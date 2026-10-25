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NOVELAS Confira os resumos das novelas da semana (26/10 a 31/10) Saiba o que vai acontecer na trama de "A Nobreza do Amor" e nos próximos capítulos de "Por Você" e "Quem Ama Cuida"

Resumo: A Nobreza do Amor

Globo – Faixa das 18h

Segunda - Jendal e Alika se hospedam em Lisboa. Bartô teme perder o cargo de prefeito de Barro Preto. Graça se encanta com Mauro. Mirinho conta a Virgínia que foi desmascarado por Sebastião. Dona Menina afirma a Ana Maria que Mirinho não prejudicará a irmã. Sebastião provoca Mirinho sobre sua paternidade e o rapaz confronta Virgínia.

Alika consegue fugir de Jendal e o denuncia à polícia portuguesa, mas Nuru captura novamente a princesa. Nilo pede perdão a Caetana em nome de Severino. Carrapato visita Geralda. Mirinho flagra Ana Maria com Januário. O povo de Batanga ataca Binta.

Terça - Pascoal protege Binta e Campbell do povo de Batanga. Mirinho confronta Januário e revela a Graça o namoro de Ana Maria. Binta ordena que a guarda real abra fogo contra a população e Chinua se desespera. Manoel se declara para Rosa. Nilo corteja Caetana. Januário pede a mão de Ana Maria em namoro para Graça.

Alika se mantém impassível diante de Jendal. Kofí se une a José/Zambi, por ordens da rainha Menemi. Manoel enfrenta Fortunato. Marta e Diógenes decidem fazer uma festa-surpresa de aniversário para Ritinha. Mackenzie se apresenta para apoiar Binta e troca olhares cúmplices com Campbell. Jendal anuncia a Alika que o navio se aproxima de Batanga.

Quarta - Alika enfrenta Jendal, que ataca seu amor por Tonho. Mirinho confidencia seus planos de fuga para Manoel. Belmira teme perder Ritinha e Viriato conforta a sobrinha. Binta humilha Pascoal. Maria Helena envia uma carta a Dôra, pedindo que a amiga interceda por ela junto a Manoel. Sebastião e Bartô desconfiam do real paradeiro de Maria Helena.

Mirinho tenta se desvencilhar de Virgínia, que deseja uma viagem de lua-de-mel. Dona Menina prevê o destino de Januário. Carrapato pede que Geralda cozinhe para seu bando. Alika chega a Batanga e fica horrorizada com o estado de seu povo.

Quinta - Alika reconhece José/Zambi disfarçado entre os populares e se anima. Jendal ordena que Pascoal leve Alika para a prisão. Gamba se apresenta a Alika como um aliado. Pascoal revela a Jendal que Dumi fugiu da prisão com Kênia. Jendal confronta Binta por ter enviado Kênia para trabalhar nas minas.

Sebastião alerta Bartô sobre a presença dos cangaceiros na cidade. Bartô se desespera ao descobrir que o busto de Veneranda sumiu. Jendal humilha Binta. Belmira confidencia a Viriato que Geralda e Carrapato têm um relacionamento. Clodomiro se interessa por comprar o engenho de Mirinho. Jendal propõe um acordo para Alika.

Sexta - Jendal sugere poupar a vida de Alika e seu filho, caso a princesa aceite ser sua esposa. Oruka afirma a Chinua que um novo tempo acontecerá em Batanga e pede que o conselheiro guarde um pacote até o fim da guerra.

Sebastião prova a Viriato que se arrependeu de suas tramoias e oferece construir uma casa paroquial com o dinheiro recebido de Jendal. José/Zambi pede que Chinua convença Alika a aceitar o acordo com Jendal. Binta ouve quando Jendal afirma a Chinua que a castigará.

Binta chantageia Campbell, que aceita ajudá-la a fugir. Jendal jura vingança contra Binta. Mirinho apresenta o engenho a Clodomiro. Marta e Diógenes se surpreendem com a foto de Maria Helena tocando piano com Murilo. Miguel pede perdão a Creusa. Alika aceita se casar com Jendal.

Sábado - Alika aceita se casar com Jendal para proteger o filho que espera. Pascoal informa a Jendal que Binta conseguiu fugir de Batanga com ajuda ligada aos ingleses. Jendal confronta Campbell e descobre que o britânico firmou acordos com a ex-rainha.

Marta e Dôra se surpreendem ao ver uma foto de Maria Helena ao lado do pianista Murilo em uma revista. Fortunato decide ir atrás da ex-esposa. Sebastião é recebido de volta na pensão. Mirinho comemora a perspectiva de enriquecer com a venda do engenho. Menemi parte para Batanga para exigir a libertação de Alika.

