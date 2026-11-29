Confira os resumos das novelas da semana (30/11 a 05/12)
Saiba o que vai acontecer na trama de "Lá Na Minha Terra" e nos próximos capítulos de "Por Você" e "Quem Ama Cuida"
Resumo: Lá Na Minha Terra
Globo – Faixa das 18h
Segunda - Almerindo decide ir para São Paulo ao encontro de Lourdes e Rosenda. Lina afirma que viajará com Raimundo para cuidar de sua madrinha. Cesário usa Aluísio para armar contra Celestina. Celestina desconfia quando Elias menciona o nome de Rosenda. Lourdes não aceita a oferta feita por Aluísio para sua empresa e Elias se irrita.
Rosenda conhece Ezequiel. Celestina é detida pela polícia. Cesário se espanta ao descobrir que Elias é filho de Celestina e Aluísio desconfia da reação do sócio. Cesário ameaça Celestina. Daniel se encanta com Lina.
Terça - Lina ajuda Daniel, que tem sua motocicleta quebrada. Elias reclama com Lourdes sobre a disparidade de recursos entre os dois. Almerindo embarca para São Paulo. Raimundo vê Lina com Daniel e sente ciúmes da amada.
Lourdes leva Rosenda para passear em São Paulo. Biró manipula Cosminha para conseguir dinheiro. Raimundo discute com Lina e Brícia a conforta. Ismália se incomoda com a repercussão de uma notícia sobre si na internet. Almerindo chega à casa de Lourdes.
Quarta - Almerindo e Rosenda descobrem que a pensão de Celestina foi interditada pela polícia. Elias visita Celestina na delegacia. Ismália estranha o comportamento de Cesário. Ezequiel apresenta o trabalho no jóquei para Rosenda.
Ismália conhece Rosenda e questiona Ezequiel sobre os antecedentes da moça. Lina apoia Raimundo, que se emociona ao acertar com Pastor Geison o batismo de sua madrinha Irene. Rosenda começa a trabalhar no jóquei-clube e Ismália a orienta a preparar seu novo potro para mostrar a Cesário.
Quinta - Ismália provoca Rosenda e faz uma proposta à mulher. Lourdes conversa com Elias. Rosenda comenta com Ezequiel sobre a proposta de Ismália. Cesário confronta Ismália sobre a morte de Cleópatra.
Rosenda descobre que Elias é filho de Celestina. Lourdes questiona Almerindo sobre seus sentimentos por Rosenda. Rosenda monta o potro que Ismália comprou para Cesário, que reconhece sua primeira esposa.
Sexta - Rosenda se assusta ao reconhecer Severino e acaba sofrendo um acidente. Cesário foge e Ismália desconfia do marido. Rosenda confronta Ismália sobre Severino. A mulher se irrita e acaba demitindo Ezequiel. Rosenda é levada para o hospital e avisa a Lourdes. Almerindo se desespera ao saber que Rosenda está no hospital.
Rosenda afirma a Almerindo que viu Severino. Lina vai ao encontro de Raimundo com a camionete de Almerindo, a fim de buscar sua madrinha. Aluísio pressiona Cesário a lhe contar a verdade e os dois acabam brigando. Ismália inquire Cesário sobre Rosenda.
Sábado - Cesário inventa para Ismália que foi traído por Rosenda no passado e por isso deixou sua terra. Almerindo vela o sono de Rosenda. Raimundo afirma a Lina que deseja esperar o casamento para dormir com a amada. Lourdes questiona Almerindo sobre a paternidade de Águeda.
Ismália expulsa Cesário de sua casa e garante ao homem que irá destruí-lo. Alice conforta Ismália. Dodô presenteia Brícia e a questiona sobre a situação de Águeda. Ismália denuncia Cesário à polícia. Cesário foge em direção a seu hotel e Rosenda e Almerindo o encontram.
