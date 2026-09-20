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NOVELAS Confira os resumos das novelas da semana (21/09 a 26/09) Saiba o que vai acontecer na trama de "A Nobreza do Amor" e nos próximos capítulos de "Por Você" e "Quem Ama Cuida"

Resumo: A Nobreza do Amor

Globo – Faixa das 18h

Segunda - Kênia trabalha nas minas de Batanga e Binta e Pascoal comemoram sua vingança contra a princesa. Jendal se aproxima do Brasil. Chega o dia do casamento de Mirinho e Virgínia. Ana Maria se incomoda de estar ao lado de Manoel como madrinha de Mirinho e Januário repara.

Mirinho desmaia no altar e Viriato ajuda o rapaz. Sebastião deixa a igreja aos prantos e Bartô desconfia. Virgínia e Mirinho finalmente se casam. Onildo revela a Alika que Niara corre risco de morte.

Terça - Tonho acolhe Alika e Caetana reza por Vera/Niara. Tonho e Alika se beijam e Omar flagra os dois. Chinua alerta Akin e Ladisa sobre o estado de Kênia. Pascoal e Binta iniciam um novo plano para interromper a rebelião em Batanga. Ritinha e Aurelinda pedem para brincar juntas e Diógenes se incomoda.

Mirinho chama Virgínia pelo nome de Lúcia em sua noite de núpcias. Fuad acredita que Salma sente ciúmes de seu interesse por Belmira. Salma pensa em Omar. Fortunato é rude com Manoel, que sofre com o descaso de Ana Maria. Binta pressiona Campbell. Alika sofre ao ver Niara debilitada.

Quarta - Tonho afirma a Alika que Niara irá se recuperar. Casemiro se sente mal e Graça fica apreensiva. Ana Maria percebe que Januário pode estar interessado nela. Campbell alerta Binta sobre as consequências de encerrar o contrato de Batanga com a Inglaterra.

Akin e Ladisa fazem um acordo com Gamba para proteger Dumi.

Aurelinda afirma que gostaria que Ritinha fosse sua irmã. Onildo revela que Niara apresentou uma melhora. Pascoal agride Dumi e Kênia se desespera. Casemiro pede que Tonho cuide de seu engenho e de Ana Maria e o rapaz desconfia. Salma se declara a Omar. Diante de Mirinho e Ana Maria, Casemiro passa mal e não resiste.

Quinta - Graça se desespera com a morte de Casemiro e todos ficam consternados. Alika revela a Tonho que Casemiro sofreu um mal súbito e o rapaz fica transtornado. Omar confessa a Salma que gostou de saber de seu interesse por ele. Binta revela a Jawari seus planos para Batanga na ausência de Jendal.

Gamba se apresenta a Dumi e Kênia como aliado da rebelião. Todos comparecem ao velório de Casemiro. Tonho propõe a Mirinho que eles voltem a ser amigos em homenagem a Casemiro. A saúde de Niara se fortalece e Alika comemora. Virgínia teme que Mirinho decida ficar no engenho. Mirinho descobre que Casemiro deixou suas terras para Tonho.

Sexta - Mirinho afirma a Graça e Ana Maria que ele tocará os negócios de Casemiro. Ana Maria não gosta da atitude de Mirinho e diz a Graça que a vontade de Casemiro deveria ser respeitada. Tonho se preocupa com o destino do engenho.

José escreve para Teresa a caminho de Batanga. Binta e Jawari pressionam Campbell por um novo acordo com Batanga. Januário se declara para Ana Maria. Alika permite que Omar arranje novamente os preparativos para sua viagem.

Mirinho anuncia a Tonho que venderá o engenho. Tonho garante a Dona Menina, Januário e os demais que não ficarão sem terra. Niara tem alta do hospital. Um homem armado entra no armazém de Miguel, que acaba provocando um acidente.

Sábado - Miguel se desespera ao perceber que tirou a vida de um homem. Fortunato abre uma investigação e Salma teme por seu pai. Miguel é detido e Omar, Lúcia/Alika e Tonho apoiam Salma e sua família. Malungo visita Alika e Niara e avisa que retornará para seu lar.

Ana Maria confessa que teme perder a companhia de Caetana. Virgínia e Mirinho se mudam temporariamente para o engenho. Alika tem um pesadelo com Jendal. Halim anuncia que Fuad não se casará mais com Salma. José se aproxima de Batanga. Jendal chega ao Brasil.



