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NOVELAS Confira os resumos das novelas da semana (07/09 a 12/09) Saiba o que vai acontecer na trama de "A Nobreza do Amor" e nos próximos capítulos de "Por Você" e "Quem Ama Cuida"

Resumo: A Nobreza do Amor

Globo – Faixa das 18h

Segunda - Casemiro expulsa Mirinho de casa e Graça se desespera. Caetana decide deixar o engenho e se mudar para as terras de Tonho. Mirinho pede abrigo a Manoel e Fortunato. José desconfia de que o assalto que sofreu também pode ter sido encomendado por Mirinho. Jendal sofre por não conseguir notícias de Alika e Binta se incomoda com a obsessão do rei por sua ex-esposa.

Binta ateia fogo aos pertences de Alika e Kênia comemora o descontrole da rainha. Didi, Montanha e Carrapato assaltam o Armazém dos Curi. Caetana questiona Tonho sobre sua ida para Batanga. Tonho anuncia a Alika que decidiu permanecer em Barro Preto.

Terça - Tonho e Alika sofrem com a impossibilidade de seu amor e decidem se afastar. Graça reclama com Casemiro por Caetana ter deixado o engenho. Mirinho inventa para Marta e Virgínia que foi ele quem decidiu sair da casa de Casemiro.

Jawari, Bourgade e Jendal discutem sobre a entrada dos franceses nas minas de Batanga. Viriato comenta com Adônis que Geralda está sofrendo com a partida de Carrapato. Fátima reconhece Donato e deduz que o milagre de Veneranda era falso. Dona Menina se preocupa com a decisão de Tonho de se afastar de Alika.

Virgínia passa mal ao saber que deverá dividir sua herança com Ritinha. Marta revela a Teresa que Diógenes é pai de Ritinha. Alika recebe um telegrama de Omar com a data de sua partida para Batanga.

Quarta - Alika, José e Niara decidem seu retorno a Batanga com Omar. Tonho comenta com Januário que está sofrendo com a partida de Alika. Graça é rude com Mundica e Ana Maria conversa com a amiga. Mundica nota que Ana Maria está desgostosa com Manoel.

Mirinho descobre que Maria Helena fugiu com Murilo. Kênia denuncia a Campbell a negociação de Jendal e Binta com os franceses. Niara informa a Onildo sobre sua partida. Belmira se preocupa com o destino de Ritinha.

Virgínia passa mal e Diógenes e Mirinho desconfiam. Dumi é avisado sobre a chegada de Alika e Omar. Fuad flerta com Belmira. Graça pede perdão a Caetana e implora por sua volta ao engenho. Virgínia acredita que pode estar grávida.

Quinta - Marta exige que Virgínia marque uma consulta com Onildo. Alika conta sua história verdadeira a Salma. Salma confirma a Alika que está gostando de Omar e sofre com a notícia da partida do turco. Niara prepara Ana Maria para assumir seu lugar na escola.

Chinua conta a Dumi, Akin e Ladisa sobre a negociação de Jendal com os franceses e informa que Kênia já avisou a Campbell. Binta afronta Kênia e Jendal é duro com a esposa. Binta e Pascoal se beijam. Salma alerta Ana Maria sobre o gênio de Manoel.

Mirinho descobre que Tonho e Lúcia/Alika se separaram e se oferece para viajar com a moça. Caetana volta ao engenho. Onildo confirma a gravidez de Virgínia. Virgínia anuncia a todos que terá um filho de Mirinho e Sebastião desconfia. Omar se ilumina ao saber que Tonho não irá mais para Batanga.

Sexta - Omar tenta confortar Alika e afirma que a guerra precisa ser vencida. Casemiro garante a Graça que não perdoará Mirinho. Onildo aconselha Sebastião a manter em segredo sua noite de amor com Virgínia. Omar diz a Alika que pode ficar ao seu lado. Tonho e Onildo sofrem com a partida de Alika e Niara.