Resumo: Por Você
Globo – Faixa das 19h
Segunda - Vanessa apresenta Aroldo a Diniz e o advogado o orienta sobre o que fazer para reaver a guarda dos filhos. Bela conversa com Peixe, Ítalo e Glorinha e deduz que foi Vanessa quem trouxe Aroldo de volta para a vida das crianças. Pérola repreende Vanessa, Gabriel, Bela, Leandra e Ricardo por não ter sido informada sobre a liberdade de Junqueira.
Próspero espanta um possível comprador do bar de Clemente. Vitor aparece por engano na casa de Iracema durante seus atendimentos domiciliares. Próspero e Clemente têm uma conversa sincera. Aroldo é ríspido com Samuca e Bela o confronta.
Terça - Aroldo e Bela se enfrentam e a médica diz que cumprirá a promessa feita a Juli de cuidar das crianças. Aroldo manipula Glorinha. Ítalo pede ajuda a Hanna nas aulas de balé. Margô treina dança com Lucas. Gabriel conta a Bela que descobriu uma denúncia contra Aroldo. Lucas garante a Sabugo que o ajudará a se formar como técnico de radiologia.
Tom-Tom e Samuca avisam a Peixe que o cachorro da escola passou mal. Vanessa repara na pulseira de Iara, que questiona Juarez sobre a joia. Bela e Gabriel sondam Patrícia, vítima de Aroldo. Aroldo diz a Peixe que quer a casa de Juli.
Quarta - Aroldo tenta convencer Peixe a passar a casa para o seu nome. Patrícia demonstra temer Aroldo e Bela a conforta. Aroldo pede um emprego a Vanessa. Dalila sugere que Peixe enfrente Aroldo.
Pérola passa mal e Manoel a leva para o hospital. Ricardo recomenda que Pérola se afaste novamente da presidência. Vitor sofre ao ver Leandra e Toy e Lia o aconselha. Iracema faz uma proposta a Clemente. Aroldo humilha Peixe.
Quinta - Peixe conta a Bela, Glorinha e Ítalo sobre o tratamento de Aroldo. Iara tenta impedir Juarez de confrontar Aroldo. Glorinha insiste que Aroldo deve ter uma explicação para a forma como tratou Peixe. Lia encontra uma carta antiga de Iracema.
Suelen aceita retomar o relacionamento com Maike e Melinda aceita o pedido de namoro de Próspero. Gabriel sugere a Bela que morem juntos. Pérola conta a Manoel sobre seus planos para o Hospital & Maternidade Luz. Junqueira invade nova reunião do Conselho do hospital convocada por Pérola.
Sexta - Junqueira revela que conseguiu uma liminar judicial impedindo seu afastamento do Conselho do hospital. Aroldo se vitimiza para Glorinha. Vanessa lembra de Edgar e confronta Pérola sobre a presidência do hospital. Aroldo e Zé conversam sobre Juarez e Vanessa. Junqueira diz a Vanessa que vai recuperar sua posição no hospital.
Sílvia expulsa Ítalo e Hanna da aula de balé. Próspero, Melinda e Orestes visitam Clemente e descobrem que ele decidiu reabrir seu bar. Toy conversa com Gabriel sobre Leandra e Maike comunica a Nelma suas intenções com Suelen.
Vanessa visita Aroldo. Junqueira provoca Gabriel e o advogado tem certeza de que o empresário foi o mandante do seu atentado. Junqueira promete ajudar Giovana a crescer no hospital. Aroldo entra escondido na escola das crianças e Lucas o expulsa.
Sábado - Lucas e Aroldo brigam na frente de famílias e funcionários da escola e Sabugo se preocupa. Margô leva Tom-Tom para um passeio. Samuca pede para ficar com Bela e Lucas o leva até o hospital. Lucas e Bela conversam sobre o comportamento de Aroldo. Clemente agradece o incentivo de Iracema para reabrir seu bar.
