Confira os resumos das novelas da semana (09/06 até 14/06)

A- A+

A CAVERNA ENCANTADA

SBT – 13h45 e 21h05



Segunda - Lavínia revela que foi criada por babás e que seus pais, Alberto e Cecília, nunca se importaram com ela. Durante uma visita ao colégio, o casal cai em uma pegadinha armada por Felipe — com gosma, saco de pancadas e até um rato. No petshop, Gabriel se declara para Pilar, que corresponde com um beijo. Após Alberto e Cecília irem embora sem se despedir da filha, Norma consola Lavínia. Binho e Benjamin encontram Dodô e Moleza amarrados na caverna. Lucas leva Safira para a toca, sem imaginar as consequências.

Terça - Safira quebra a alavanca da toca que leva direto à caverna, mas é capturada por Senor. Isadora se afasta de Manu e Anna, cansada de dar explicações. Dalete pede para Norma reavaliar a saída de Moisés do quarto dos meninos. Felipe e Rui tentam recuperar o saco com Safira, mas acabam sendo traídos e presos por ela. Enquanto Shirley e Wanda tentam resgatar Anna do quartinho, Safira vaga misteriosamente pelo colégio.



Quarta - Safira manipula Isadora contra Anna e Manu. Shirley e Wanda fotografam Anna dormindo no quartinho incômodo como prova para Norma, que decide libertá-la. Dalete alerta Moisés para se afastar de Thomas. Ao perceber a proximidade entre Gabriel e Pilar, Norma entende que estão juntos. Cristina e Thomas são expulsos do colégio por Dalete. Isadora briga com as amigas após ouvir mentiras de Safira.



Quinta - Safira visita a diretoria e se identifica com a energia do local; os alunos se unem para capturá-la. A serpente diz a Lavínia que, para ser popular, ela deve afastar Anna de suas amigas. Elisa ajuda Lavínia a preparar um jantar e, como recompensa, a garota auxilia na inscrição de Elisa no vestibular de Carvard. Safira aparece de surpresa na biblioteca durante uma aula.



Sexta - As meninas tentam prender Safira na biblioteca. Dodô escapa da caverna e se recusa a voltar. Thomas convence Moisés a sair com ele e Cristina. Enquanto isso, Pedro, André, Senor e Lucas entram na biblioteca capturam Safira e Dodô. À noite, Dalete procura Moisés nas ruas. Anna recebe um convite inesperado de Lavínia, que tem um plano: separar Anna de Isadora e Manu.

GAROTA DO MOMENTO

Globo – 18h25



Segunda - Bia confessa que mentiu sobre sua primeira vez. Beatriz exige que Bia diga a verdade sobre o colar. Clarice garante a Beatriz e Beto que anulará o casamento de Bia. Mariana estreia seu programa. Bia decide voltar para a mansão dos Alencar. Sérgio e Alfredo sofrem com o temperamento de Mariana. Beto devolve o anel de Lígia para Beatriz. Gregório apoia Clarice. Clarice confronta Maristela e Juliano. Clarice confronta Zélia sobre seu romance com Juliano.



Terça - Clarice rompe a aliança com Zélia. Bia é rejeitada por seus amigos. Amália anuncia que o julgamento de Beatriz pelo furto do colar foi marcado. Sérgio e Alfredo se preocupam com o sucesso do programa de Mariana. Ronaldo apoia Bia. Beto tem uma conversa com Lígia. Gregório é agredido na rua. Maristela e Juliano sugerem que Bia vá para Nova Iorque. Beto reúne os amigos de Beatriz no Gente Fina e afirma que a amada não está sozinha.



Quarta - Bia e Ronaldo declaram seu amor. Clarice cuida dos machucados de Gregório. Lígia decide patrocinar o filme de Beto. Bia comunica a Clarice que viajará com Ronaldo. Clarice afirma não acreditar na inocência de Bia no caso do roubo do colar. Topete sugere a Eugênia investigar o passado de Mariana. Bia confessa a Zélia que trocou os colares para incriminar Beatriz. Clarice recebe ligações misteriosas e acredita estar em perigo. Zélia descobre que o colar Mystique esteve com Coralina.



Quinta - Zélia sonda Coralina sobre o paradeiro do colar. Beto, Beatriz e Ulisses se animam com a possibilidade de iniciar a produção de seu filme. Clarice teme a perseguição de Juliano. Gregório confronta Juliano sobre seu comportamento contra ele e Clarice. Alfredo tem um surto ao vivo no programa de Mariana. Topete e Eugênia investigam Mariana. Maristela descobre que Coralina estava com o colar Mystique. Bia escreve uma carta confessando sua participação na troca dos colares.



