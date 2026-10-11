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NOVELAS Confira os resumos das novelas da semana (12/10 a 17/10) Saiba o que vai acontecer na trama de "A Nobreza do Amor" e nos próximos capítulos de "Por Você" e "Quem Ama Cuida"

Resumo: A Nobreza do Amor

Globo – Faixa das 18h

Segunda - Mirinho recompensa Severino por revelar o paradeiro de Alika. Virgínia, Graça e Ana Maria se incomodam com as demandas de Jendal. Caetana teme que Jendal atente contra Tonho e Dona Menina conforta a amiga. Alika, Tonho e Omar se preparam para fugir para Recife e agradecem o apoio de Januário.

Jendal cobra de Mirinho o paradeiro de Alika. Gamba engana Pascoal e consegue a libertação de Zuri. Mirinho mente para Virgínia e se prepara para ir ao encontro de Alika. Binta se recusa a seguir ajudando Dâmia, que recorre a José/Zambi e aos rebeldes. Mirinho sequestra Alika.

Terça - Tonho deduz que Mirinho sequestrou Alika e Niara se desespera. Binta é hostil com Pascoal. Mirinho chega com Alika a seu cativeiro e a princesa se revolta. Virgínia desconfia do comportamento de Mirinho. Tonho confronta Mirinho, mas foge quando Virgínia chega.

Jendal ordena que seus seguranças vão atrás de Tonho. Virgínia diz a Jendal que sabe como o rei de Batanga pode localizar Alika. Tonho pede ajuda a Dona Menina para encontrar sua amada. Alika se desespera em seu cativeiro.

Quarta - Alika se lembra dos ensinamentos de Cayman e tenta recobrar a calma. Caetana dá informações a Tonho sobre Jendal. Niara afirma a Tonho que eles precisam encontrar Alika antes de Jendal. Mirinho revela a Manoel que está mantendo Alika como sua refém. Jendal e seus seguranças seguem Mirinho, orientados por Virgínia.

Binta ordena a Chinua que os rebeldes sejam dizimados. Dâmia se une ao movimento de Resistência de Batanga. Teresa sente falta de notícias de José. Nazário diz que Miguel pode ser inocentado. Tonho, Omar e Niara encontram Alika. Jendal atira contra Niara. Mirinho vê Alika sendo rendida por Jendal.

Quinta - Mirinho afirma a Alika que cuidará de Niara, enquanto Jendal apreende Tonho e Omar. Fortunato prende Omar e Tonho ao lado de Miguel. Rendida por Jendal, Alika avisa a Caetana sobre a prisão de Tonho. Jendal chega com Alika ao engenho e ordena que a princesa seja mantida presa em um quarto. Virgínia comemora o sequestro de Alika.

Onildo cuida de Niara e anuncia que a rainha ficará bem. Teresa estranha a humildade de Mirinho. Mirinho obriga Virgínia a voltar para a casa de sua família e garante a Manoel que terminará o casamento com a moça. Salma visita Omar e pensa em convocar Nazário para ajudar o amado. Alika implora que Jendal a deixe ver Niara.

Sexta - Jendal permite que Alika veja Niara antes de partir para Batanga. Chinua e Dumi convencem Kênia a se esconder da guarda real. Diógenes ameaça Mirinho, que decide se unir novamente a Virgínia na casa do sogro. Todos temem que Jendal atente contra a vida de Alika. Bartô decide oferecer a Jendal o título de cidadão de Barro Preto. Jendal afirma a Sebastião que é Virgínia quem receberá a recompensa pelo paradeiro de Alika.

Fortunato impede que Nazário liberte Tonho e Omar. Nilo desconfia de Severino. Alika visita Niara, que lhe presenteia com o amuleto de Shaka. Caetana descobre que Tonho tem o mesmo amuleto sagrado que Alika.

Sábado - Dona Menina diz a Caetana que os destinos de Alika e Tonho sempre foram cruzados. Todos em Barro Preto lamentam a situação de Alika e Niara. Mundica se emociona com os elogios de Teresa. Omar pede que Miguel aceite seu amor por Salma. Alika enfrenta Jendal. Mirinho culpa Virgínia pelo afastamento de Alika.