Mirinho provoca Tonho por conta de Lúcia/Alika. Ana Maria termina seu namoro com Manoel e Januário gosta. Omar presenteia Salma, que acaba beijando o rapaz. Jendal assina o acordo para a exploração dos franceses em Batanga. Liderados por Dumi, os rebeldes atingem Jendal com uma lança.

Sábado - Jendal é levado para o palácio e Kênia ajuda o pai. Dumi enfrenta Pascoal. Onildo e Niara se amam. Manoel diz a Fortunato que em breve terão de contar a verdade sobre Maria Helena. Graça repreende Ana Maria por terminar o namoro com Manoel. Casemiro tenta confortar Tonho. Mirinho e Virgínia planejam seu casamento e moradia. Viriato sonda Ritinha sobre Diógenes.

Oruka informa que o estado de saúde de Jendal inspira cuidados e diz que os rebeldes não aceitarão que o rei entregue o país para os estrangeiros. Dumi é rendido por Pascoal e Jendal ordena que o homem seja preso. Chinua avisa a Akin e Ladisa que Jendal condenou Dumi à morte. Kênia se culpa pelo destino de Dumi.

Resumo: Por Você

Globo – Faixa das 19h

Segunda - Zé pede que Juarez esconda peças de automóvel ilegais. Toy disfarça o desapontamento e entrega o cartão de Leandra para Nelma. Pérola e Bela celebram o início do programa de assistência a gestantes em situação de vulnerabilidade na Maternidade Luz. Junqueira questiona Vanessa sobre a sucessão do hospital.

Sabugo comemora a notícia de que Tom-Tom voltará para casa. Dalila e Peixe se desentendem. Vanessa pede ajuda a Sílvia para conseguir reconquistar Gabriel. As crianças armam um encontro entre Lucas e Bela. Juarez pensa em se mudar com Iara e Dalila. Vanessa surpreende Gabriel com um jantar entre amigos. Bela e Lucas se beijam.

Terça - Bela e Lucas aprovam o plano das crianças de aproximar os dois. Iara e Dalila acreditam que Juarez estava brincando sobre a possível mudança. Gabriel não cede à pressão de Vanessa e afirma que os dois enfrentarão um divórcio litigioso. Próspero fica sentido pela tristeza de Toy por conta de Leandra. Margô nota a animação de Lucas.

Maike conforta Toy. Sabugo busca Tom-Tom na casa de acolhimento e a menina comemora sua volta para a casa do pai. Peixe se arrisca ao voltar à casa de Juli, que está ocupada por um homem. Vanessa fotografa o beijo entre Lucas e Bela e mostra a Gabriel. Iara encontra sua casa revirada e Juarez se desespera.

Quarta - Iara se desespera com a casa revirada e Bela e Dalila a apoiam. Juarez se sente aliviado ao notar que as peças de Zé ainda estão em seu esconderijo. Peixe resgata pertences de Juli e seus irmãos. Juarez confronta Zé e Próspero alerta o amigo sobre o suposto mecânico. Bela pede que Peixe não volte à sua casa antiga.

Gabriel garante a Ricardo que lutará para resgatar sua história com Bela. Vanessa comenta com Sílvia seus planos para se reaproximar de Gabriel. Leandra descobre que Pérola tem uma doença que se recusa a tratar. Lucas conduz as crianças por um passeio no centro da cidade. Gabriel declara seu amor a Bela.

Quinta - Bela diz a Gabriel que o tempo passou para os dois e confirma que está vivendo uma história com Lucas. Na escola, Samuca tem uma crise e chama por Bela. Lucas leva Samuca até o hospital e acaba ouvindo parte da conversa entre Gabriel e Bela. A obstetra acolhe Samuca, que consegue se acalmar no colo dela.