Tonho, Niara e Omar chegam secretamente ao reino para se unir à resistência. Jendal se prepara para apresentar Alika ao povo como sua futura rainha, mas é surpreendido pela chegada de Menemi, que exige a libertação imediata da princesa.



Resumo: Por Você

Globo – Faixa das 19h

Segunda - Bela e Vanessa se ameaçam e a obstetra garante a Peixe que não desistirá da guarda de seus irmãos. Kátia e Nelma acolhem Margô, que sofre para fazer seu exame. Gabriel confronta Junqueira sobre contratos do hospital.

Sabugo improvisa uma cabana na escola e disfarça para Tom-Tom que os dois não têm onde ficar. Ricardo e Sílvia se aproximam. Gabriel e Bela conversam entrosados e Vanessa se irrita. Hanna confessa a Sílvia que não quer mais fazer balé.

Maike pede Suelen em namoro e aconselha Toy a se envolver com Lia. Ítalo e Hanna se encantam um com o outro. Com ajuda de Clarice, Vanessa sabota as receitas médicas de Bela. Junqueira contrata Zé para dar um susto em Gabriel.

Terça - Zé e Junqueira selam seu acordo. Betinho nota algo estranho na receita de Bela e avisa à médica, que se apavora. Leandra insiste para que Vitor aceite ir a um jantar de noivado na sua casa. Bela comenta com Betinho que alguém pode ter alterado sua receita. Manoel se muda para a mansão de Pérola e Vanessa provoca o amigo da mãe.

Zé vê Gabriel com Bela. Lucas comenta com Margô que sente falta de Bela, mas desiste de tentar retomar a relação ao vê-la ao lado de Gabriel. Bela se emociona com a apresentação de Samuca na escola. Lucas convida Margô para ir ao teatro. Surge um clima entre Gabriel e Bela.

Quarta - Gabriel tenta convencer Bela a dar uma nova chance ao amor dos dois, mas ela recusa. Zé registra fotos de Gabriel e Bela juntos. Vanessa pede que Sílvia sonde com Margô sobre a relação entre Lucas e Bela. Peixe insiste com os irmãos que eles precisam deixar a casa de Bela. Samuca pergunta a Lucas se ele vai embora como seu pai foi.

Leandra pergunta a Toy por que ele está agindo diferente com ela. Ítalo assume para Glorinha que deixará o judô. Ricardo visita a academia de dança de Sílvia. Juca e Glorinha se interessam um pelo outro.

Juarez pede uma trégua para Zé e Guima. Leandra ajuda Pérola a encontrar o perfil de Francisco, filho de Manoel, na internet. Peixe procura o novo morador da antiga casa de Juli. Junqueira mostra a Vanessa a foto de Bela e Gabriel juntos, tirada por Zé.

Quinta - Vanessa sai da sala de Junqueira atordoada. O novo morador da casa de Juli pede a Peixe um alto valor pelo aluguel do imóvel. Pérola incentiva Manoel a ligar para o filho. Juarez e Dalila pedem que Peixe desista de seu plano de voltar para a antiga casa de Juli.

Gabriel chega para o jantar de noivado da filha na casa de Pérola e Vanessa tenta uma reaproximação. Lucas e Margô saem juntos. Iara sente um enjoo. Vanessa propõe um intercâmbio a Vitor, a fim de afastar o rapaz de Leandra. Vitor expõe a proposta de Vanessa e Pérola fica devastada. Gabriel confessa a Vanessa que sempre amou Bela.

Sexta - Gabriel deixa Vanessa sozinha e Zé, que observava a cena, se aproxima dela. Vitor confessa a Leandra que não consegue mais lutar contra o preconceito de sua mãe. Margô se encanta com Lucas. Tom-Tom pede para voltar para casa e Sabugo se aflige. Juarez se preocupa com o enjoo de Iara. Tom-Tom não gosta quando Sabugo mente para Lucas.

Bela aceita sair com Gabriel como dois amigos. Vanessa propõe a Junqueira um acordo para acabar com Gabriel. Giovana dá um fora em Guto. Ítalo conversa com Otto sobre sua saída do judô, que o apoia.

Vanessa destrata Giovana e incentiva Peixe a insistir na guarda dos irmãos. Bela leva o relatório escolar de Samuca para a terapeuta ocupacional. Bezão filma Ítalo dançando, à revelia do menino. Vanessa procura o novo proprietário da antiga casa de Juli.