Binta organiza a guerra em Batanga e ordena o recrutamento de mulheres, idosos e crianças. Dona Menina visita Alika. Caetana dá o amuleto de Shaka para Tonho. Viriato se revolta ao ver Jendal levando Alika. Fortunato é obrigado a libertar Tonho e Omar. Jendal parte de Barro Preto com Alika, sem saber que é perseguido por Tonho e Omar.



Resumo: Por Você

Globo – Faixa das 19h

Segunda - Leandra aceita o pedido de casamento de Vitor. Margô confidencia a Lucas que teme estar doente. Gabriel questiona o preconceito de Vanessa em relação ao casamento entre Leandra e Vitor. Juarez conversa com Peixe sobre o namoro com Dalila. Bela atende Margô. Próspero se emociona ao contar para Dalva sobre seu dia de trabalho com Melinda.

Clemente decide se voluntariar para atuar com Melinda na palhaçaria. Maike decide abrir uma barraca de crepe e Toy se incomoda com a concorrência. Toy descobre que Leandra ficou noiva de Vitor. Na noite de karaokê no bar de Próspero, Juarez se desespera diante de uma descoberta.

Terça - Juarez tenta disfarçar o nervosismo entre os amigos no karaokê. Kátia fica presa com uma gestante no elevador do hospital e a moça entra em trabalho de parto. Por meio do rádio e da câmera do elevador, Bela orienta Kátia a conduzir o parto.

Vanessa pensa em como usar o parto de emergência a favor da imagem do hospital. Toy e Maike disputam clientes na feira. Próspero revela sua história com Clemente e Augusta para Melinda e acaba confessando sua paixão pela palhaça.

Sabugo retorna de viagem e Lucas sente que algo está errado com o amigo. Glorinha se surpreende ao encontrar com Samuca um desenho que fez para Aroldo quando criança. Lucas questiona Sabugo sobre seu vício. Peixe, Ítalo e Glorinha questionam Bela sobre Aroldo.

Quarta - Bela confessa a Peixe e seus irmãos que procurou Aroldo, mas não o encontrou. Lucas repreende Sabugo por voltar a beber e alerta sobre Tom-Tom. Glorinha diz aos irmãos que jamais parou de pensar em seu pai. Bela revela a Glorinha que Aroldo não contou sobre a família dele com Juli à segunda esposa.

Sabugo garante a Lucas que irá procurar ajuda. Clemente cria uma noite de bingo em seu bar. Toy observa a beleza de Lia. Bela sofre com a exclusão de Samuca por parte da mãe de uma colega de escola do menino. Vanessa conhece Clarice, enfermeira indicada por Junqueira. Samuca chama Bela de mãe.

Quinta - Bela se emociona com o amor de Samuca. Vanessa contrata Clarice. Peixe, Glorinha e Ítalo estranham quando Samuca chama Bela de mãe. Peixe vai escondido para a casa de Dalila e Juarez o repreende após o flagra. Suelen fica confusa com seus sentimentos por Maike.

Bela contrata o enfermeiro Vitinho para o hospital. Manoel e Pérola fazem diálise. Gabriel alerta Bela sobre o dono do carro que bateu contra o seu. Nelma tem uma crise de asma e Vitor a socorre. Vanessa sugere que Leandra conheça Guilherme, filho de um antigo amigo. Bela pergunta a Juarez se ele conhece o dono do carro que causou o acidente dela e de Juli.

Sexta - Leandra se incomoda com as atitudes de Vanessa. Pérola fala sobre Manoel para Gabriel e pergunta se ele não tem vontade de ir atrás dos pais. Glorinha sofre cyberbullying na escola e foge do local. Melinda faz com que Próspero e Clemente se abracem. Lucas vai atrás de Glorinha e avisa a Bela sobre a fuga.

A obstetra cobra que Lucas tome medidas em relação ao bullying praticado contra a menina. Hanna acolhe Glorinha. Para encobrir outras mentiras, Juarez inventa para Iara que foi assaltado. Vitor vê quando Leandra recebe flores de Guilherme. Glorinha tem uma crise de raiva e destrói o próprio kimono e Bela a acolhe.

Sábado - Glorinha desabafa com Bela e as duas conversam sobre confiança e autoestima. Vitor confronta Leandra sobre a desaprovação de Vanessa ao noivado dos dois. Durante uma reunião de responsáveis na escola sobre o bullying contra Glorinha, Lucas é acusado de defender Bela.