Lucas aconselha Bela a procurar uma avaliação especializada para Samuca. Juarez afirma que protegerá Iara e Dalila. Clemente coloca música em seu bar e irrita Próspero. Toy tem uma ideia para ajudar o bar do pai diante da concorrência. Suelen prepara uma surpresa para Peixe. Maike chega com um teclado no bar de Próspero.

Com ajuda de Glorinha, Peixe compra um microfone novo para Dalila. Enquanto Maike toca forró e atrai clientes para Próspero, chega um sambista para cantar no bar de Clemente e todos vão para o estabelecimento.

Vanessa recebe uma repórter para a gravação de uma matéria apresentando o Hospital & Maternidade Luz e pede ajuda a Junqueira para promover Gabriel. Nair, vizinha de Bela, acusa Peixe de roubar sua bicicleta e a médica afirma que o menino é seu filho.

Sexta - Peixe afirma a Bela que ele e seus irmãos não ficarão por muito tempo em seu prédio. Bela pede ajuda a Glorinha para encontrar uma diarista. Peixe sofre ao lembrar de Juli. Lucas apoia Sabugo. Gabriel e Peixe se aproximam. Bela convida Lucas para um passeio com ela e Samuca e Tom-Tom os acompanham.

Suelen se irrita com a reação de Peixe à sua surpresa. A armação de Vanessa dá certo e Gabriel é convidado para palestrar em um evento importante. Sílvia é rude com Hanna. Zé oferece dinheiro a Juarez e o ameaça novamente. Hanna e Ítalo se conhecem. Próspero conversa com Toy sobre Augusta e pede que ele faça uma entrega de pastéis no hospital.

Lucas questiona Bela sobre seus sentimentos por Gabriel. A obstetra garante a Lucas que precisa descobrir quem foi o responsável pela morte de Juli. Juarez se coloca perigosamente no alto de uma passarela.

Sábado - Juarez atira da ponte o dinheiro que Zé deixou em seu poder. Lucas convida Bela para jantar e conhecer sua casa. Toy se apresenta como médico a Leandra. Juarez pede ajuda a Dalila para surpreender Iara. Maike alerta Toy de que ele deve dizer a verdade a Leandra. Iracema diz a Bela que vai tentar encontrar alguém que possa ajudá-la com as funções domésticas.

Glorinha diz a Bela que teve uma resposta sobre a possível diarista. Bela e Gabriel desabafam com Iara e Ricardo, respectivamente, sobre a conversa que tiveram no hospital. Peixe encontra Gabriel e Vanessa vê. Guto e Giovana se beijam no depósito do hospital, às escondidas. Pérola reforça a Leandra que não deseja tratar sua doença.

Suelen termina com Peixe. Iara aproveita o presente de Juarez, enquanto Dalila vai dormir na casa de Bela. Próspero se anima com a companhia de Dalva. Peixe e Dalila se sentem atraídos um pelo outro. Bela e Lucas têm um jantar romântico e o diretor declara sua paixão pela médica.

Resumo: Quem Ama Cuida

Globo – Faixa das 21h

Segunda - Adriana aceita as desculpas de Dora. Diná ameaça Edvaldo. Pedro alerta Dora sobre Ademir, afirmando que o pai pode usar seu conhecimento para prolongar o divórcio litigioso. Mau Mau e Elisa são solidários com Dafne ao ouvirem a jovem reclamar de Tom.

Diná sente medo de perder o emprego quando Pilar descobre por Edvaldo que a funcionária roubou o anel de Arthur. Adriana dá alta para César e recusa o convite do médico para trabalhar em sua clínica. Bia comenta com Bruna que César pode estar encantado por Brigitte.

Lyris conta a Nancy que ficou mexida com o beijo que deu em Ulisses. Iuri diz a Lyris que ainda não contou a Adriana sobre seu envolvimento com Ingrid. Nicolau descobre que Iuri é segurança de Pilar. Pilar demonstra interesse por Tom durante um serviço dele em sua casa. Adriana avisa a Mau Mau que fará Ademir flagrar Dora com André.