Sexta - Maristela explica a Juliano sobre a confusão com o colar Mystique. Juliano persegue Clarice e Gregório. Coralina confidencia a Basílio que Maristela lhe deu o colar Mystique, e que ela revendeu para Jacira. Sérgio reconhece o Mystique no pescoço de Mariana, mas ambos acreditam tratar-se de uma cópia. Marlene aconselha Topete a conversar com Orlando. Alfredo e sua família armam contra Mariana. Topete encontra o colar Mystique e o oferece a Zélia. Juliano ateia fogo à boate de Lígia. Zélia descobre que Topete lhe deu o colar Mystique. Ronaldo lê a carta de confissão de Bia.



Sábado - Ronaldo afirma que só viajará com Bia após ela confessar seu crime. Lígia se desespera ao perceber que sua boate está em chamas. Beto invade a boate e resgata Lígia. Mariana e Nelson se despedem da família de Alfredo e Anita. Ronaldo comunica a Beto, Beatriz, Clarice e Gregório sobre a carta de Bia. Clarice conversa com Bia. Clarice conforta Beatriz. Zélia se alia a Basílio para incriminar Maristela no roubo do colar. Bia confessa sua participação no roubo do colar para o delegado. Lígia descobre que o incêndio na boate foi criminoso. O delegado encontra o Mystique no cofre de Maristela.

DONA DE MIM

Globo – 19h40



Segunda - Samuel questiona Davi sobre namorar Leo. Vanderson sonha com Ellen e Sofia. Samuel vê Vanderson na porta da Boaz, e revela a Abel que Leo sabe quem ele é. Jaques planeja expor Abel ao comprovar que ele não é o pai biológico de Sofia. Abel se preocupa com Rosa, que se nega a fazer exames para investigar sua confusão. Nanda convida Samuel para sair. Davi surpreende Leo. Filipa sofre ao lembrar de Nina. Marlon diverge de Castanho. Ayla e Davi provocam Samuel por conta de Nanda. Rosa incentiva Rebeca a procurar por Abel, e Filipa ouve. Castanho é atingido por Jurandir, e Marlon atira contra o agressor.



Terça - Marlon tenta reanimar Castanho, enquanto espera pelo reforço policial. Cibelle se desespera ao ver Jurandir atingido. Filipa promove uma brincadeira artística entre as amigas de Rosa, que agradece a nora. Danilo admira Filipa. Marlon sofre com o tiroteio por que passou, e Jussara o apoia. Filipa confessa a Abel que sentiu ciúmes de Rebeca. Jaques seduz Patrícia com uma joia. Tânia nota o colar de Patrícia. Vanderson sonda sobre a internação de Ellen. Ricardo e Tânia confrontam Jaques sobre sua relação com Patrícia. Jaques recebe o envelope com o resultado do exame de DNA de Sofia.



Quarta - Jaques comemora o resultado do exame de DNA e pensa em humilhar Abel. Vanderson seduz Patrícia e acaba furtando seu colar. Ryan afirma a Lucas que não desistirá de Kami. Dedé diz a Lucas que quer ajudar Ryan a deixar a prisão. Jaques mostra o resultado do exame de DNA para Abel, que confronta o irmão. Castanho agradece a Marlon por ter salvado sua vida. Samuel aconselha Abel a contar a verdade sobre a origem de Sofia. Marlon é integrado à motopatrulha e conhece Adriano. Patrícia conta a Jaques que teve seu colar furtado, e os dois se aproximam. Ricardo descobre que Vanderson furtou Patrícia. Abel pede para conversar com Sofia.



Quinta - Abel conta para Sofia que não é seu pai biológico. Sofia e Samuel trocam confidências. Jaques manipula Filipa, que se decepciona com Abel por mentir sobre a origem de Sofia. Danilo apoia Filipa, que pede para passear com ele. Pam vê Danilo e Filipa juntos. Jaques provoca Abel, e os dois se agridem na frente de Rosa. Denise descobre que Sofia não é filha biológica de Abel. Samuel rejeita uma ligação de Nanda. Ricardo mostra a Patrícia as imagens do furto do colar e questiona a identidade do homem. Manuel agradece Filipa por devolver a alegria a Danilo. Ayla reafirma a Gisele seu desejo de s



Sexta - Filipa rejeita a declaração de amor de Danilo. Kami se irrita com Marlon e Leo. Filipa chora ao ouvir as mensagens de Abel. Davi e Ayla se confortam após o fracasso de seu Dia dos Namorados. Filipa deixa a casa de Danilo com um bilhete de despedida para ele, e Manuel conforta o filho. Leo e Yara conversam com Kami sobre a situação de Ryan. Danilo pede demissão a Abel. Ryan se emociona ao constatar a ajuda de Marlon e Leo. Vespa exige que Lucas descubra informações sobre a operação policial. Gisele surpreende Ayla. Lucas é agredido a mando de Vespa, e Durval alerta Ryan. Jaques reconhece Vanderson nas imagens do furto do colar de joias. Dara, Jussara e Marlon cuidam de Lucas. Jaques procura Vanderson.