A obstetra pede um tempo de seu relacionamento com Lucas. Margô faz novos exames e comenta com Sílvia. Toy se encanta por Lia. Margô sugere um projeto social na escola de dança de Sílvia. Vanessa se incomoda com a proximidade entre Junqueira e Giovana. Clemente impede que Próspero e Melinda fiquem juntos. Lucas visita Bela e se surpreende ao ver Gabriel em sua casa.



Resumo: Quem Ama Cuida

Globo – Faixa das 21h

Segunda - Pilar ordena que Tom não falhe em sua missão. Joel percebe que Diná sentia inveja de Francesca ao conversar com ela sobre sua mãe. Otoniel se nega a conversar com Enéas. Mau Mau recebe flores de Fernando. Elenice se desespera ao perceber que Tom a trancou em casa. André aceita investigar o passado de Diná, a pedido de Pedro.

Tom avisa a Pilar que instalou um rastreador no carro de Pedro. Iuri percebe que Pilar pode estar tramando algo e conta a Adriana. Elenice se recusa a ir à delegacia com Dafne para denunciar Tom. Tom e seus comparsas seguem o carro de Pedro.

Terça - Pedro descobre um rastreador em seu carro. Cléber tenta convencer Elenice a denunciar Tom. Ademir pede ajuda a Pilar para sair do país. Iuri e Adriana presumem que Pedro pode estar em perigo. Tom arma para Pedro.

Silvana não aprova a aproximação de Tiago com Nancy. André descobre com o que Diná trabalhava e como ela conheceu Arthur. Iuri e Adriana veem quando o carro de Tom bate no veículo de Pedro, que sai da pista. Tom avisa a Pilar que o serviço foi feito. Adriana salva Pedro.

Quarta - Heitor visita Pedro no hospital. Pilar celebra a suposta morte de Pedro. Carmita e Bruna ficam sabendo do acidente com Pedro. Pedro informa ao pai que sofreu um atentado. Iuri desconfia de Pilar. Elenice confronta Tom.

Ademir sugere que ele e o filho saiam do país. Pilar se assusta ao ver Pedro vivo. Fábia acolhe Ademir e os dois se beijam. Heitor comunica a Adriana que já sabe o que fazer com a família Brandão, mas que antes precisa de respostas.

Quinta - Adriana conta a Heitor como estava a relação de Arthur com a família, antes da morte dele. Carmita se desespera quando Pedro revela que Bruna foi diagnosticada com leucemia em Londres.

Carmita obriga Bruna a assinar o divórcio. Ulisses avisa a Fábia que se Adriana for declarada a única herdeira de Arthur, o dinheiro da venda de sua parte na sociedade voltará para a fisioterapeuta.

Bruna se sente traída por Bia e César ao ver Adriana na casa dos amigos. Pedro diz a Adriana que desconfia de que Pilar possa ter armado o atentado contra ele. Adriana conta a Pedro que Bruna assinou os documentos do divórcio. Pedro confronta Tom.

Sexta - Tom conta a Pedro que foi Pilar quem pediu a Ademir para suborná-lo no julgamento de Adriana. Pedro comenta com Adriana que Tom pode estar envolvido no atentado. Ingrid fica surpresa ao ver um homem muito parecido com Heitor na rua e conta aos irmãos.

Heitor comenta com Pedro que pensa em aparecer para a família Brandão no dia do resultado da auditoria. Tilde e Edvaldo se beijam. André conta a Dora que descobriu tudo sobre o passado de Diná. Adriana avisa a Pilar que o resultado da auditoria saiu. Adriana diz a Heitor que faz questão de anunciá-lo à família Brandão.

Sábado - Adriana afirma que estará ao lado de Heitor. Mau Mau despista Felipe quando o rapaz pensa em conhecer sua família. Rafael diz a Ingrid que Andréa está decidida a não voltar para ele. Fernando desabafa com Edvaldo.

André conta a Pedro e a Adriana o que descobriu sobre Diná. Brigitte decide sair de casa e morar com Ulisses. Iuri revela a Pedro e Adriana que Pilar e Tom estão tendo um caso. Heitor visita a lápide de Arthur e promete descobrir quem matou o pai. Adriana anuncia a presença de Heitor na reunião sobre a auditoria com a família Brandão.

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