Terça - Adriana decide planejar para que Ademir flagre Dora e André. Pilar reconhece Tom. Nicolau não conta a Brigitte que é primo de Iuri. Pilar aprova a ideia de Ingrid de fazer um evento na joalheria para expor o anel de Arthur. Diná se sente aliviada quando Pilar garante que não a mandará embora. Brigitte pergunta a Ulisses se o tio está apaixonado.

Bia avisa a César que ficará de olho em Brigitte. Mau Mau dá uma desculpa para Felipe ao ver Fábia na academia de dança e não faz a aula. A pedido de Adriana, Lyris liga para Ademir, avisa que Dora está com o amante em casa e passa a senha da porta do apartamento para o advogado. Ademir flagra Dora com André na cama.

Quarta - Ademir parte para cima de André. Dora deixa claro a Ademir que não é mais sua mulher e o expulsa de sua casa. Pedro procura Ademir para tentar amenizar a situação entre o pai, Dora e André. Edvaldo sente ciúmes de Nicolau com Tilde. Iuri disfarça e diz para Adriana que não tem mais nada com Ingrid.

Bia deixa claro a César que não quer que Brigitte se reaproxime da família. Dora tenta explicar a Carolina sua relação com André. Nancy pergunta a Lyris se a amiga está apaixonada por Ulisses.

Fábia vai ao restaurante de Laurentino com Silvana e Carmita e fica atenta ao ouvir que o nome da garçonete é Lyris. Nancy alerta Adriana para não confiar mais em Suely. Adriana questiona Suely sobre o depoimento no julgamento de Ademir.

Quinta - Adriana fica impactada quando Suely afirma que tem medo da reação de Ademir. Lyris confirma que Fábia é mulher de Ulisses. Adriana decide hospedar Suely em um hotel com segurança particular e conta à ex-secretária de Ademir que ganhou uma herança de Arthur.

Dora conta a Fábia sobre seu relacionamento com André e o flagra de Ademir. Adriana fica surpresa ao ver Lyris querendo preservar Ulisses. Ivana e Sheila comentam sobre o ciúme que notaram de Fernando com Mau Mau.

Iuri e Edvaldo seguem Ulisses e descobrem que ele foi ao cassino. Adriana manda entregar flores a Fábia com um cartão anônimo, informando que Ulisses está traindo a confiança da esposa.

Sexta - Suely avisa a Pedro que manterá seu discurso no depoimento. Lyris fica desconfiada quando Nicolau pede o contato de Iuri. Fábia entra em choque ao flagrar Ulisses no cassino clandestino. Fábia conclui que Pilar usa o vício de Ulisses para manipular o irmão. Rosa tenta fazer Elenice enxergar que Tom está prejudicando a vida de Dafne.

Ulisses confessa à Fábia que não é mais sócio da joalheria e é expulso de casa pela mulher. Carmita se oferece para depor em favor de Ademir. Tom fica surpreso quando Elenice avisa que assinou a autorização para Dafne ir ao passeio da escola. Pedro pergunta a Adriana se ela foi a responsável pelo flagra que Fábia deu em Ulisses no cassino.

Sábado - Pedro se preocupa com a condicional de Adriana. Elenice enfrenta Tom. Pilar nega abrigo em sua casa para Ulisses e oferece a chave da antiga casa da família para o irmão. Ingrid diz a Pilar que Brigitte está arrependida e quer voltar para casa. Otoniel diz a Elisa que está preocupado com a tristeza de Francesca.

Dora fica espantada com a decisão de Fábia de não dividir o dinheiro da venda da parte de Ulisses na joalheria com ele. Mau Mau apoia Felipe na situação da mãe. Adriana reage mal quando Lyris revela que está apaixonada por Ulisses. Ulisses descobre que sua conta conjunta com Fábia está zerada e os cartões bloqueados.



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