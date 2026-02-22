A- A+

ÊTA, MUNDO MELHOR!

Globo – 18h25



Segunda - Dita comenta com Estela que teme o que Candinho pode fazer para libertá-la da prisão. Zulma anuncia a Zenaide e as crianças que casará com Candinho. Lourival se irrita com Francine, e a demite. Sandra exige que Ernesto lhe ajude a impedir o suposto casamento entre Zulma e Candinho. As crianças da Casa dos Anjos pedem por famílias adotivas na rádio. Anacleto comenta com Jocasta que gostaria de ter um filho. Zé dos Porcos afirma a Maria Divina que Aladim é seu filho. Sabiá alerta Estela sobre Ernesto. Dita tem um mau pressentimento. Candinho decide se casar com Zulma.



Terça - Zulma comemora o sucesso de seu plano. Ernesto recebe uma intimação. Túlio se consulta com Ivonete. Olga entrega a Haydée um dossiê contra Araújo. Estela agradece o apoio de Celso no caso contra Ernesto, e comenta que Túlio lhe pediu um tempo. Anabela vibra com a aproximação entre Estela e Celso. Candinho conta para Samir que terá de se casar com Zulma para libertar Dita. Zulma retira a queixa contra Dita na delegacia. Lourival comemora a soltura de Dita. Maria Socorro procura Anacleto, e Jocasta se surpreende. Dita procura Candinho.





CORAÇÃO ACELERADO

Globo – 19h40



Segunda - Eliomar pede que Janete e Zilá façam as pazes. Giovana invade a casa de João Raul sem que ninguém perceba. Eliomar falece, e todos na cidade de Bom Retorno se compadecem. Nora avisa a Zilá e Janete que Eliomar deixou um testamento. Nora se dá conta de que seu livro de ervas foi roubado, e confronta Cinara. Zilá se revolta ao saber da escolha de Eliomar para o seu testamento.



Terça - Zilá afirma a Janete que não desistirá das terras do Caturama. Ronei tem a ideia de aproveitar a imagem de Naiane em um clipe de João Raul, e Alaorzinho se incomoda. Agrado se revolta ao descobrir a presença de Giovana na casa de João Raul. Naiane aprova a ideia de Ronei. Agrado comenta com Zuzu que Walmir não gosta dela. Luan se declara para Eduarda. Alaor desconfia dos pedidos de Clara, e Cinara se alerta. Agrado se irrita ao encontrar uma peça de roupa íntima de Giovanna no quarto de João Raul. Naiane fica satisfeita com o conflito criado por Giovana em João Raul de Agrado.



Quarta - João Raul afirma que Giovana armou contra ele. Eduarda conta para Agrado sobre a declaração de Luan. Leandro visita Lia e Julinha. Zilá sofre com o afastamento de Alaorzinho. Ronei se insinua para Zilá. Cinara decide apagar o perfil de Clara na rede social e se dedicar ao livro de ervas que roubou de Nora. Agrado comenta com João Raul que encontrou Walmir apostando. Alaor se revolta ao descobrir que Clara apagou seu perfil, e Cinara se preocupa. Janete e Zuzu recebem Nanda Prado na cooperativa. Walmir confronta Agrado.



Quinta - Eduarda confessa a Luan que não está apaixonada por ele. Alaorzinho revela a Janete que irá se separar de Zilá. Naiane e Ronei atrapalham o romance de João Raul e Agrado. Janete conversa com Zuzu sobre Alaorzinho e Zilá. Luan convida Eduarda para ir ao rancho de João Raul. Cinara promete se vingar de Alaor com seu livro de ervas. João Raul questiona Naiane sobre suas intenções de aportar no rancho de surpresa. Leocádia e Rosalva não encontram o livro de Nora com Cinara.



