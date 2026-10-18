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NOVELAS Confira os resumos das novelas da semana (19/10 a 24/10) Saiba o que vai acontecer na trama de "A Nobreza do Amor" e nos próximos capítulos de "Por Você" e "Quem Ama Cuida"

Resumo: A Nobreza do Amor

Globo – Faixa das 18h

Segunda - Tonho e Omar não conseguem alcançar Jendal. Mirinho repreende Virgínia por colocar a vida de Alika em risco. Sebastião propõe fugir com Virgínia para o Rio de Janeiro. Miguel afirma a Salma que decidiu aprovar sua união com Omar.

Todos na pensão de Geralda condenam as atitudes de Sebastião, que deixa o local. Teresa anuncia a Niara que Jendal levou Alika para Batanga. Onildo denuncia ao delegado Alvarenga a presença de Jendal no Brasil.

Tonho diz a Caetana que decidiu seguir para Batanga atrás de Alika e Omar avisa a Salma que irá com o amigo. A rainha Menemi conhece Kênia. Niara comunica que seguirá com Tonho e Omar para Batanga. Alika tem uma visão e deduz que está grávida de Tonho.

Terça - Alika se emociona com a constatação de sua gravidez. Teresa, Onildo e Salma se despedem de Niara, Tonho e Omar. Mirinho e Virgínia retornam para a casa de engenho e o rapaz descobre que Tonho foi atrás de Alika. Bartô tenta convencer Sebastião a investir no santuário de Veneranda.

Mirinho confessa a Manoel que planeja vender o engenho e fugir de Barro Preto. Graça tenta animar Virgínia. Menemi treina as mulheres para a luta. Liderados por José/Zambi, Akin, Ladisa e Dumi, os rebeldes iniciam a tomada do palácio em Batanga. Binta fica furiosa com Pascoal. Jendal faz uma proposta a Alika, que acaba revelando sua gravidez ao rei.

Quarta - Jendal promete se vingar de Alika. Binta orienta Pascoal a capturar Dumi e Kênia antes que Jendal chegue a Batanga. Zenóbio diz a Januário que Tonho pode ser dono de uma grande fortuna. Severino revela a Mirinho a riqueza das terras de Tonho. Burak mobiliza seus soldados para se aliar à rebelião em Batanga e ajudar Omar.

Rosa comenta com Nilo sua desconfiança sobre Severino. Mirinho abre uma conta no banco em nome de Virgínia e Manoel suspeita. Virgínia tem um sangramento e teme perder seu bebê. Chinua anuncia a José/Zambi, Dumi e Akin que Jendal capturou Alika. Binta pede ajuda a Campbell para vencer a guerra em Batanga.

Quinta - Campbell e Chinua reagem à solicitação de Binta. Sebastião leva Virgínia para ser avaliada por Onildo. Mirinho arma para se livrar de Virgínia e Marta alerta Diógenes sobre as intenções reais do genro. Manoel se impressiona com os planos de Mirinho para tomar as terras valiosas de Tonho.

Mundica percebe que Rosa está usando Manoel para provocar ciúmes em Ciço. Bartô pensa em pedir verba ao governador para construir o santuário de Veneranda. Nilo confronta Severino sobre sua proximidade com Mirinho. Sebastião é destratado por Virgínia. Severino invade a casa de Caetana e encontra as promissórias que Mirinho procura.

Sexta - Severino furta as promissórias da casa de Caetana e Vitalino o vê. Dona Menina repreende Januário por esconder seu amor por Ana Maria. Caetana estranha ao encontrar sua casa revirada. Dumi alerta Menemi e as outras mulheres do perigo que Alika corre nas mãos de Jendal. Tonho, Omar e Niara tentam manter as esperanças de derrotar Jendal.

Severino entrega as promissórias para Mirinho. Adônis anuncia que Miguel está livre da cadeia. Mauro chega a Barro Preto para a vaga de médico da cidade, surpreendendo Onildo. Mirinho afirma a Januário que é o dono das terras de Tonho.

Sábado - Caetana descobre que as promissórias de Tonho foram roubadas de sua casa. Jendal ironiza a carta de amor que Alika escreve para Tonho. Onildo revela a Mauro seus planos de ir para Batanga. Nilo confronta Severino e expulsa o filho de sua casa. Fuad pede para cortejar Belmira.

Sebastião se confessa com padre Viriato e diz que o bebê de Virgínia pode ser seu. Ana Maria revela a Caetana e Januário que Casemiro deixou as terras para Tonho em testamento. Onildo se despede de todos e prepara sua ida para Batanga. Severino exige que Mirinho o ajude. Ana Maria exige que Aderbal mostre o testamento de Casemiro.