Melinda insiste para que Próspero se inscreva no festival gastronômico da feira livre. Ítalo conversa com Glorinha sobre Aroldo. Aroldo pede que Zé faça um serviço para ele e promete recompensá-lo. Samuca se recusa a ir para a escola. Lucas e Margô descobrem que a escola foi invadida. Bela vê Aroldo e Vanessa juntos.
Resumo: Quem Ama Cuida
Globo – Faixa das 21h
Segunda - Adriana e Pilar trocam ofensas na delegacia. Ademir reage quando Pilar supõe para o delegado que Pedro possa ter sido o cúmplice de Adriana na morte de Arthur. Ademir vai até a casa de Dora tirar satisfações e exigir que a ex-mulher lhe peça desculpas por ter contado sobre a ameaça. Fábia revela a Pilar que Tiago não é filho de Belmiro.
Elisa diz a Adriana que está preocupada com Mau Mau. Francesca repreende Otoniel, que diz estar se sentindo sozinho. Pilar é rude com Tiago e Silvana e é retirada da joalheria pelos seguranças. Nicolau se sente acuado quando Brigitte pergunta se ele sabia que Iuri era um informante de Adriana. O delegado avisa a Pedro que aquele castiçal não é a arma do crime de Arthur.
Terça - Pedro diz a Adriana que ele está entre os suspeitos da morte de Arthur. Iuri sofre por ser rejeitado por Ingrid. Brigitte acolhe Tiago. Ademir fica surpreso quando Pedro lhe conta que Pilar encomendou o atentado contra ele.
Adriana e Heitor descobrem anotações feitas por Arthur em um de seus livros. Gilda conta a Adriana algo que ouviu de Carmita quando ela visitou Arthur na joalheria. Cléber avisa que um amigo da polícia informou que as câmeras registraram o motorista que atropelou Diná.
Quarta - Adriana e Pedro descobrem quem atropelou Diná. Fábia se nega a hospedar Pilar em sua casa. Ademir corta relações com Pilar. Felipe flagra Mau Mau acompanhado de Fernando. Iuri diz a Nicolau que se apaixonou por Ingrid.
Adriana e Elisa ficam preocupadas com Mau Mau. Adriana presenteia Nancy e Lyris em retribuição ao que as amigas fizeram por ela. Rafael reage ao saber para quem Adriana passou sua parte na sociedade da clínica. Pedro e Iuri escutam os áudios no celular de Diná.
Quinta - Iuri sugere decupar os áudios do celular de Diná, a fim de encontrar provas. Elisa estranha o comportamento de Mau Mau. Carmita pede que Diná acorde e afirma temer que descubram o que elas fizeram. Fernando estranha a visita de Carmita a sua avó. Tom é preso.
Sexta - Susana comenta com Pedro e André que Ademir está entregando o escritório. Fábia não fica muito animada quando Ademir a convida para fugir do país com ele. Pilar nega ajuda a Tom. Carmita recebe uma intimação para depor no caso da morte de Arthur.
Heitor diz a Edvaldo que pressente que Carmita possa estar escondendo algo. Rosa acolhe Elenice e Dafne. Adriana provoca Ademir e avisa que descobrirá uma falcatrua do advogado para colocá-lo na prisão. Adriana entra no embate com Pilar e questiona se Tom entregará os crimes cometidos pelos dois.
Sábado - Adriana provoca Pilar. Pedro tenta tirar confissões de Tom. Iuri pergunta a Fernando se ele sabe se Diná descobriu algo sobre Pilar e ele se lembra de um áudio que a avó pediu para ele salvar na nuvem. Nicolau festeja ao saber quem é a nova dona do bistrô. Diná surpreende Fernando ao afirmar que o neto deve manter segredo sobre o áudio e confidencia que corre risco de morte.
Dora alerta Fábia sobre Ademir. Bruna estranha ao saber por Fernando que Carmita visitou Diná no hospital. Mirtes é rude com Tiago. Rafael decide permanecer na clínica. Iuri conta a Pedro que um arquivo foi apagado do celular de Diná. Adriana decide conversar com Fernando.