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TELEVISÃO Confira os resumos das novelas da semana (30/03 a 04/04) Saiba o que vai acontecer na trama de "A Nobreza do Amor" e nos capítulos da semana de "Coração Acelerado" e "Três Graças"

Resumo: A Nobreza do Amor

Globo – Faixa das 18h

Segunda - Mirinho enfrenta Virgínia e afirma que Lúcia/Alika e Vera/Niara são suas convidadas para o baile. Ciço conforta Mundica. Vitalino sugere que Januário encontre um novo amor. Mirinho assedia Lúcia/Alika, e Tonho a defende, mas acaba se envolvendo em uma briga com o rapaz.



Fortunato prende Tonho por suposta agressão a Mirinho. Niara repreende Alika por ter aceitado dançar com Mirinho para provocar Virgínia. Casemiro defende Tonho para Mirinho. Salma confronta Miguel. Dumi recebe a carta de Alika. Çinar garante a Soliman que Omar precisa da cirurgia. José vai com Alika libertar Tonho da prisão. Tonho beija Lúcia/Alika.



Terça - Tonho teme o beijo em Lúcia/Alika, que se surpreende com a reação do rapaz. José afirma que não conseguirá libertar Tonho. Tem início a cirurgia para tentar salvar a vida de Omar, que chama por Alika. Alika questiona se Tonho é o guerreiro de seus sonhos. Lúcia/Alika exige que Mirinho retire a queixa contra Tonho.

Sebastião alerta Virgínia sobre Mirinho. Jendal questiona sobre o resultado da cirurgia de Omar. Virgínia confronta Tonho e Mirinho sobre Lúcia/Alika.



Quarta - Mirinho não gosta de saber que Lúcia/Alika visitou Tonho na delegacia. Soliman comemora o resultado da cirurgia de Omar. Virgínia termina o noivado com Mirinho, e Graça se desespera. Virgínia confessa a Diógenes e Marta que seu término com Mirinho é apenas para lhe dar uma lição. Mirinho afirma a Manoel que conseguirá conquistar Lúcia/Alika. Vera/Niara pede um emprego a Onildo.

Caetana se preocupa com os sentimentos de Tonho por Lúcia/Alika. Alika rechaça a hipótese de ser irmã de Tonho. Alika revela seus sonhos a José e Teresa. Dumi escreve para Alika, e confirma a Soliman que Jendal só permitirá que Omar volte para casa se o paradeiro de Alika for revelado. Virgínia exige que Lúcia/Alika fique longe de Mirinho.



Quinta - Virgínia ameaça Lúcia/Alika, que desabafa com Salma. Dumi e Chinua se preocupam com um possível embate entre Soliman e Jendal por causa de Omar. Lúcia/Alika vai com Tonho até a casa de Dona Menina, que garante que os dois não são irmãos. Alika confessa a Teresa que Tonho mexeu com seu coração.

Vera/Niara pede para trabalhar com Maria Helena na retomada da escola na cidade. Graça intercede por Mirinho junto a Virgínia. Orientado por Graça, Mirinho reconquista Virgínia, e Sebastião se decepciona. Dumi propõe aliança com Akin e Chinua contra a tirania de Jendal. Tonho declara seus sentimentos por Lúcia/Alika.



Sexta - Tonho se afasta de Lúcia/Alika quando a moça afirma que não pode revelar seus segredos. Alika confessa a Teresa que se preocupa com os sentimentos de Salma por Tonho. Marta repreende a implicância de Virgínia com o trabalho de Lúcia/Alika e Vera/Niara. Akin pede uma prova de confiança a Dumi.

Niara questiona Alika sobre o motivo de renegar o amor por Tonho. Casemiro aceita a sugestão de Tonho para o trabalho, contrariando Mirinho. Akin aceita se unir a Dumi na resistência contra Jendal. Jendal comenta com Kênia que Dumi pode ser um traidor. Alika recebe uma carta de Dumi.