Sábado - Melinda vai com Clemente e Próspero assistir a um jogo entre Flamengo e Palmeiras. Guto e Kátia se beijam e Giovana vê. Suelen e Josi Kéli reconhecem Vanessa na Vila Maravilha. Peixe confronta Bela sobre o possível diagnóstico de Samuca. Leandra e Vanessa discutem. Pérola sofre com as atitudes de Vanessa e Manoel conforta a amiga.

Toy convida Lia para sair. Bezão expõe para todos o vídeo de Ítalo dançando. Lucas acolhe Ítalo. Iara confessa a Bela que teme estar grávida. Junqueira cobra Zé pelo serviço do susto em Gabriel. Vanessa revela a Peixe que comprou a casa de Juli.



Resumo: Quem Ama Cuida

Globo – Faixa das 21h

Segunda - Adriana e Pilar se enfrentam e são contidas por Iuri e Edvaldo. Silvana e Fábia acusam uma à outra de serem suspeitas da morte de Arthur. Adriana comenta sobre um castiçal de prata da casa que está sumido.

Fábia confessa a Dora que teve um caso com Arthur. Edvaldo conta a Heitor sobre as anotações que tem feito após a morte do patrão. Rafael flagra César comemorando com Adriana, Pedro e Bia. Zeni procura Pilar. Pedro vai até a casa de Elenice com Adriana e reconhece a tatuagem no braço de Tom.

Terça - Zeni ameaça Pilar. Pedro conta a Adriana que Tom estava no carro que o perseguiu. Zeni recebe um dinheiro de Pilar. Tom não dá muita importância para Elenice quando ela afirma que deseja a separação.

César conta a Rafael que ajudou Adriana a ser inocentada e deixa claro que gostaria que o sócio estivesse do lado da Justiça. Diná procura Elisa para pedir que Mau Mau se afaste de Fernando. Adriana está determinada a divulgar o passado de Diná. César deixa claro a Pilar que não venderá sua parte da sociedade para ela.

Quarta - Nicolau fica preocupado ao saber que Lyris está com Ulisses. Adriana incentiva Brigitte a procurar um documento sobre o pai da jovem na casa em que ela está morando com Ulisses. Mirtes não gosta de ver Nancy com Camilo. Carmita pensa em aproximar Bruna de Heitor.

Joel conta a Nancy que teve um sonho real com Francesca. Heitor avisa a Pilar que ela é uma das principais suspeitas da morte de Arthur. Adriana comenta com Pedro sobre o receio que tem de Pilar e Tom ainda planejarem algo contra eles. Adriana manda Iuri levar Maria Antonieta até ela.

Quinta - Pilar encomenda um serviço com Zeni. Adriana conta a Pedro e Iuri sua ideia de colocar uma câmera na coleira de Maria Antonieta. Pilar se desespera com o sumiço de Maria Antonieta. Rafael pede desculpas a César pela atitude de Pilar e diz ao sócio que não tem intenção de desfazer a sociedade.

Pilar acredita nas desculpas de Iuri e Edvaldo sobre Maria Antonieta. Lyris mente para Adriana ao dizer que Ulisses não comentou com ela sobre o desvio do dinheiro da joalheria. Ingrid tenta seduzir Heitor. Mirtes sente ciúmes da aproximação de Camilo com Nancy. Silvana não gosta de flagrar Nancy em sua casa com Tiago. Zeni observa Adriana e Pedro, sem ser vista.

Sexta - Zeni passa informações sobre Adriana e Pedro para Pilar. Nancy e Silvana discutem. Otoniel não gosta de saber que Mau Mau está próximo de Fernando. Mau Mau e Felipe finalmente se acertam. Silvana reage ao constatar que Tiago está se envolvendo com Nancy. André conta a Pedro e Cléber que a exumação do corpo de Arthur foi autorizada.

Ingrid fica furiosa quando Heitor convida Bruna para sair. Silvana faz uma revelação a Laurentino. Pedro nota o nervosismo de Ulisses ao saber que o corpo de Arthur será exumado. Adriana fica chocada ao ver Zeni e Pilar através da câmera que foi instalada na coleira de Maria Antonieta.

Sábado - Adriana conclui que foi Pilar quem encomendou a agressão que sofreu na cadeia. Ulisses diz a Pedro que é contra a exumação do corpo de Arthur. Nancy sonda Tiago sobre um possível acordo com Adriana na joalheria. Silvana e Tiago discutem. Laurentino pede que Nancy se afaste de Tiago. Pilar e Zeni discutem.

Iuri percebe que Tilde trocou a coleira de Maria Antonieta. Laurentino desabafa com Joel. Pilar pede a Ingrid para seduzir Heitor e convencê-lo a doar o apartamento para ela. Heitor procura por Otoniel. Adriana surpreende Zeni.

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