. Alika se desespera.

Terça - Jendal conclui que Menemi esteja apoiando os rebeldes e pede ajuda a Campbell e Mackenzie. Manoel avisa a Diógenes que acredita que Fortunato tenha ido a Recife atrás de Maria Helena e Murilo. Dôra anuncia a Bartô que o governador o destituiu do cargo de prefeito, nomeando Sebastião interinamente para cuidar da cidade.

Graça se insinua para Mauro. Durante a festa-surpresa para Ritinha, Diógenes confessa à menina que é seu pai. Aurelinda sofre e é amparada por Marta. Ritinha pede a Viriato para deixar a casa de Diógenes. Fuad pede a mão de Belmira em namoro para Viriato. Menemi e José/Zambi iniciam o movimento para libertar Alika de Jendal.

Quarta - Sob o comando de Jendal, Pascoal e os soldados batanguis e ingleses se preparam para lutar contra os rebeldes. Marta diz a Diógenes que sente orgulho do marido e os dois se reconciliam. Nuru avisa a Jendal que os rebeldes furaram o bloqueio dos soldados batanguis e estão a caminho do palácio.

Chinua revela a Alika que a batalha por Batanga começou. Dona Menina prevê a guerra em Batanga e conforta Caetana, que sofre por Tonho. Jendal e José/Zambi comandam seus exércitos. Ladisa é ferida no combate e Akin se desespera. Omar fere Jendal. Chinua e Oruka reconhecem Tonho. Tonho liberta Alika. Jendal atenta contra Alika.

Quinta - Resumo não será divulgado.

Sexta - Resumo não será divulgado.

Sábado - Reprise do último capítulo.





Resumo: Por Você

Globo – Faixa das 19h

Segunda - Vanessa ameaça o proprietário atual da casa de Juli. Giovana vê Guto e Kátia juntos. Suelen e Josi Kéli reconhecem Vanessa na Vila Maravilha. Peixe confronta Bela sobre o possível diagnóstico de Samuca. Leandra e Vanessa discutem.

Pérola sofre com as atitudes de Vanessa. Toy convida Lia para sair. Bezão expõe para todos o vídeo de Ítalo dançando. Lucas acolhe Ítalo. Iara teme estar grávida. Junqueira cobra Zé pelo serviço de susto em Gabriel. Vanessa revela a Peixe que comprou a casa de Juli.

Terça - Peixe agradece a Vanessa e afirma que devolverá o dinheiro da casa a ela. Bela pede novos exames a Iara. Ricardo aconselha Vitor e Gabriel conforta Leandra. Dalila repreende Peixe por ter aceitado a casa comprada por Vanessa.

Bela revela o resultado da biópsia de Margô e a orienta sobre os próximos passos. Ricardo convida Sílvia para sair. Bela se emociona ao dividir um momento especial com Glorinha. Bela vai a um encontro com Gabriel. Gabriel é atropelado.

Quarta - Bela socorre Gabriel. Sílvia se irrita e conta a Vanessa que Gabriel combinou de sair com Bela. Zé informa a Junqueira que cumpriu o acordo dos dois. Ricardo avisa a Vanessa sobre o acidente de seu ex-marido. Leandra se desespera ao saber sobre o acidente do pai.

Bela pede que Peixe cuide de seus irmãos e o menino fica aflito ao saber de Gabriel. Gabriel é operado e permanece em coma. Junqueira repreende Zé. O mecânico comenta sobre Gabriel com Juarez e o feirante desconfia. Vanessa expulsa Bela do quarto de Gabriel.

Quinta - Leandra autoriza que Bela visite Gabriel. Ricardo estranha a atitude de Junqueira em relação ao estado de Gabriel. Toy conforta Leandra. Vanessa ofende Manoel e ele a confronta. Maike alerta Toy sobre os sentimentos de Lia. Dalila encontra Peixe na antiga casa de Juli e aceita ser sua amiga enquanto a relação amorosa está abalada e os dois conversam.

Giovana entrega a Vanessa as cópias dos contratos feitos por Junqueira. Bela sofre preocupada com Gabriel. Ítalo se impressiona com a história pessoal de Lucas. Zé é humilhado por Junqueira. Lucas encontra a instalação de Sabugo e Tom-Tom na escola. Zé procura Vanessa.

Sexta - Zé insinua a Vanessa que sabe mais sobre o acidente do Gabriel. Lucas oferece apoio a Sabugo e Tom-Tom. Margô se declara para Lucas e o diretor admite ainda ter sentimentos por Bela. Juarez desconfia do envolvimento de Zé com o acidente de Gabriel. Vanessa descobre que Junqueira encomendou o atentado contra Gabriel.