Resumo: Por Você

Globo – Faixa das 19h

Segunda - Bela explica a Lucas que Gabriel está esperando por Peixe. Gabriel diz a Peixe que Bela não é sua inimiga. Lucas tenta se acertar com Bela e a convida para viajar. Aconselhada por Iara, Bela decide aceitar o convite de Lucas. Peixe surpreende Vanessa e pergunta sobre a possibilidade de conseguir um emprego no hospital.

Melinda se irrita com a disputa entre Próspero e Clemente. Leandra reafirma seu amor por Vitor. Bela leva Glorinha ao salão de sua trancista. Sílvia diz a Hanna que deve abrir uma turma social de dança na academia de balé.

Gabriel desconfia de que Junqueira esteja dando um golpe no hospital. Samuca fica doente e Bela desiste da viagem com Lucas. Manoel conta a Pérola sobre sua vida amorosa e seu filho, Francisco. Lucas e Bela terminam o relacionamento.

Terça - Pérola afirma a Manoel que o ajudará a reconquistar o amor de Francisco. Bela e Lucas sofrem com a separação. Chega o dia do aniversário de Peixe. Bela confronta as novas diretrizes de Vanessa sobre seu trabalho.

Kátia pede ajuda a Guto para descobrir se seu namorado, Vanderlei, a está traindo. Todos se preparam para a festa de aniversário de Peixe. Dalila se declara para o namorado. Kátia e Guto se beijam.

Vanessa pede que seu advogado Diniz envie uma mensagem a Peixe, se colocando à disposição dos interesses do rapaz. Bela conta a Gabriel que terminou o namoro com Lucas. Juarez visita o túmulo de Juli. Após parabéns, Peixe revela a todos o seu desejo de conseguir a guarda dos irmãos na Justiça.

Quarta - Peixe insiste que pedirá a guarda dos irmãos à Justiça e Gabriel conforta Bela. Iara e Dalila repreendem as atitudes de Peixe. Juarez nota que é perseguido por um homem na saída do cemitério. Maike se declara para Suelen, que o beija. Toy e Lia se beijam. Samuca afirma que deseja ficar com Bela e Peixe fica reflexivo.

Próspero e Clemente combinam de fingir uma trégua em nome da convivência com Melinda. Suelen comenta com Dalila que gostou de beijar Maike. Sensei Otto recebe Glorinha novamente no judô.

Ítalo vê o cartaz do projeto social na escola de dança e tira uma foto. Lucas conta para Margô que terminou o namoro com Bela. Bela anuncia que Margô precisará fazer uma biópsia de mama. Bela flagra Peixe no hospital e Vanessa revela que o jovem trabalhará ao seu lado na instituição.

Quinta - Bela confronta Vanessa. Zé confessa a Juarez que pediu para Guima o proteger. Iara se incomoda ao ver a proximidade de Juarez e Zé. Gabriel repreende Peixe por expor Bela em seu aniversário.

Bela garante a Peixe que lutará contra ele caso o pedido de guarda coloque Glorinha, Ítalo e Samuca em risco. Toy vê quando um homem entra na barraca de Maike e tenta proteger o amigo, sem saber que se trata de seu tio André.

Próspero e Clemente fingem ter feito as pazes diante de Melinda e Orestes. Maike e Toy fazem as pazes. Gabriel questiona a intenção de Vanessa ao contratar Peixe. Pérola estranha o atraso de Manoel no hospital. Gabriel desconfia de Junqueira e decide segui-lo.

Sexta - Gabriel deduz que Junqueira esteja envolvido em esquemas ilegais. Lucas aconselha Peixe. Manoel passa mal e é levado para o Hospital Luz e Pérola conforta o amigo. Betinho percebe inconsistências nas planilhas de estoque do hospital e alerta Ricardo. Bela desabafa com Iara.

Ricardo relata a situação do estoque do hospital a Gabriel e o advogado acredita que Junqueira possa estar roubando a instituição. Lucas conversa com Luara, professora de Samuca, sobre a inclusão do menino nas atividades da turma.

Sabugo é pressionado a deixar sua casa com Tom-Tom após o proprietário do imóvel receber uma proposta mais vantajosa. Toy e Maike retomam a sociedade. Vanessa recepciona Peixe em seu primeiro dia de trabalho. Toy sonha com Leandra e Maike aconselha o amigo. Pérola convida Manoel para morar com ela. Gabriel e Bela conversam sobre o suposto roubo ao hospital, quando Junqueira chega.