Sábado - Alika comemora a sobrevivência de Omar, mas se preocupa com as notícias sobre Batanga. Maria Helena e Vera/Niara buscam apoio para reabrir a escola de Barro Preto. Bartô e Sebastião acreditam que Vera/Niara seja má influência para Maria Helena. Alika decide vender as joias de Batanga para montar o ateliê de costura.

Jendal ordena a prisão e execução de Akin, e Dumi se preocupa. Casemiro e Diógenes apoiam as sugestões de Tonho, e Mirinho se revolta. Lúcia/Alika empenha suas joias no banco de Diógenes. Dumi cumpre as ordens de Jendal e atira Akin a um poço com serpentes.

Resumo: Coração Acelerado

Globo – Faixa das 19h

Segunda - João Raul despista Naiane, apesar de se sentir atraído por ela. Alarozinho se incomoda com a confiança de Ronei. Ribamar garante a Agrado e Eduarda que as levará ao sucesso. Zilá fica abalada com a sedução de Ronei.

Cinara teme ser demitida por Marcela. Paraguaio procura Alaorzinho e diz que Palhares cobriu sua oferta pelo bar. Zeca conta para Alaor a intenção de Alaorzinho ao comprar o bar. Walmir começa seu novo emprego no Grupo Alaor Amaral. Agrado e Eduarda se decepcionam. Cinara percebe o encanto de Zilá por Ronei. Agrado trabalha como garçonete, quando se depara com João Raul e Naiane no bar.



Terça - Naiane humilha Agrado, que trabalha no bar, enquanto João Raul fica constrangido. Esteban discute com Laurinha. Alaorzinho chega ao bar de Janete e Palhares. Ronei se declara para Zilá e a beija.

Agrado desafia João Raul, e Naiane sente ciúmes. Palhares chama a atenção de Janete para seu estado diante de Alaorzinho. Para proteger Esteban, Laurinha assume a Janete e Zuzu que é Benedito Boaventura. Eduarda acredita que viu a mãe e vai atrás dela.



Quarta - Eduarda confessa a Agrado que voltar para Goiânia a faz temer seu passado com sua mãe. Walmir aconselha João Raul a dar uma nova chance para Naiane. Eduarda sonda Ana sobre sua mãe. Naiane e João Raul se aproximam.

Leandro encontra Agrado. Ana confessa a Eduarda que sua mãe sempre soube de seu paradeiro. João Raul diz a Naiane que ainda sofre por Agrado. Leandro faz uma proposta de trabalho a Agrado e Eduarda. Eduarda tem um sonho com Leandro.



Quinta - Zilá confidencia a Cinara que fica sensibilizada com a paixão de Ronei por ela. Agrado e Duda gravam com Leandro. Alaorzinho desabafa com Alaor sobre Janete. Zilá, Naiane e Alaorzinho se preparam para sua viagem em família.

Eduarda conhece Sol. João Raul surpreende Naiane no aeroporto. Leandro beija Agrado, mas ela afirma que não está pronta para se envolver com ninguém. Eduarda questiona Valéria sobre ter a abandonado e fica devastada.



Sexta - Leandro conforta Eduarda. Zeca, Zuzu e Janete trabalham na reforma de seu bar. Laurinha e Esteban produzem juntos. Agrado e Eduarda fazem sucesso com seu show diante de uma plateia improvável, e Leandro se impressiona. Passam-se alguns dias.

Alaorzinho, Zilá, Naiane e João Raul retornam de viagem, e Talita registra em seu canal. Ronei flerta com Zilá e Cinara observa. Agrado e Eduarda comemoram lançamento de música.



Sábado - Agrado e Eduarda vibram quando Leandro conta que darão uma entrevista. Talita e Tino se impressionam com o sucesso da nova dupla. Laurinha se preocupa com o estado de saúde de Esteban. Janete comemora o sucesso da cooperativa com Zuzu.

João Raul se irrita com as notícias sobre Agrado e Eduarda. Tino aconselha Talita a fazer as pazes com Agrado. Eduarda tenta disfarçar seu interesse em Leandro. Nora orienta Laurinha a como ajudar Esteban. Malvino tenta se aproximar de Zuzu. Naiane sente ciúmes ao ver João Raul cantar com Ana Castela.