Lucas tenta se reaproximar de Bela. Junqueira ameaça Vanessa. O delegado apura com Bela, Ricardo e Vanessa as condições do acidente de Gabriel. Vanessa contrata Zé. Bela visita Gabriel.

Sábado - Vanessa orienta Zé a pegar o celular de Junqueira e apagar todos os dados. Sílvia e Margô conversam sobre seus interesses amorosos. Kátia demonstra interesse em Guto e Giovana seduz o segurança.

Leandra agradece o apoio de Toy e Maike novamente alerta o amigo em relação à Lia. Juarez descobre que Zé está envolvido no acidente de Gabriel e o mecânico o ameaça. Passam-se alguns dias. Zé arquiteta um assalto a Junqueira. Vanessa reúne provas contra Junqueira.



Resumo: Quem Ama Cuida

Globo – Faixa das 21h

Segunda - Pedro e Adriana cercam Zeni e ela afirma que Pilar encomendou a tesourada que a fisioterapeuta levou na prisão. Otoniel fica desconcertado quando Heitor diz que ele pode ser suspeito da morte de Arthur. Fábia convida Ademir para ir até sua casa.

Otoniel sugere que Enéas lhe peça permissão para namorar Elisa. Elenice vai ao aulão de dança dos anos 80 com Mau Mau. Iuri observa Pilar com Tom e avisa a Adriana. Fernando sente o golpe ao saber que Felipe está com Mau Mau. Pilar pede a Tom que consiga uma arma para ela.

Terça - Pilar ameaça Tom. Felipe conta a Mau Mau que falou para Fernando sobre o relacionamento dos dois. Pedro e Adriana planejam uma armadilha para Pilar. Tom se compromete a conseguir uma arma para Pilar.

Carmita sugere que Bruna se aproxime de Heitor. Pedro conta a Cléber que Tom tem um caso com Pilar. Brigitte e Lyris encontram um documento com o nome de Brigitte entre as coisas de Arthur. Zeni se alia a Adriana.

Quarta - Adriana confessa a Mau Mau que não confia em Zeni, mas admite que precisa se aliar a ela para desmascarar Pilar. Lyris aconselha Brigitte a levar o documento que encontraram para Pedro. Dafne fica feliz ao ver Elenice interagindo com Cléber. Nicolau deixa claro a Ulisses que se preocupa com a relação dele com Lyris.

Elenice diz a Cléber que está decidida a se separar de Tom. Rafael sugere a Heitor que existem motivos para Diná ser considerada suspeita da morte de Arthur. Otoniel proíbe Fernando de procurar Mau Mau. Pedro revela a Brigitte que Pilar roubou a fortuna que seu pai lhe deixou de herança. Brigitte confronta Pilar.

Quinta - Brigitte enfrenta Pilar e avisa que Pedro está a seu lado. Pedro aceita o plano de Adriana de simular a separação dos dois. Tom agride Elenice quando ela conta do desejo de se separar e vai embora. Rosa e Elisa apoiam Elenice, que decide ir à delegacia denunciar Tom. Bruna pensa que Heitor poderá fazê-la esquecer Pedro.

Fábia avisa a Bartira que a presença de Ademir em sua casa é segredo absoluto. Adriana propõe a Tiago que os dois unam forças para tirar Ingrid da presidência da joalheria. Pilar surpreende Adriana e Tiago ao flagrá-los juntos.



Sexta - Pilar reage quando Tiago e Adriana concordam em tirar Ingrid da presidência. Bia procura Otoniel, demonstrando interesse em conhecer melhor o espiritismo. Tiago pede ajuda a Nancy para estreitar sua relação com Adriana. Pedro avisa a César que o pai do médico foi inocentado.

Fernando conta a Mau Mau que Otoniel o procurou a fim de afastar os dois. Rafael e Ingrid procuram Brigitte para oferecer mesada à irmã. André comunica a Adriana e Pedro que uma parte do dinheiro desviado da joalheria foi depositada em uma conta em nome de Felipe. Tom pede ajuda a Pilar.

Sábado - Diná escuta a conversa entre Pilar e Tom. André, Pedro e Adriana descobrem que Ulisses usou o nome de Felipe para desviar dinheiro da joalheria. Brigitte não aceita a mesada dos irmãos e deixa claro que lutará pelo dinheiro que foi deixado por seu pai.

Adriana conta a Nancy e Lyris que Ulisses pode ser preso. Mau Mau afirma a Otoniel que não vai se afastar de Fernando. Ulisses revela a Pilar, Ingrid, Silvana e Tiago que foi ele quem desviou dinheiro da joalheria. Para não prejudicar Felipe, Ulisses implora a Adriana que não denuncie sua fraude.



* Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

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