Sábado - Junqueira provoca Bela e Gabriel, que disfarçam sua conversa. Dalila e Suelen convocam Glorinha a ser modelo de sua marca. Giovana apresenta Peixe à equipe do hospital. Zé revela que está trabalhando no Ceasa e obriga Juarez a passar a comprar com ele.

Otto incentiva Glorinha a participar de uma competição de judô e Ítalo deixa a aula.

Leandra convida Toy e Lia para se juntar a ela e Vitor. Gabriel descobre a ficha criminal de Junqueira. Bela encontra o cartão do advogado Diniz entre roupas de Peixe.

Ítalo confidencia a Bela que não gosta de judô e revela seu desejo de dançar balé. Sabugo decide se instalar com Tom-Tom na escola, sem que ninguém saiba. Diniz chega para falar com Vanessa e Peixe sobre o pedido de guarda das crianças. Bela vê e confronta Vanessa.



Resumo: Quem Ama Cuida

Globo – Faixa das 21h

Segunda - Adriana afirma que estará ao lado de Heitor. Mau Mau despista Felipe quando o rapaz pensa em conhecer sua família. Rafael diz a Ingrid que Andréa está decidida a não voltar para ele. Fernando desabafa com Edvaldo. André conta a Pedro e a Adriana o que descobriu sobre Diná.

Brigitte decide sair de casa e morar com Ulisses. Iuri revela a Pedro e Adriana que Pilar e Tom estão tendo um caso. Heitor visita a lápide de Arthur e promete descobrir quem matou o pai. Adriana anuncia a presença de Heitor na reunião sobre a auditoria com a família Brandão.

Terça - Heitor comunica à família que quer descobrir quem matou seu pai e Pilar se apavora. Adriana lê o resultado da auditoria, que indica ocorrência de fraude na gestão de Ingrid e Ulisses. César encontra o laudo do caso do pai e descobre que ele era inocente.

Mau Mau e Felipe se beijam. Silvana acusa Fábia de ter tido um caso com Arthur na frente da família e Ulisses se revolta. Pilar reage quando Heitor afirma que ficará em sua casa. Rafael e Ingrid temem que Heitor tome tudo o que é deles.

Quarta - Heitor afirma que deseja saber quem foi o responsável pelo desvio de dinheiro da joalheria. Ademir avisa a Pilar que Adriana tem chances de ser considerada inocente. Mau Mau diz a Adriana que vai ter que contar a Felipe que é seu irmão. Ulisses anuncia a Fábia que entrará com o pedido do divórcio litigioso.

Pilar insinua para Heitor que o sobrinho também pode ser suspeito da morte do pai. Rosa pede a Joel para tirar uma cópia do caderno de receitas de Francesca. Brigitte estranha ao ver Iuri e Lyris juntos. Ademir diz a Fábia que já sabia do caso dela com Arthur.

Nicolau revela a Brigitte que Iuri é seu primo. Ulisses confessa a Lyris que foi ele quem desviou dinheiro da joalheria. Pedro consegue apoio unânime dos desembargadores em favor da revisão criminal e Adriana é absolvida.

Quinta - Adriana e sua família comemoram o resultado da revisão criminal. Pilar fica furiosa quando Diná fala sobre a absolvição de Adriana. Edvaldo declara seu amor a Tilde. César fica apreensivo com a forma como Rafael reage à opinião dele sobre a inocência de Adriana.

Fernando comenta com Ivana que está sendo difícil não poder ser quem é para agradar Diná. Elenice enfrenta Tom e decide visitar Adriana. Adriana avisa a Pilar que ela será expulsa do apartamento de Arthur e deixa claro que não está mais em condicional. Adriana dá um tapa na cara de Pilar.

Sexta - Não haverá exibição.

Sábado - Adriana e Pilar são contidas por Iuri e Edvaldo. Silvana e Fábia acusam uma à outra de serem suspeitas da morte de Arthur. Adriana comenta que Edvaldo e Tilde falaram sobre um castiçal de prata que está sumido. Fábia confessa a Dora que teve um caso com Arthur. Edvaldo conta a Heitor sobre anotações que tem feito após a morte do patrão.

Rafael flagra César comemorando com Adriana, Pedro e Bia. Fernando tenta convencer Mau Mau a ficar com ele. Zeni procura Pilar. Pedro vai à casa de Elenice com Adriana e reconhece Tom como um dos bandidos que participou do atentado, a partir de uma tatuagem no braço do marginal.



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