Resumo: Por Você

Globo – Faixa das 19h

Segunda - Junqueira insiste em passar a noite com Vanessa e ela insiste em fazer o empresário prometer que vai fazer de tudo para tirar Bela da presidência do hospital. A obstetra descobre que Iara colocou Juarez para fora de casa.

Margô parabeniza Lucas por seu trabalho na escola. Vitor se sente mal após tomar a medicação dada por Alencar. Vanessa descobre que Peixe está na casa de Gabriel. Próspero disfarça para Melinda seu descontentamento com Clemente.

Hanna se incomoda com a pressão de Sílvia. Ítalo e Glorinha acompanham a apresentação de dança de Hanna. Zé e Juarez são perseguidos no trânsito por um carro. O feirante salva Zé de ser atingido por um tiro. Tamara, jovem grávida, é baleada e Nelma pede socorro a Bela.

Terça - Bela, Vitor e um cirurgião do Hospital & Maternidade Luz socorrem Tamara, que implora à médica que salve sua bebê. Juarez devolve as peças de Zé e o mecânico diz que vai devolver o carro do feirante. Vitor desiste de acompanhar o caso de Bela. Próspero se surpreende ao ver Melinda com Clemente.

Bela e Sérgio conseguem salvar Tamara e a bebê Helena. Peixe é carinhoso com Suelen e Dalila o admira. Todos comemoram o sucesso da cirurgia de Tamara. Dalila insinua que Peixe deve ser respeitoso com Bela. Juarez desabafa com Bela. Vanessa destrata Nelma e Bela a repreende diante dos funcionários do hospital.

Quarta - Bela suspende Vanessa e a afasta temporariamente do hospital. Lucas descobre que Peixe está morando com Gabriel e questiona Bela sobre seus sentimentos pelo advogado. Gabriel aconselha Peixe a investir em Dalila. Iara sente falta de Juarez. Vanessa discute com Giovana. Pérola lamenta o conflito entre Bela e Vanessa.

Lia chega ao Rio de Janeiro para morar com Iracema. Dalva oferece ajuda para Próspero se aproximar de Melinda. Vanessa arma com Junqueira para afastar Bela da presidência. Bela e as crianças aprovam Lia como sua nova ajudante. Juarez sente uma forte dor no peito.

Quinta - Peixe socorre Juarez e liga para Bela. Iara e Dalila visitam Juarez no hospital e o acompanham de volta para casa. Bela explica a Peixe o que houve com Juarez e conta ao menino sobre a chegada de Lia. Alencar sugere uma nova medicação para Vitor.

Uma farmacêutica alerta Ricardo sobre uma baixa na contagem de remédios na farmácia do Hospital Luz. Dalila agradece a Peixe por ter socorrido Juarez e surge um clima entre os dois. Toy nota o interesse de Próspero por Melinda. Margô admira Lucas.

Pérola lamenta o caráter de Vanessa com Iracema. Ricardo desliga Alencar do programa de residência médica e Vitor sente o baque. Peixe confessa a Suelen que foi Dalila que tentou aproximar os dois. Peixe e Dalila se beijam. Vanessa confronta a traição de Giovana.

Sexta - Vanessa ameaça Giovana e a obriga a ficar a seu lado para retornar ao hospital. Peixe e Dalila decidem namorar escondidos. Gabriel comemora com Peixe seu namoro com Dalila. Bela dá alta para Tamara e a bebê Helena. Dalila tenta conversar com Suelen. Lucas comenta com Margô que não está conseguindo localizar Enzo.

Leandra apresenta Toy para Gabriel. Lucas conhece Neide e Wilson, pais de Enzo. Zé é procurado pela polícia sobre o acidente envolvendo seu carro. Bela conhece uma mãe atípica. Sílvia aconselha que Vanessa desista de retomar sua vida com Gabriel. Pérola conhece Manoel. Juarez pede uma nova chance a Iara. Zé se aproxima de Bela.

Sábado - Zé, se apresentando como Carlos, sonda Bela sobre o acidente que vitimou Juli. Iara aceita dar uma nova chance a Juarez. Bela e as crianças se emocionam com a chegada do aniversário de Juli. Enzo agradece Lucas por insistir por seu retorno à escola.

Melinda comenta com Próspero sobre o ensaio para uma apresentação especial no hospital e Próspero diz que vai. Toy e Leandra conversam sobre suas famílias. Vanessa convoca Leandra para integrar o Conselho do hospital. Zé confronta Juarez sobre o acidente com Juli.