Resumo: Três Graças

Globo – Faixa das 21h

Segunda - Paulinho promete a Gerluce que não deixará nada acontecer com Joélly e Lígia. Pastor Albérico e Lígia escondem o dinheiro das Três Graças no posto de saúde. Juquinha fica indignada quando Jairo comunica que Vicente será transferido para a delegacia de Marise.

Lucélia escuta Bagdá contar a Kasper que descobriu que a pessoa que atirou contra ele é de sua própria equipe. Paulinho prende Misael, Consuelo e Júnior pelo roubo das Três Graças. Vicente é morto, a mando de Ferette. Gerluce fica indignada ao receber a visita de Arminda na prisão.



Terça - Arminda ironiza Gerluce e é retirada pelos policiais. Lígia conta a Joélly e Raul que foi ameaçada por Ferette. Delegado Jairo deixa claro a Arminda que As Três Graças será devolvida para Rogério.

Paulinho conclui que a morte de Vicente foi queima de arquivo. Arminda apresenta Joaquim como o novo mordomo da casa. Misael conta a Júnior que Gilmar aceitou guardar sua arma em troca de um beijo de Consuelo. Rogério comunica que aplicará um contragolpe em Ferette.



Quarta - Angélico fica incumbido de proteger Lígia, Joélly e Raul. Juquinha elogia o trabalho de Zenilda para Lorena. Zenilda e Xênica reúnem os filhos para assistir à derrocada de Ferette. Maggye critica Kasper pela maneira como expulsou Lucélia de casa. Lucélia manda a foto de Kasper abraçado às Três Graças para a polícia.

Gerluce assume a total responsabilidade pelo roubo da estátua. Leonardo confirma para Lorena que irá depor contra Ferette. Ferette ordena que Macedo vá atrás de Lígia e faça o que for preciso contra a mãe de Gerluce a fim de resgatar o dinheiro que estava na escultura.



Quinta - Lucélia pede ajuda a Vandílson. Paulinho convoca Kasper para ir à delegacia. Ferette se enfurece quando Zenilda anuncia que a liminar da Justiça autoriza Rogério a retomar a presidência da empresa. Macedo revira a casa de Gerluce.

Todos festejam com alegria a retirada de Ferette e Arminda da sala da presidência. Macedo consegue achar um pequeno maço de dinheiro na casa de Gerluce. Viviane fica surpresa ao saber que Leonardo participou do levante contra o pai. Paulinho informa a Gerluce que Rogério irá recompensá-la quando deixar a prisão.



Sexta - Paulinho deixa claro a Gerluce que apoiará a namorada. Juquinha diz a Lorena que Ferette descobrirá que foi seu pai quem deu a liminar para Rogério assumir a presidência no lugar dele. Misael confessa que armou o atentado contra Ferette, inocentando Consuelo e Gilmar. Lígia e Joélly, acompanhadas de Albérico, se deparam com a casa revirada, observados por Macedo.

Macedo deduz que Angélico trabalha para Rogério. Macedo encontra o dinheiro das Três Graças no consultório de José Maria. Vandílson abriga Lucélia, escondido de Bagdá. Bagdá avisa a Alemão para não liberar arma para Vandílson. Joaquim escuta Ferette e Macedo combinando de pegar o dinheiro das Três Graças, e decide ir atrás para salvar Lígia dos bandidos.



Sábado - Ferette e Arminda vão com Macedo pegar o dinheiro na Chacrinha. Todos comemoram o alvará de soltura de Gerluce. Joaquim avisa a Lígia e Albérico que Ferette e Arminda descobriram os esconderijos do dinheiro.

Lucélia seduz Vandílson e o convence de lutar para assumir o posto de Bagdá. Maggye fica arrasada ao ver a reação de Kasper diante das Três Graças. Joélly liga para Paulinho com receio de a avó estar em perigo. Arminda, Ferette, Macedo e Luciano se espantam ao entrar no consultório de José Maria.

Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

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