Sexta - Cinara encontra uma simpatia para afastar João Raul de Agrado, e Naiane comemora. Rosinha finaliza as refeições de Zilá e Ronei, sem saber que está usando os preparados de Cinara. Rosinha serve o jantar, e todas as pessoas presentes comem, à exceção de João Raul e Agrado. Todos começam a falar verdades sem melindres, e Cinara deduz que Rosinha usou seu preparado na sopa servida. Cinara conta sua história para Rosinha e Cláudio. Janete e Zuzu encontram Alaorzinho e Malvino no restaurante. Adilson provoca Walmir. Ronei se declara para Zilá. Alaorzinho sente ciúmes de Janete.



Sábado - Zilá pede que Ronei deixe a mansão dos Amaral, e pressiona Cinara para salvar seu casamento com Alaorzinho. Janete, Zuzu e Nanda visitam a construção da sede da cooperativa. Ronei inicia a gravação do clipe de João Raul, Agrado e Naiane. Tom Bastos se encaminha para o rancho. Nanda é denunciada por poluição, e Vilma e Agenor a reconhecem como parceira de Janete na cooperativa. Ronei e Tom se enfrentam. Eduarda pede ajuda a Luan em seu show. João Raul fala com Walmir, que disfarça para o filho que está jogando. Palhares permite que Janete defenda a cooperativa em seu programa.

TRÊS GRAÇAS

Globo – 21h15



Segunda - Jorginho e Samira se enfrentam. Leonardo tenta se explicar para Viviane. O médico avisa a Gerluce, Jorginho, Raul e Paulinho que Joélly teve uma ruptura parcial da membrana e que terá de fazer o parto. Lucélia flagra Kasper saindo do ferro-velho, sem ser vista. Kasper sonda Júnior sobre o ferro-velho. Josefa avisa a Arminda que a neta da filha está nascendo. Gerluce avisa que a neta nasceu.



Terça - Jorginho fica emocionado ao ouvir um choro de criança. Herculano tenta tranquilizar Lena. Samira avisa a Lena que a criança nasceu bem, e ameaça não entregar o bebê caso ela apareça na clínica. Jorginho finge passar mal e aproveita a distração de Edilberto para desarmá-lo. Pastor Albérico acalma Lígia. Raul se desespera ao não poder ver a filha. Arminda pensa em pegar a neta. Samira ataca Jorginho. A enfermeira entrega a filha de Joélly para Samira. Joélly desperta a tempo de ver o rosto da filha.



Quarta - Samira manda o médico deixar Joélly na porta de um hospital e leva a criança com ela. Gerluce tem um mau pressentimento com Joélly. Lucélia dá informações a Ferette sobre Lorena e Juquinha em troca de dinheiro. Samira entrega a criança a Lena e Herculano, e orienta que o casal deva sair de casa por uns dias. Lucélia induz Lorena e Juquinha a acreditar que Kasper esteja envolvido com drogas. Paulinho avisa a Gerluce que Joélly está no posto de saúde sem o bebê. Júnior sente que precisa ficar de olho em Kasper. Gerluce encontra Joélly.



Quinta - Paulinho diz a Gerluce que roubaram a filha de Joélly. Rogério promete a Raul que encontrará a neta. Lígia fica surpresa com o apoio de Joaquim. Samira garante a Arminda e Ferette que o casal que comprou a criança deixará o país.



Sexta - Paulinho ampara Gerluce e Joélly. Raul está determinado a ir atrás de Samira e desfazer o acordo. Raul não aceita o dinheiro de Samira e avisa que não desistirá da filha. Xênica escuta a conversa entre Raul e Samira. Raul avisa que denunciará Samira.



Sábado - Joélly finge não se lembrar de quem a levou para a clínica. Macedo mostra imagens de Viviane destruindo a Casa de Farinha ao lado de Leonardo. Ferette comenta com Macedo que provará que Rogério era o chefe do esquema dos remédios falsos. Rogério pressiona Raul para contar a verdade sobre a criança. Jairo avisa a Paulinho que Lena e o marido deixaram o país. Lucélia tenta convencer João Rubens de que Kasper está envolvido com drogas. Leonardo percebe que Ferette não perdeu a memória. Joélly se surpreende com a decisão de Raul de denunciar Samira.

Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

Veja também