Resumo: Quem Ama Cuida

Globo – Faixa das 21h

Segunda - Ademir e Adriana trocam ameaças. Rosa fica arrasada por Elenice não querer denunciar Tom. Ademir fica tenso quando Adriana pergunta se foi ele quem matou Arthur. Rafael se nega a desfazer o contrato com a floricultura de Elza a pedido de Pilar. Otoniel diz a Elisa que quer ajudar Francesca.

Ademir avisa a Ulisses que, para reaver metade do dinheiro que Fábia retirou da conta conjunta, ele terá de se divorciar da mulher. Rosa fala com Adriana sobre o documento do pai de Brigitte que compromete Pilar e avisa que deve estar na antiga casa da família Brandão.

Adriana pede a Lyris que encontre o documento do pai de Brigitte. Nancy fica surpresa ao procurar Tiago em sua casa e encontrar Pilar com ele. Tom questiona Elenice ao encontrar Adriana em sua casa.

Terça - Bia e César encontram o laudo feito sobre o assassinato de Arthur e descobrem que Adriana é a fisioterapeuta que atendeu César. Francesca aconselha Otoniel a conversar com César sobre seu pai. Iuri e Nicolau se encontram na casa de Brigitte.

Rafael comenta com Andréa que notou um interesse estranho de César e Bia sobre a morte de Arthur durante um encontro deles. Nicolau enfrenta Pilar. Adriana recebe uma mensagem de César pedindo para ela ir até sua casa com um advogado.

Pilar propõe a Fábia que as duas se unam para comprar a parte de Tiago na sociedade. Ademir fica sabendo por Luan que a cunhada de Dalto vendeu os arquivos do perito. Adriana e Pedro descobrem que César encontrou os laudos originais da perícia do assassinato de Arthur Brandão.

Quarta - César conta a Adriana e a Pedro como conseguiu os arquivos do perito. Fábia acaba confessando a Pilar que tinha um caso com Arthur. Pedro vê a documentação de Dalto e conclui algo nunca citado na perícia apresentada no tribunal. César demonstra ceticismo quando Otoniel lhe comunica que tem encontrado o pai do médico.

Silvana sugere a Fábia que ajude Ulisses a reconstruir sua vida. Pedro pede revisão criminal para inocentar Adriana da morte de Arthur. Ademir conclui que Pedro conseguiu os originais do perito. Adriana conta a Dora que é a nova sócia da joalheria.

Quinta - Dora admira a força de Adriana e aceita ajudá-la no enfrentamento à família Brandão. Nancy se preocupa com a situação de Lyris. Ulisses diz a Carolina que Fábia não o ama mais. César sonha com o pai e conta para Bia, que sugere ao marido procurar Otoniel. Felipe comenta com Mau Mau que sente falta de Ulisses.

Tiago deixa claro para Ingrid que pode entrar em acordo com a nova sócia da joalheria. Pilar não gosta de saber que Rafael pedirá Andréa em casamento. Ulisses flagra Lyris mexendo nas coisas na casa da família Brandão. Pilar reage ao encontrar Adriana no escritório de Pedro.

Sexta - Adriana enfrenta Pilar ao ser acusada de assassina. César e Bia ficam emocionados quando Otoniel pronuncia o nome pelo qual o pai do médico o chamava. Andréa é pedida em casamento por Rafael e Pilar a ameaça. Rosa lamenta a situação de Andréa. Fábia pede a Ademir para representá-la como advogado no divórcio.

Carolina desconfia que haja interesse de Felipe por Mau Mau. Pilar revela a Ingrid que está com medo de perder a herança. Rosa não gosta de ver Tom na casa de Pilar. Cléber tenta convencer Elenice a denunciar Tom. Pedro aprova o novo visual de Adriana.

Sábado - Tom garante seu apoio a Pilar. Mau Mau comenta com Adriana que está tomando coragem para contar a Felipe que é irmão dela. Edvaldo acredita que Diná possa ter tido um caso com Arthur. Pilar pede para Iuri descobrir tudo sobre a família de Andréa.

No evento em homenagem a Arthur, Nancy apresenta Adriana Brandão como a nova sócia da joalheria, para a surpresa de todos. Tiago não aceita se unir a Pilar e deixa a tia preocupada ao cogitar a possibilidade de vender sua parte da sociedade para Adriana.

Silvana comenta com Tiago que ficou surpresa ao saber que Nancy conhece Adriana. Adriana comunica a Ingrid que contratou um auditor para fazer auditoria na joalheria. Pilar convoca Tom para uma missão contra Adriana.



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