Sábado - Jaques exige que Vanderson lhe devolva o colar de Patrícia. Jussara insiste em abrigar Lucas. Ryan volta a fazer rimas. Jaques pensa em como coletar o DNA de Vanderson. Davi questiona se Leo sabia sobre a origem de Sofia. Jeff elogia Dara, que diz ter marcado um encontro com Donzy. Jaques manipula Patrícia. Samuel decide ajudar Davi a escrever poesias para Leo. Donzy propõe um contrato com Dara. Ricardo pede que Jaques se afaste de Patrícia e se oferece para conseguir o DNA de Vanderson. Ayla tem uma conversa com Abel. Filipa se entende com Higuy. Leo se encanta pelo poema de Davi, sem saber que foi Samuel quem o ajudou. Ricardo agride Vanderson.

VALE TUDO

Globo – 21h15



Segunda - Odete gosta de saber que César será contratado pela TCA. Leila se encanta com os presentes de Marco Aurélio. Raquel nota o interesse de Dalva, uma fornecedora, por Poliana. César desconfia de Maria de Fátima e não conta que conheceu Odete. Heleninha conta a Ivan sobre o acidente com seu irmão. Odete pressiona Maria de Fátima a conquistar Afonso. Raquel estranha a presença diária de um cliente em seu restaurante. Poliana faz uma revelação íntima a Aldeíde. Odete chega ao restaurante onde César está com Maria de Fátima.



Terça - César esconde Fátima e cumprimenta Odete. Aldeíde apoia Poliana. Maria de Fátima diz a César que precisa se aproximar de Solange e colocar uma pessoa na casa de Afonso para monitorar a relação do casal. Lucimar estranha que Raquel tenha pedido a ela o telefone de Marina, que trabalha na casa de Celina. Renato não aceita o fato de Marco Aurélio e Leila estarem apaixonados. Igor conta a Afonso que Maria de Fátima está apaixonada por ele. Maria de Fátima pede para Marina ajudá-la a ficar com Afonso. Suzana comunica a Renato que Marieta voltará a ser secretária. Solange observa Afonso com Maria de Fátima.



Quarta - Solange diz para Mário Sérgio que sua relação com Afonso acabou. Celina e Estéban fecham com a Tomorrow as fotos e vídeos da exposição. Laís, Sarita, Marco Aurélio e Tiago participam de uma homenagem a Cecília, que segue em coma. Odete convence Celina a ajudá-la a aproximar Maria de Fátima de Afonso. Heleninha e Tiago jantam na casa de Bartolomeu para conhecer a família de Ivan. Celina sugere que Afonso convide Maria de Fátima para treinar com ele. Mário Sérgio cuida de Solange, que adoece. Laudelino, o cliente do restaurante, revela a Raquel e Poliana que deseja se aposentar e vender a sua empresa de catering para os sócios do restaurante da hípica. Afonso pede Maria de Fátima em namoro.



Quinta - César ameaça deixar Maria de Fátima. Marco Aurélio comenta com Leila que pensa em adotar Sarita. Sardinha alerta Renato sobre o excesso de trabalho. Renato decide deixar o apartamento de Marco Aurélio, que convida Leila para morar com ele. Lucimar pede emprego a Raquel e Poliana no restaurante. Ivan se surpreende ao saber que Afonso está namorando Maria de Fátima. Eugênio fica intrigado com a troca de olhares entre Maria de Fátima e Marina. Aldeíde compra uma bebê reborn com César e Olavo. Bruno diz a Heleninha que gostava de Raquel. Laudelino fica encantado com Aldeíde. Renato passa mal e acaba desmaiando no chão da agência.



Sexta - Marieta e Suzana chamam uma ambulância para levar Renato ao hospital. Aldeíde pede a Poliana para dar o número de seu celular a Laudelino. Santiago convida Raquel para a inauguração de seu empreendimento. Marco Aurélio revela a Renato que se casará com Leila. Celina avisa a Heleninha que Renato está internado. Heleninha nota que Ivan fica impactado ao observar Raquel com Santiago. Laudelino convida Aldeíde para viajar a Portugal com ele. Heleninha consegue evitar a bebida. Eugênio desconfia de Marina. César tenta beijar Maria de Fátima, que disfarça ao ver Igor.



Sábado - Maria de Fátima finge para Igor que César a persegue por não se conformar com o término do relacionamento. Solange avisa a Renato que ele terá de se afastar do trabalho por um tempo. Ivan critica Leila por namorar Marco Aurélio. Afonso estranha Mário Sérgio e Maria de Fátima não gosta. Daniela e Luciano se encantam um pelo outro. Aldeíde dá sua boneca reborn para uma menina. Ivan controla o ciúme ao ver Raquel com Santiago. Raquel fica abalada com a presença de Heleninha no samba. Heleninha bebe ao ver Ivan olhando para Raquel. Heleninha e Raquel se enfrentam.

Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

Veja também